Espoon huumeiskun kontissa oli yli 150 kiloa kokaiinia

Juuri nyt

Asiaa tutkitaan törkeänä huumausainerikoksena.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on yhteistyössä Tullin ja Keskusrikospoliisin kanssa jatkanut 16. joulukuuta 2019 paljastuneen törkeän huumausainerikoksen esitutkintaa. Alustavan teknisen tutkinnan perusteella takavarikoitu huumausaine on kokaiinia ja määrä ylittää 150 kiloa.

Esitutkinnassa on vangittuina viisi rikoksesta epäiltyä, joiden osallisuutta tekoon selvitetään edelleen. Vangitut epäillyt ovat Ruotsissa ja Tanskassa asuvia noin 20–30 -vuotiaita miehiä. Tutkinnassa tullaan tekemään kansainvälistä esitutkinta-syyttäjä -yhteistyötä edellä mainittujen maiden lisäksi myös Hollannin viranomaisten sekä Europolin ja Eurojustin kanssa.

Länsi-Uudenmaan poliisi ei toistaiseksi tiedota esitutkinnasta enempää.

Poliisi alkoi tutkia tapausta, kun 16. joulukuuta Espoon Karapellontiellä sijaitsevan kemikaalivaraston lastauslaiturille tunkeutui noin viisi naamiomiestä, jotka hyökkäsivät alueelle ajaneeseen kuorma-autoon. Tunkeutumisen yhteydessä loukkaantui lievästi yksi henkilö.

”Käsitykseni mukaan suurin Suomessa tehty kokaiiniin liittyvä takavarikko”

Tutkinnanjohtaja kertoo, että huumausaine oli kätketty kontin sisällä olleen laillisen kuorman sekaan.

– Sen haltuun saaminen ei ole onnistunut näiltä rikoksesta epäillyiltä. Se on ollut huolellisesti piilotettuna, mutta menetelmää en halua nyt paljastaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Sinetöidyssä merikontissa kuljetettiin Hakkalan mukaan metallista puhallusraetta. Sitä kuljettanut kuorma-auto oli ennen hyökkäystä saapunut Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin. Poliisin mukaan yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.

Hakkala sanoo, että kontti oli lähtenyt liikkeelle Brasilian Sao Paulosta ja saapunut Suomeen Vuosaaren satamaan useampia päiviä ennen hyökkäystä. Toistaiseksi ei ole tietoa, missä ja kenen toimesta huume-erä oli rekkaan lastattu ja kätketty.

– Merikontin liikkeet ovat tiedossa. Se on lähtenyt laillisen kuormansa kanssa matkaan Brasiliasta ja saapunut Hollantiin satamaan. Siellä se on ollut jonkun aikaa odottamassa jatkokuljetusta Suomeen. Tämä on tietysti aivan keskeinen kysymys, että missä se huumausaine on sinne laitettu ja onko mahdollista, että matkalla tapahtunut jotakin. Tätä selvitetään.

Hakkala kertoi jo ennen esitutkinnan valmistumista Ilta-Sanomille, että takavarikoidun lastin määrä oli ”huomattava”.

– Tämä takavarikko on suuruusluokassa niin suuri, että minun käsitykseni mukaan se on suurin Suomessa ikinä tehty kokaiiniin liittyvä takavarikko.

Hakkala ei arvioinut myöskään poliisin takavarikoiman huumausaineen arvoa, sillä selvittämättä ovat muun muassa aineen vahvuus sekä se, minne aine oli matkalla ja myytäväksi.

– Kyllä tässä joka tapauksessa puhutaan tämän huumausaine-erän arvossa katukauppaindeksillä miljoonista euroista, Hakkala sanoo.

– Selvitettävänä on sekin, että oliko Suomi vain läpikulkumaa tälle huumausaine-erälle, vai oliko se tarkoitettu Suomen markkinoille.