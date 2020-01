Hjallis Harkimon Sipoon kodissa salakavala vesivahinko – ”Tämä tulee ihan sairaan kalliiksi”

Juuri nyt

Harkimo puratti varmuuden vuoksi poikien huoneet katosta lattiaan, vaikka ei olisi tarvinnut.

Kansanedustaja Hjallis Harkimon (liik) alkuvuosi on kulunut remonttihommissa. Hänen Sipoon kotinsa lisärakennuksesta havaittiin vesivahinko.

Vettä valui kahdeksan vuotta sitten rakennetun lisäsiiven terassilta alakerran huoneisiin, joissa Harkimon kaksi pojista asuvat. Terassissa on tasakatto.

– Maali alkoi kuplia. Tuli oikein kunnolla vettä sisään, Harkimo muistelee vuotoa.

Harkimo puratti varmuuden vuoksi terassin alla olevat huoneet kokonaan.

Harkimo kertoo, että lisärakennuksen katto oli jo kertaalleen korjattu. Kattoa ei vain saatu tiiviiksi.

Vettä vuoti edelleen terassilta ala olevaan kerrokseen. Rakennuksessa näkyi myös homeen jälkiä.

Alun perin ei tiedetty, mistä vesivahinko johtui.

– Nyt kun on avattu, vesi on tullut kulmista. On huonosti tehdyt saumat.

Hjallis Harkimo puratti varmuuden vuoksi terassin alla olevat huoneet kokonaan. Purkuhommia hän teetätti kaikkiaan 50 neliön alalta.

Kylpyhuoneesta jäivät vain seinät jäljelle. Poikien huoneista revittiin parketit ja katot.

– Ei koskaan tiedä, mistä kaikista kohdista vettä on tullut. Piti purkaa kokonaan. Jälkeenpäin osoittautui, ettei olisi tarvinnut kaikkea purkaa, mutta ei sitä voinut silloin tietää.

Jälkeenpäin osoittautui, että vettä oli tullut taloon sisään vain yhdestä pienestä kohdasta.

– Kyllä on iso homma yhdestä pienestä vesivahingosta. Kyllä ottaa päähän.

Lisäsiiven katto ja terassi on kokonaan purettu. Katolle on rakennettu teltta suojaksi. Katolle pitää laittaa kattohuopaa ja rakentaa uusi terassi.

Puretun lisäsiiven katolle on rakennettu suojaksi teltta.

Rakennustyöt ovat vielä kesken.

– Olen juuri menossa hakemaan kylpyhuoneen tiiliä ja kalusteita. Parketti tulee viikon kuluttua. Kattoterassi tulee torstaina.

Vika oli Harkimon mielestä alun perin siinä, että hän valitsi halvimmat tekijät. Tekijöitä ei enää saa mitenkään vastuuseen. Yritys on mennyt konkurssiin.

– Tämä tulee ihan sairaan kalliiksi. Tämä oli alun perin huonosti rakennettu. Otin halvimman tarjouksen ja täyttä paskaa tuli.

Harkimo on vahingosta viisastunut.

– Ei kannata ottaa halvinta tarjousta.

Nyt Harkimolla on remonttimiehet, jotka tekevät työtä tuntipalkalla. Kaksi miestä paiskii töitä hänen Sipoon kodissaan kolme viikkoa.

Harkimo on kertonut vesivahingosta Twitteristä ja Youtube-kanavallaan. Vesivahingosta kertoi ensin Iltalehti.