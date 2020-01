Tammikuun kaikkien aikojen lämpöennätykset vaarassa rikkoutua keskiviikkona – meteorologi: ”Kaikki ainekset siihen ovat kasassa”

Lounaisrannikolla ja Ahvenanmaalla elohopealukemat voivat keskiviikkona nousta jopa lähemmäs kymmentä astetta.

Tammikuun kaikkien aikojen lämpöennätys on vaarassa rikkoutua tällä viikolla, kun Suomeen saapuu keskiviikkona sadealueen mukana hyvin lämmintä ilmaa.

Lounaisrannikolla ja Ahvenanmaalla elohopealukemat voivat nousta jopa lähemmäs kymmentä astetta.

Lämpimin tähän mennessä mitattu tammikuun lukema 10,9 astetta mitattiin 6. tammikuuta Jomalassa vuonna 1973.

Forecan meteorologi Anna Latvala ei pidä täysin mahdottomana, etteikö tuo lukema voisi tällä viikolla rikkoutua, tai saada ainakin varteenotettavan haastajan.

– En sitä täysin mahdottomana näkisi. Tämä on kuitenkin tammikuuksi hyvin lämmintä aikaa.

– Suorassa ennustuksessa kymmentä astetta ei näy, mutta se jää nähtäväksi kun sää selkenee sadealueen jälkeen ja aurinko pääsee paistamaan, että nostaisiko se lämpötilaa vielä vähän, Latvala sanoo.

Master Golf -golfkentällä Espoon Bodomissa ei lumi häikäissyt 3. tammikuuta.

Ylimenneitä suppilovahveroita Espoon Bodomissa.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas on samoilla linjoilla.

– Kaikki ainekset siihen ovat kasassa: Lumi- ja jääpeitteen puute mahdollistaa nyt sen, että länsituulet pysyvät hyvin lämpiminä Itämerenkin yli saapuessaan. Föhnilmiö antaa länsituulille vielä lisälämmön lähteen, joten kovin paljoa lämpöisemmäksi ei voisi keskitalven sää meillä enää käydä, Mäntykannas arvioi maanantaina blogissaan.

Hänen mukaansa tammilämmön takana ovat föhntuulen lämmittävä vaikutus ja voimakkaat länsivirtaukset, joille ei hänen mukaansa näy loppua.

Latvala muistuttaa, että jo viime päivinä lämpötilat ovat paikoitellen nousseet runsaaseen viiteen plusasteeseen. Viime perjantaina Ahvenanmaalla Maarianhaminan lentoaseman mittausasemalla mitattiin jopa 7,7 astetta.

– Edellisen kerran seitsemän astetta on ylitetty tammikuussa vuosina 2017 ja 2015. Sitä edellisellä kerralla joudutaan menemään ihan vuoteen 2007 asti, jolloin lämpötila nousi 9,6 asteeseen.

– Kyllä tässä on nyt jo ihan muutaman asteen päässä liikuttu lämpöennätyksestä, Latvala myöntää.

Kävelijä kauniissa säässä Helsingissä 4. tammikuuta.

Tiistai on lähes koko maassa pitkälti hyvin pilvinen.

– Pilvipeite voi vähän rakoilla, mutta pääosin sää on pilvinen ja vähän sadetta tai tihkusadetta voi esiintyä.

Pohjoisessa satelee ajoittain lunta ja Pohjois-Suomessa voi aamulla tulla jäätävääkin sadetta.

Lämpötilat ovat nollasta viiteen astetta plussan puolella.

– Plussa-asteita on ihan Meri-Lapissa asti. Nollaraja kulkee Pohjois-Karjalasta tai Etelä-Kainuusta Perämeren rannikolta pohjoiseen päin, Latvala sanoo.

– Lapissa niillä alueilla, joilla ei ole suojakeliä, eli käytännössä Keski- ja Pohjois-Lapissa ja idässä on nollasta viiteen astetta pakkasta.

Tiistai-illasta alkaen tuuli alkaa voimistua ja lännestä Ruotsin puolelta lähestyy jälleen seuraava sadealue.

Myrskylukemia voi esiintyä ainakin puuskissa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja merialueilla tuuli voi ylittää jopa 21 metriin sekunnissa sekä yöllä että keskiviikkona aamulla.

Helsingin Töölönlahdella ei ollut tammikuun alussa talvesta tietoakaan.

Pohjoisessa suurin osa sateesta tulee keskiviikkona lumena ja räntänä, etelässä vetenä.

Pohjoisessa lumipeite voi vielä lähipäivinä kasvaa, vaikka sää onkin lauhaa. Latvalan mukaan Lapissa voi keskiviikkona vielä tulla kymmenenkin senttiä lunta.

– Maan etelä- ja keskiosissa lumesta saadaan viikon alku- ja puolivaiheilla kuitenkin vain haaveilla, Latvala sanoo.

Sellaista termistä aaltoa, jossa lämpötila laskee pysyvästi nollan alapuolelle, ei Latvalan mukaan eteläisessä Suomessa ole nyt edes näköpiirissä.

Loppuviikosta Suomea odottaa sateiden jälkeen hetkellinen vähän viileämpi kausi, jonka aikana myös etelässä voisi olla yöllä ja hetken aikaa päivälläkin pakkasta.

– Siinä on myös hetkellinen mahdollisuus nähdä aurinkoa parinakin päivänä. Samalla sää on hitusen viileämpää kuin nyt on ollut, mutta kauan se ei kestä. Matalapainesää nyt jatkuu edelleen niin kauan kuin ennustetta näkee eteenpäin ensi viikon puolelle.