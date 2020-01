Lappu Vantaan Alepassa kehotti henkilökuntaa hälyttämään, kun romanit tulevat myymälään – ketjujohtaja:”Vastoin meidän ohjeistusta”

HOK-Elannon Alepa-myymälöistä vastaavan ketjujohtajan mukaan taukotilan seinällä ollut lappu ”ei ole oikein eikä ohjeistuksen mukainen.”

Vantaalla sijaitsevan Alepa-ruokakaupan taukotilan seinällä on ollut lappu, jossa on ohjeistettu kaupan henkilökuntaa toimimaan tietyllä tavalla, kun kauppaan tulee romaneja.

Asiasta ensimmäisenä uutisoinut Helsingin Sanomat julkaisi kuvan kyseisestä, henkilökunnan taukohuoneen seinällä olleesta lapusta, jossa ohjeistetaan muun muassa hälytyskutsun painamiseen ja henkilöiden seuraamiseen myymälässä.

HS:n lapusta julkaiseman kuvan perusteella saa sen käsityksen, että ohjeistus koskisi kaikkia kauppaan tulevia romanihenkilöitä.

– Kun romanit tulevat myymälään, painetaan saman tien hälytyskutsu, jotta saadaan vartijalle heti tieto. Kaveria ei jätetä yksin kassalle, ja jos kyseiset henkilöt lähtevät ”ostelemaan” niin toinen myyjä seuraa ja toinen on kassalla. Vuokratyöntekijöitä pitää myös infota, kun romanit tulevat myymälään, että he ilmoittavat siitä VÄLITTÖMÄSTI vastuuhenkilölle, joka tekee vartijakutsun HETI!!!, lapussa lukee HS:n mukaan.

HOK-Elannon Alepa-myymälöistä vastaava ketjujohtaja Merja Mustonen vahvistaa Ilta-Sanomille, että kyseinen lappu on ollut Vantaalla sijaitsevan Alepan taukotilan seinällä henkilökunnan nähtävillä.

Mustonen ei ole itse nähnyt lappua ja sen sisältämää ohjeistusta kokonaisuudessaan, mutta sanoo, että hänen käsityksensä mukaan HS:n jutussa näkyvä kuva sisältää lapun tekstin ydinviestin.

– Vastoin meidän ohjeistusta myymälän vastuuhenkilö oli laittanut henkilökunnalle tällaisen ohjeistuksen, että hälytetään vartijat paikalle kun romaneita tulee myymälään. Meillä on ollut ongelmia hyvin pienen asiakasjoukon kanssa, joka on aiheuttanut toistuvasti häiriötä myymälässä. He ovat yrittäneet viedä maksamatta tavaraa, ja kun henkilökunta on asiaan puuttunut, niin on haukuttu henkilökuntaa ja pidetty kovaa meteliä.

– Tästä syystä aiempi myymäläpäällikkö on tehnyt tämmöisen ratkaisun, joka ei ole ollut oikein eikä meidän ohjeistuksen mukainen.

Mustosen mukaan lapussa on virheellisesti mainittu romanit yleisellä tasolla, vaikka lapussa tarkoitettiin todellisuudessa tiettyä, noin kymmenen henkilön joukkoa, joka on aiheuttanut kyseisessä myymälässä häiriötä.

– Ei silloin tietenkään tehdä mitään hälytysilmoitusta, jos henkilöt eivät ole juuri näitä, jotka häiriötilanteita ovat aiheuttaneet. Lapussa puhutaan tästä yhdestä häiriötä aiheuttavasta asiakasryhmästä, joka aiheuttaa vaikeuksia henkilökunnalle ja vaikeuttaa asiakkaiden ostamista myymälässä.

Mustonen ei osaa sanoa, kuinka kauan lappu on taukotilan seinällä ollut, koska hän ei kertomansa mukaan ollut aiemmin tietoinen lapun olemassaolosta. Hänen mukaansa ohjeistus olisi ollut myymälässä kuitenkin ainakin marraskuusta saakka.

– Myymälässä on vaihtunut päällikkö marraskuussa. Lappu on tullut sinne aikaisemman myymäläpäällikön aikana.

Mustonen kertoo keskustelleensa asiasta tänään kyseisen Alepan nykyisen myymäläpäällikön kanssa.

– Lappu on poistettu ja on annettu ohjeistus, että tällaisia lappuja ei saa laittaa. Että ei saa antaa tällaista yleistä ohjeistusta, vaan jos kuka tahansa alkaa häiriköidä, niin soitetaan apuvoimia paikalle.

Mustosen mukaan kaikkia asiakkaita kohdellaan samanarvoisina, mutta ongelmia aiheuttavien asiakkaiden toimintaan pyritään puuttumaan.

– Meille ovat kaikki asiakkaat tervetulleita, mutta haluamme varmistaa, että asiakkaat voivat asioida meillä rauhassa ja henkilökunta työskennellä rauhassa. Häiriötä aiheuttavia ihmisiä on ihan kaikista kansanryhmistä, ja ihan samalla lailla toimitaan kaikkien kanssa.