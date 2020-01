Susi seurasi kävelyllä ollutta kotipihaan Kauhajoella ja jäi kiertelemään – poliisi teki lopetuspäätöksen

Poliisi kertoo tehneensä Kauhajoella ihmistä kotipihaan seuranneesta sudesta lopetuspäätöksen.

Haukanperän alueella Etelä-Pohjanmaan Kauhajoella on liikkunut ihmisarkuutensa menettänyt susi. Pohjanmaan poliisilaitos sai tiedon sudesta eilen sunnuntaina.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että susi oli seurannut kävelyllä ollutta henkilöä tämän kotipihaan saakka. Tämän jälkeen susi oli vielä jäänyt kiertelemään asunnon pihamaalle ennen poistumista paikalta.

Suden seuraamaksi joutunut nainen oli työntänyt tilanteessa vauvaa vaunuissa.

– Aikuinen henkilö on ollut pienen lapsen kanssa kävelyllä, lastenvaunujen kanssa liikkeellä, ja siinä yhteydessä nähnyt tämän susieläimen. Ja sen sijaan, että susi olisi pyrkinyt poispäin, se on ikään kuin osoittanut mielenkiintoa tätä ihmistä kohtaan, Tomi Mansikkamäki Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo.

Poliisi kertoo tehneensä sudesta lopetuspäätöksen kokonaisharkintaan perustuen. Susien karkotus- ja lopetuspäätöksissä ensisijainen toimija on Suomen riistakeskus, mutta mikäli kyse on akuutista vaaratilanteesta voi päätöksen tehdä myös poliisiviranomainen, tiedotteessa sanotaan.

– Tämähän ei ole sudelle normaalia käyttäytymistä lähestyä ihmistä tällä tavalla. Silloin ei voida sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että tällainen ihmisarkuuden menettänyt susi saattaisi olla jopa vaaraksi ihmiselle, Mansikkamäki sanoo.

Lopetuspäätöksen täytäntöönpanon toteutus annettiin alueen Suurriistavirka-avun (SRVA) toimijoille.

Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Latvanen sanoo, että sutta ei ole vielä lopetettu.

– Ei tässä olla vielä missään jahdissa. Seuraamme intensiivisesti tilannetta ja katsomme miten se kehittyy, että toistuuko tämä ja tuleeko lisää havaintoja. Jos susi palaa ja osoittaa tällaista pelkäämättömyyttä, niin se aiheuttaa toimenpiteitä.

Latvasen mukaan samaisella alueella on tehty aiemminkin havaintoja pihoille tulleista susista. Latvasen tietoon ei kuitenkaan ole tullut vastaavanlaista tapausta.

– Näin rohkeaa ja röyhkeää kaveria ei ole täällä ollut vielä kertaakaan. Alueelta on tiedossa, että siellä on sellainen 2-3 suden ryhmä tehnyt pihakäyntejä, mutta se on eri porukka. Tämä yksi susi on aika pitkälti kulkenut omissa oloissaan.

Susihavainnon tehnyt henkilö kuvasi tilanteessa videon sudesta pihamaallaan. Latvanen on nähnyt ikkunan läpi kuvatun videon eläimestä.

– Kohtuullisen nuorelta yksilöltä se vaikuttaa. Siinä se tutkailee, eikä se yhtään hätkähdä, vaikka on juuri ihminen ollut aivan vieressä. Onkohan siinä sitten siedätystä taustalla, että tulevatkohan sudet koko ajan vain rohkeammaksi. Tai kun se on muusta ryhmästä erillään, niin voi olla jotain, mikä ajaa sen tekemään tällaista, vaikkapa jotain terveydellistä. Kaikki on mahdollista, Latvanen pohtii.

Susihavainnoista asutuksen lähellä on uutisoitu viime kuukausina myös muualla Suomessa.

Joulukuussa IS uutisoi sudesta asuinalueella Satakunnan Kankaanpäässä. Tuolloin susi oli jättänyt tassunjälkensä Kankaanpäässä Justeerin kaupunginosassa asuvan miehen kotipihalle. Petoyhdysmies totesi IS:lle kyseessä olleen juuri suden jäljet.

Siikalatvan Kerälänkylällä tehtiin marraskuun aikana havaintoja susista, jotka liikkuivat asutuksen lähellä. Suurimmaksi osaksi havainnot olivat jälkihavaintoja, eli susi tai sudet olivat liikkuneet alueella yöaikaan.

Susista oli tehty kuitenkin myös kaksi näköhavaintoa pihapiiristä päiväaikaan. Yhdessä tapauksessa yksi susi oli lähestynyt koiraa ulkoiluttanutta henkilöä.

Poliisin IS:lle marraskuussa kertoman mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on liikkunut 19 susilaumaa tai -paria.

Susien käyttäytymisen ja niiden aiheuttaman mahdollisen riskin vuoksi poliisi määräsi Siikalatvan alueella liikkuneet sudet karkotettavaksi pois asutuksen läheltä. Karkottamisella pyritään vaikuttamaan susien käyttäytymiseen ja saamaan ne karttamaan liikkumista asutulla alueella.