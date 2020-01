Sateet väistyvät hetkeksi – loppiaista vietetään poutasäässä

Juuri nyt

Maanantaina aamulla yön lumi- ja etelässä paikoin myös vesisateet väistyvät Suomen itäpuolelle, ja sää poutaantuu suuressa osassa maata.

Pilvisyys on runsasta maan etelä- ja itäosassa, länsiosassa ja Lapissa pilvisyys monin paikoin vaihtelee. Perämeren rannikon tuntumassa tulee paikoin lumi- tai räntäkuuroja. Lounaanpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa +1...+4, keskiosassa -2...+2, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0...-5, Lapissa laajalti -5...-10 astetta, Pohjois-Lapissa on kylmempää.

Tiistaiyönä ja -aamuna sadealue kulkee maan pohjoisosan yli ja paikallisesti voi tulla myös jäätävää sadetta. Tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja maan etelä- ja keskiosassa tulee heikkoja vesi- tai tihkusateita. Lapin yli lännestä itään kulkee uusi sadealue, jonka sateet tulevat enimmäkseen lumena. Illalla seuraava sadealue lähestyy jo Suomea lännestä. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu iltaa kohti, yöllä puuskat ovat jo kovia. Päivälämpötila on maan eteläosasta Meri-Lappiin 0...+5, muualla Lapissa enimmäkseen 0...-5 astetta.

Keskiviikkona sadealue kulkee Suomen yli itään, Lapissa sataa enimmäkseen lunta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sataa veden lisäksi myös räntää. Maan etelä- ja keskiosassa sataa enimmäkseen vettä. Pilvisyys on runsasta, mutta sadealueen jälkeen yötä kohti sää selkenee. Etelän ja lännen välillä vaihteleva tuuli on jopa navakkaa sekä puuskissa kovaa, merialueilla on myrskypuuskia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen +3...+7, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa +1...+5 ja Lapissa laajalti -2...+2 astetta.