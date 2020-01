Lähes 200 suomalaista jumissa Kap Verdellä – epäonninen sotku kuumentaa tunteita: ”Kuin painajaismaisesta häämatkahelvetistä”

Suomalaismatkustajat ovat odottaneet lauantaista lähtien kuljetusta eteenpäin Kap Verden saarilla. Kolmas lentoyritys Boa Vistan kentälle on määrä koittaa maanantaiaamuna.

Sen piti olla unelmien häämatka, mutta se muuttui heti ensi metreillä painajaisiksi.

Kesällä avioitunut helsinkiläispariskunta Isa ja Juho odotti innolla elämänsä häämatkaa. Kap Verden lämpö ja aurinko oli ollut jo pitkään haaveena. Lauantaina siitä piti tulla totta.

Matka sai heti alkuunsa huonon lähdön. Lento lähti Helsinki-Vantaan lentoasemalta kuusi tuntia myöhässä lentokoneen rengasrikon takia.

Myöhästymisen takia lentokone saapui Kap Verdelle niin myöhään, että Boa Vistan lentokenttä oli mennyt jo kiinni. Tämän takia suomalaiset vietiin läheiselle Salin saarelle. Juho ja Isa on muiden suomalaisten tavoin matkanjärjestäjä TUIn valmismatkalla.

– Valitsimme Kap Verden ja Boa Vistan nimenomaan sen takia kohteeksi, koska lennon piti olla suora ja matkan piti kestää vain noin 7–8 tuntia. Eli suhteellisen helppo lento, Isa kertoo.

Juho ja Isa joutuivat viettämään ensimmäisen yönsä tilapäismajoituksessa. Sunnuntaina oli uusi yritys Boa Vistan saarelle.

Sekin meni kuitenkin pieleen. Lentokone joutui tekemään niin sanotun ylösvedon, koska näkyvyys oli niin huono. Suomalaisryhmä joutui jälleen palaamaan Salin saarelle.

– Tämä on kuin suoraan jostain painajaismaisesta häämatkahelvetistä, Juho sanoo tuohtuneena.

– Olemme motissa jo toista yötä Salin saarella. Olemme olleet suurimman osan ajasta nälässä lentokentällä syöden energiapatukkoja.

Juho ja Isa saivat tilapäismajoituksessa all inclusive -rannekkeet käyttöönsä, mutta he eivät ole niitä juurikaan ehtineet käyttää, koska suurin osa ajasta on mennyt matkustamisessa.

Juho kertoo, että TUIn toiminta on aiheuttanut suuttumusta matkustajien keskuudessa.

– Eräs pariskunta kertoi säästäneensä matkaa varten neljä vuotta rahaa. Täällä on myös paljon pieniä lapsia. Heillä on varmasti kaikkein vaikeinta.

– Moni on vaatinut myös rahoja takaisin tai muuten korvauksia. Mutta TUIn oppaat sanovat, että niitä voi hakea vasta matkan jälkeen.

Uusi yritys matkakohteeseen on maanantaina aamulla.

– Tämän piti olla lepoloma, mutta tämä on ollut äärimmäisen stressaavaa. Toivomme, että pääsemme vihdoin Boa Vistan saarelle rentoutumaan loppuloman ajaksi, Juho sanoo.

Juho ja Isan tarkoituksena on palata Suomeen tulevana lauantaina.

TUI: Sääolosuhteille ei voi mitään

Mari Berg TUIn mediapäivystyksestä kertoi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Ilta-Sanomille, että epäonnisen lentosotkun vuoksi Kap Verdellä on tällä hetkellä jumissa vajaat 200 suomalaismatkustajaa.

– Alkuperäinen lento lähti Helsingistä lauantaina noin kuusi tuntia myöhässä. Boa Vistan kenttä on kiinni illalla pimeän tultua paikallisten sääntöjen mukaisesti. Kone ei siis voinut laskeutua sinne vaan viereisen saaren Salin kentälle, Berg kertaa.

Jumiin jäivät paitsi Boa Vistalle pyrkineet mutta myös sieltä Suomeen palaamassa olleet matkustajat. Saman Helsingistä lentäneen koneen oli määrä lennättää Kap Verdeltä toiset matkaajat takaisin kotimaahan.

– Kone lähti lentämään sunnuntaina Salista Boa Vistaan, mutta siellä olikin hiekkamyrsky, eikä kone voinut laskeutua vaan joutui palaamaan jälleen takaisin Saliin.

Berg kuitenkin korostaa, ettei asiakkaita jätetty notkumaan lentokentille, vaan kaikille on järjestetty korvaava majoitus.

– Tässä on ollut nyt huono tuuri joka suuntaan. Sääolosuhteille ei voi mitään.

Bergin mukaan paikalla olevat suomalaiset matkaoppaat tekevät kuitenkin työnsä niin hyvin kuin mahdollista, jotta ylimääräiseltä kärsimykseltä vältytään.

– Asiakkaita on totta kai joka lähtöön. Osa on ollut rauhallisia ja ymmärtänyt tilanteen, mutta totta kai joidenkin mielestä lomasta pari päivää menee nyt pilalle. Totta kai silloin asiakkaat voivat olla vihaisia.

Seuraava, järjestyksessään kolmas yritys Boa Vistalle pääsyyn on määrä koittaa paikallista aikaa maanantaina aamukahdeksalta.

Kap Verdessä jumissa olevista suomalaisista kertoi ensin Iltalehti.