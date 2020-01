Tänään virastot, pankit ja Alkot ovat kiinni ja moni töissä oleva saa tuplapalkan – tiesitkö, että syynä on jouluakin vanhempi Jeesuksen syntymäjuhla?

Moni työntekijä viettää 6. tammikuuta vapaapäivää. Esimerkiksi palvelualoilla loppiainen on kuitenkin työpäivä.

Loppiaisen arkivapaa sulkee virastot ja Alkot, ja tuo monelle pyhänä työskentelevälle tuplapalkan. Kristillinen juhlapyhä vaikuttaakin lähes kaikkien arkeen, vaikka ei kirkkoon kuuluisikaan.

Loppiainen on kristillinen juhlapäivä, johon joulun ajan katsotaan päättyvän. Sillä on ollut monta merkitystä, ja nykyään loppiaista juhlitaan itämaan tietäjien kunniaksi.

Raamatun mukaan idän viisaat tietäjät saapuivat loppiaisena tervehtimään Jeesus-lasta, tuoden mukanaan kallisarvoisia lahjoja.

Loppiainen on kristikunnan vanhimpia juhlia. Sitä on vietetty 200-luvulta saakka, ja se on joulua vanhempi juhla.

Moni varmasti miettii, miten itämaan tietäjien visiitti vastasyntynyttä katsomaan voi olla Jeesus-lapsen syntymäpäivää, eli joulua, vanhempi juhla? Vastaus on, että loppiaista vietettiin alunperin Jeesuksen syntymäjuhlana. Loppiaista saatetaankin vielä nykyään kutsua ”vanhaksi jouluksi”.

Juhlan ajankohdaksi vakiintui tammikuun 6. päivä, vastapainona edellisenä päivänä vietetylle pakanalliselle aurinkojuhlalle.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon mukaan loppiaisen nykyinen merkitys vakiintui vasta varhaisella keskiajalla. Kertomus idän viisaista miehistä kuvastaa kirkon lähetystehtävää.

Raamatussa ei kerrota tietäjien lukumäärää, joka aikanaan vakiintui kolmeen tietäjään. Evankelisluterilaisen kirkon mukaan lukumäärä pohjautunee idän viisaiden miesten kolmeen lahjaan vastasyntyneelle: kultaan, suitsukkeeseen ja mirhaan.

Tietäjien kerrotaan edustavan vieraita kansoja. Täten he kuvastavat kristinuskon ajatusta, jonka mukaan ”Kristus on valo kaikille maailman kansoille”.

Tammikuun kuudes päivä on virallinen pyhäpäivä Suomessa, ja monessa työpaikassa vietetäänkin tänään vapaapäivää. Alkot, pankit, postit ja virastot ovat tänään kiinni.

Yhtälailla moni on sorvin ääressä, kun muu kansa huilii.

Sairaalatyöntekijät, pelastajat, poliisit, julkisen liikenteen kuljettajat, taksikuskit, ravintolatyöntekijät, vartijat ja lähikaupan henkilökunta palvelevat asiakkaitaan myös pyhinä. Pyhä taasen nostaa monen palkkaa tältä päivältä.

Työehtosopimukset sanelevat pitkälti työntekijöille maksettavat palkkiolisät. Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliiton Pamin jäsenten palkkiolisät vaihtelevat eri sopimusaloilla.

Tuplapalkkaa saavat tänään muun muassa vartijat sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden parissa työskentelevät jäsenet.

Pyhäpäivistä piittaamattomilla, shoppailunälkäisillä asiakkailla on nykyään kissanpäivät. Suurimmista kaupungeista löytyy kauppoja, jotka palvelevat ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Aina palvelevat myymälät eivät ole nykyään mikään erikoisuus. Vielä neljä vuotta sitten myymälät joutuivat anomaan poikkeuslupaa pyhäpäivien aukiololleen aluehallintovirastosta. Vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen myymälät saivat itse päättää aukiolostaan.

Kun loppiaisyönä huomaa, ettei jääkaapissa ole aamukahvimaitoa, voi sen käydä ostamassa välittömästi lähimarketista. Ja jos samalla reissulla muistaa, että tarvitsisi uudet rintaliivit, pilkkihaalarin tai akkuporakoneen, niin nekin voi ostaa heti siinä samalla.

Loppiaisena vuonna 2020 viisaiden miesten tuliaiset lapselle voisivatkin olla ihan mitä tahansa.