Reino, 11, otti elämänsä kuvan kiekkoilevan presidentti Sauli Niinistön kanssa – ”Sitten me sanottiin moikat”

11-vuotias Reino keräsi rohkeutensa ja meni pyytämään presidentti Sauli Niinistöltä yhteiskuvaa.

Helsinkiläinen Reino Rintala joutui hieraisemaan sunnuntaina iltapäivällä kahdesti silmiään. Käpylän tekojäällä viiletti hänen kanssaan samaan aikaan itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö pelasi muina miehinä jääkiekkoa.

Reinon kaveri Esko ei meinannut uskoa asiaa todeksi.

– Mä kävin kertomassa mun kaverille Eskolle, että tuu kattoon, tuolla on Sauli Niinistö. Se ei millään uskonut. Sitten mä olin heti, että pitäähän sitä yhteiskuva saada, hyväntuulinen Reino kuvailee hauskaa tapahtumaa.

Mutta sitten Reinoa alkoi jännittämään.

– Mua jännitti vähän. Sitten mä odottelin hetken ja Sauli oli jo lähtemässä pois. Silloin mä menin ottamaan yhteiskuvaa, 11-vuotias kertaa jännittävää tapahtumaa.

– Mä sanoin, että ”moi, anteeksi voitaisiinko ottaa yhteiskuva”. Sitten Sauli oli, että ”mä olen just nyt lähtemässä, mutta otetaan nopeesti”, Reino sanoo.

Reino otti kännykän esille. Hän myös riisui kypäränsä pois.

– Joo otin, kun se näytti niin tyhmälle, Reino nauraa.

Niinistö piti kypärän visusti päässään. Kuva onnistui ensimmäisellä ja ainoalla otoksella.

Reino Rintala ja presidentti Sauli Niinistö.

– Se oli selfie. Se oli yksi kuva, jonka mä otin.

– Mun kaveri Esko tuli mun luokse ja se sanoi, että ”sä oikeasti otit sen!”, Reino sanoo.

Kuvan ottamisen jälkeen Reinon taakse tuli ”hirveä jono”. Reino mainosti Niinistölle myös kaverinsa Youtube-kanavaa.

– Sitten me sanottiin moikat. Sitten mä sanoin, kun mun kaverilla on Youtube-kanava, että ”voisit käydä katsomassa sitä”. Mutta en tiedä, menikö hän katsomaan. Siellä on semmoisia pelivideoita, Reino sanoo.

Tapaaminen presidentti Niinistön kanssa oli Reinolle ikimuistoinen.

– Se oli tosi kiva. Tosi hauska, Reino toteaa.

Hän ei ole ihan varma, mahtaako kaikki koulukaverit uskoa tarinaa todeksi.

– Ei varmastikaan.

Reino kehuu myös Niinistön luistelutaitoja.

– Hyvin luisteli. Hän teki muutaman maalinkin, Reino kehuu.

Tuuletteliko hän?

– Hän nosti aina välillä mailaa, Reino veistelee.

Reino pelaa itse jalkapalloa, mutta luistelee silloin tällöin myös jäällä. Reinon lempijoukkue on KHL:ssä pelaava Helsingin Jokerit. Lempipelaajakseen Reino mainitsee Jokereissa viilettävän Marko ”Mörkö” Anttilan, joka nousi koko Suomen tietoisuuteen viime kevään jääkiekon MM-kisoissa.

– Se on jotenkin semmoinen iso, sympaattinen, kiva sekä positiivinen, Reino perustelee.

Oliko presidentti Niinistö samanlainen?

– No on, Reino myöntää.

Reinon ja presidentti Niinistön tapaamisesta uutisoi ensin Sana-lehti verkkosivuillaan.