Irak vaatii Yhdysvaltain johtaman koalition karkottamista maasta – mitä tapahtuu Erbilin suomalaissotilaille? Tukikohdassa harjoitellaan suojautumista

Erbilin suomalaissotilaat harjoittelevat nyt suojautumista.

Turvallisuustasoa suomalaissotilaiden tukikohdassa Irakin Erbilissä on nostettu sen jälkeen, kun maan parlamentti vaati hallitusta karkottamaan maasta ulkomaiset joukot. Toistaiseksi suomalaiset eivät kuitenkaan ole lähdössä mihinkään.

Suomalaiset ovat osallistuneet Yhdysvaltain johtamaan Isisin-vastaiseen OIR-operaatioon (Operation Inherent Resolve) Irakissa vuodesta 2015 lähtien kouluttamalla sekä kurdeja että Irakin armeijan edustajia. Suomalaiset ovat antaneet heille esimerkiksi tarkka-ammunta-, lääkintä- ja johtajakoulutusta.

Yhdysvaltain johtama liittouma päätti keskeyttää operaation eilen lauantaina pian Irakin parlamentin esitettyä vaatimuksensa.

Tunnelma tukikohdassa Erbilissä on normaali, Suomen maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari kertoo oltuaan aiemmin tänään yhteydessä paikan päälle.

Saaren mukaan suomalaisten ei uskota olevan vaarassa tukikohdassa, jota hän kuvaa isoksi ja hyvin suojatuksi alueeksi lentokentän ympäristössä. Turvallisuustasoa on silti korotettu ja sotilaat harjoittelevat nyt suojautumista. Heille on asetettu liikkumisrajoituksia, ja suojavarusteiden käyttöä on tarkennettu.

– Tällä hetkellä turvallisuustasoa on vielä varaa korottaakin.

Suunnitelma suomalaisten mahdolliseksi evakuoimiseksi Irakista on joka tapauksessa tarkastettu sekä Irakin että Suomen päässä. Maanantaista lähtien aletaan myös varautua tarkemmin mahdolliseen poistumiseen Irakista.

Joukkojen mahdollinen vetäminen pois on kuitenkin poliittinen päätös.

– Toistaiseksi tehtävä on voimassa, eli olemme siellä kunnes joku toisin käskee, Saari toteaa.

Erbilissä oli sunnuntaina 59 suomalaista sotilasta.

Suomalaisjoukkojen vahvuus on ollut hieman alle 80, mutta tarkka määrä vaihtelee. Moni sotilaista on ollut vuodenvaihteessa palvelusvapaalla, ja heitä on palannut Irakiin tänäkin viikonloppuna.

Näillä näkymin sotilaita palaa Irakiin lisääkin. Saaren mukaan heitä todennäköisesti tarvitaan joka tapauksessa, jollei koulutustoimintaan niin operaation purkamiseen.

Operaatiopäällikön mukaan vetäytyminen ei tapahtuisi käden käänteessä.

Suomalaisjoukot ovat osa noin 30 kansallisuuden yhteistä operaatiota. Saaren mukaan hallittu ja turvallinen vetäytyminen edellyttäisi koordinaatiota muiden maiden kanssa.