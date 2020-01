Vesijuoksijoiden ja uimareiden allasetiketti kuumentaa tunteita: ”Tullaan takaa päälle ja roiskitaan vedet silmille”

Uima-altaiden jakolinjoista sekä vesijuoksijoiden ja uimareiden allaskäyttäytymisestä virisi Ilta-Sanomien lukijoiden kesken vilkas keskustelu.

Edesottamukset uima-altaissa puhuttavat. Ilta-Sanomien toimittaja Tuomas Manninen käsitteli lauantaina julkaistussa näkökulmakirjoituksessaan vesijuoksu- ja uimaharrastajien allasdynamiikkaa sekä altaiden jakolinjoja.

Uimariksi esittäytyvä Manninen kokee, että vesijuoksijoiden käyttämä allastila on pois uimareilta, ja vesijuoksijoiden radat ovat kohtuuttoman leveitä.

– Jos radat olisivat kapeampia, vesijuoksijat tekisivät toisistaan selvää, kun puhkeaisi sisällissotia soolojuoksijoiden ja rinnakkain juoksevien ja juoruavien välille.

– Kun vesijuoksuratoja kavennettaisiin, uimareille osoitettujen ratojen määrää voitaisiin lisätä eikä niitä tarvitsisi nimetä vain hitaille ja nopeille uimareille. Uimahallien sorretuin ihmisryhmä – keskinopeat uimarit – saisivat vihdoin omat ratansa.

Mannisen mukaan keskinopeat uimarit eli rintauimarit eivät haluaisi mennä sotkemaan vapaauimarien vauhdikasta menoa, mutta hitaiden radoille he ovat liian nopeita. Hitaiden ratoja puolestaan tukkivat kirjoittajan mukaan usein ne rintauimarit, jotka eivät kasta päätään liu’ussa veteen.

Altaiden uinti- ja juoksupaikoista vesijuoksijoiden kanssa kommunikoidessaan Manninen on kohdannut näiden kanssaliikkujien taholta kiukkua.

Näkökulmakirjoitus vesiliikkujien allaskäyttäytymisestä ja ristiriitatilanteista on herättänyt Ilta-Sanomien lukijoissa tunteita ja kirvoittanut runsaasti keskustelua. Alle vuorokaudessa kirjoituksen kommenttikenttään oli kerääntynyt yli 850 kommenttia.

Kommenteissa pohditaan muun muassa sitä, miten eritahtisten uimareiden ja vesijuoksijoiden tulisi tahoillaan toimia ja miten altaiden osuudet tulisi pulikoijille jakaa. Osa puolestaan ihmettelee, miksi allaselämä kuumentaa joidenkin tunteita laturaivon tapaan.

Muun muassa näin aihetta kommentoitiin:

”Liivit päällä juorutaan ja kellutaan”

– Itse luen itseni näihin ”keskinopeisiin uimareihin” ja oman paikan löytäminen uimahalleissa on usein hankalaa, koska hitaiden radalla valitetaan, että olen liian nopea ja nopeiden radalle siirtyessäni koen olevani muiden tiellä. Vesijuoksijat taas saavat usein vähintään kaksi, usein useammankin radan käyttöönsä vain voidakseen juoruta keskenään. Keskinopea uimari

– Ymmärtäisin vielä, että oikeasti siellä vedessä juostaisiin, mutta ei. Liivit päällä juorutaan ja kellutaan. Polvea kohti leukaa ja juoksemaan. Ja keskinopeille uimareille oma rata. Pena

– Olen keskinopea rintauimari. Liian nopea hitaille radoille ja liian hidas nopeille uimareille. Yritä siinä sitten valita hitaista radoista vähiten hidas ja ruuhkaisin, jotta saa pidettyä edes jonkinlaisen uintirytmin. Jatkuva ohittelu ei ole kenestäkään kivaa. Tarvitaan todellakin oma rata keskinopeille. Minttu

Välillä altaassa näkee kireitä ja kiukkuisia suorittajia ihan lajista ja tyylistä riippumatta, kirjoittaa nimimerkki Holy cow.

– Suurin ongelma vesijuoksijoissa on se, että osa heistä tulee seurustelemaan altaalle. Sitä eivät muun lajin uimarit voi tehdä. Radalla pitäisi uida peräkkäin yhden hengen jonossa, mutta näitä seurustelu-uimareita on vähintään kaksi, jopa kolme ja neljäs on eri suuntaan uiva tukija. Olen lukemattomia kertoja sanonut tästä asiasta valvojille, mutta eräskin heistä pyysi minua siirtymään nopeiden uimareiden joukkoon. Vesiuimaritar

– Sitä en käsitä, että nopeiden radalle täytyy tulla hitaana sammakkouimarina tukkimaan koko rata, enkä etenkään ymmärrä sitä, että altaan päätyyn tällainen ei voi jäädä muutamaksi sekunniksi odottamaan, että pääsen nopean kuperkeikkakäännöksen avulla jatkamaan nopeasti harjoitustani. Sen sijaan valitettavan usein hidas sammakkolainen lähtee suoraan eteen ja aiheuttaa ainakin minussa veren kiehumisen. Annan tästä välittömän palautteen ja monesti olen ikävä kyllä saanut sättimistä ja kiroilua vastaukseksi. 500km vuodessa

– Käyttämässäni uimahallissa on vain yksi normirata tekniikkauimareille, joten tuska on usein sanoinkuvaamaton, ei pysty uimaan kunnolla. Juoksijat ja ”kellujat” lilluttelevat viidellä radalla. Valvojien en ole nähnyt reagoivan koskaan mitenkään tulppatilanteisiin. Opetelkaa uimaan

”Rauhallisesti uivat eivät ole hitaita muita ärsyttääkseen”

– Niitä öykkäreitä löytyy kyllä keskinopeista uimareistakin: tullaan takaa päälle ja roiskitaan vedet silmille ohitettaessa. Usein mielenosoituksellisestikin. Työmatkapyöräilijä

– Vapaauimarit ovat oma lajinsa. Höökivät 25m ponkaisemalla altaan päästä vauhtiin, jolla melkein pääsevät jo puoleenväliin ja sitten saavutettuaan päädyn jäävät sinne patsastelemaan. Siinä välissä lanataan kaikki eteen tulevat ja tullaan päälle jos kerrotaan säännöistä, joilla altaassa pitäisi toimia. Tihonov

– Vedessä liikkuminen tekee hyvää ja kaikille on siellä tilaa. Malmillakin on vesijumpan ja juoksijoiden lisäksi vielä useampi rata uimareille. Sieltä löytyy tilaa ja myös niitä ärsyttäviä tyyppejä. Oma inhokkini on polskija, joka korvaa uimataidon puutteensa hakkaamalla vettä. Näitä on erityisesti vapaauimareiden joukossa. Tiina S.

– En harrasta vesijuoksua mutta tykkään käydä uimassa ja nauttia hitaasta ja rauhallisesta uimisesta ihan omalla tyylilläni. Välillä altaassa näkee kireitä ja kiukkuisia suorittajia ihan lajista ja tyylistä riippumatta. Holy cow

– Rauhallisesti uivat eivät ole hitaita muita ärsyttääkseen ja joitakin aikuisia pelottaa pään laittaminen veden alle. Ja he tulevat silti uimahalliin liikkumaan. Vesijuoksusta saa tehoja vaikka polkisi paikoillaan ja ainahan voi kääntyä ennen päätyä. Iloa uimahalliin

– Uimaseurojen mahtailevat rikkaat kingit laitetaan kapean vesijuoksuradan viereen. Siitä poijun yli he kauhovat vettä juoksijoiden naamalle, joka tuntuu siltä, kuin he avokämmenellä osuisivat päin kasvoja joka kerran kun lennättävät vettä. Suut ja silmät on täynnä kloorivettä, pakoon et pääse, etenet etanan vauhtia kapeassa soirossa. Vesiprinsessa

– Entäs ne perhostelijat, jotka valtaavat yhden radan itselleen ja aiheuttavat aallokon toisille, roiskeista puhumattakaan. Sinisisko

– Nämä ”huippu-uimarit” vasta ovat itsekkäitä. Kuuluvat samaan porukkaan kuin kumipuku päällä ajavat polkupyöräilijät, jotka terrorisoivat pyöräteitä. ”Luulen olevani kilpauimari” -tyypit voivat osallistua uimaseurojen tunneille eivätkä häiritä tavallisten kuntouimareiden harrastusta. Draco

– Ei ole uimareiden eikä vesijuoksijoiden vika jos altaalla on ahdasta. Vika on siinä, että meidän uimahallit ovat liian pieniä. Suomessa rakennetaan yleensä aivan liian pientä oli sitten kyse asunnoista tai halleista. Uimahalleissa vierailee usein ryhmiä (lapset, kuntoilijat ja uimarit) ja kaikille pitäisi olla tilaa, joten rakentakaa kaupungit kerralla riittävän isosti ja laadukkaasti. Jopa kuntoradatkin ovat aina niin kapeita ettei sinne saada kuin pari latua hiihtäjille jotka sitten kiroilevat edessä taapertavia hiihtokokelaita. Sepeli