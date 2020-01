Koulutaksin kuljettaja jätti kaksi erityislasta rappukäytävään ilman vanhempiaan – lopulta toinen löytyi liki alastomana naapurustosta, toinen oli karannut puistoon

Heitteillepanoasia on vireillä Turun hovioikeudessa.

Veljekset eivät pärjänneet ilman aikuisen valvontaa. Taksikuskin virhe johti ikävään lopputulokseen.

Oikeusvääntö taksikuskin virheestä jatkuu Turun hovioikeudessa, sillä kuski vaatii tuomionsa kumoamista. Hän vaatii hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa, mutta hovioikeus ei ole siitä vielä päättänyt.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi koulutaksinkuljettajan heitteillepanosta 30 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 870 euroa.

Ikäviä piirteitä saanut tapaus tapahtui Tampereella toissa vuoden toukokuun lopussa. Mies oli toiminut vuodesta 2001 lähtien taksinkuljettajana isänsä firmassa. Hänen tehtävänään oli kuljettaa erityislapsia koulusta kouluun, eikä kuljetuksissa aiemmin ollut ongelmia.

Mies ajoi tapahtumapäivänä tuttuun tyyliin harmaalla, 16-paikkaisella Mercedez Benz -merkkisellä bussilla. Mies kurvasi erään kerrostalon piha-alueelle. Paikka oli hänelle entuudestaan tuttu.

Kuljettaja ihmetteli, kun kumpikaan vanhemmista ei ollut vastassa heidän kahta poikaansa. Pojat olivat noin 11- ja 8-vuotiaita. Kuljettajan mukaan vastaavanlaisia ongelmia oli ollut aiemminkin.

Kertomansa mukaan kuljettaja jätti lapset heidän asuintalonsa rappukäytävään. Kuljettaja ei voinut viedä lapsia heidän asunnolle asti, koska hän ei voinut jättää muita taksissa olleita lapsia ilman valvontaa.

Kuljettaja arveli, että lapset pääsevät rappukäytävästä kotiinsa. Näin siitäkin huolimatta, että taksinkuljettajan toimintaohjeissa luki, ettei kyseisiä lapsia saanut jättää yksin. Jos vanhempia ei tavoitettu, lapset olisi pitänyt viedä takaisin kouluun.

Taksinkuljettaja poistui paikalta, eikä hän soittanut poikien vanhemmille.

Vanhemmat ihmettelivät, kun poikia ei näkynyt. Koskaan aiemmin koulutaksin kanssa ei ollut ongelmia. Äidin mukaan lapsia ei tuotu siihen paikkaan, minne piti. Poikien isä arveli oikeudessa, että kuljettaja oli mennyt väärään rappuun.

Äiti soitti kouluun, josta vastattiin, että lapset oli haettu. Koulusta soitettiin puolestaan poliisille. Hätä oli suuri. Pojat eivät nimittäin pärjänneet ilman aikuisen valvontaa. Lapset eivät pystyneet esimerkiksi ilmaisemaan, että he pääsevät kotiinsa. Toinen pojista puhui vain jonkin verran. Poikien asuintalon lähellä oli myös vilkasliikenteinen tie, jota he eivät osanneet varoa.

Etsintöihin osallistuivat vanhemmat ja koulun henkilökuntaa. Lapset olivat lähteneet rappukäytävästä omille teilleen.

Etsinnät päättyivät onnellisesti. Vanhempi pojista löytyi kuitenkin lähes kaikista vaatteista riisuutuneena naapurustosta. Hänen silmälasinsa jäivät kadoksiin. Nuorempi pojista löytyi puolestaan puistosta.

Oikeuden mukaan taksinkuljettaja syyllistyi heitteillepanoon, ja hän aiheutti lasten hengelle ja terveydelle vaaraa. Taksinkuljettaja vaatii hovioikeudessa tuomionsa kumoamista.

– (Taksinkuljettaja) on hänen tietoisuuteensa nähden tehnyt riittävät toimenpiteet tilanteessa. (Taksinkuljettaja) on saattanut lapset kaksin rappukäytävään olettaessaan, että he pääsevät sisälle kotiin.

– Mikään ei ole tilanteessa viitannut siihen, etteivät lapset keskenään pärjäisi. (Taksinkuljettajalta) puuttuu tahallisuus sen suhteen, että hän olisi jättänyt tai saattanut (lapset) avuttomaan tilaan, 45-vuotiaan taksikuskin valituksessa muun muassa lukee.

Siitä ei ole vielä tietoa, koska Turun hovioikeus päättää, myöntääkö se taksinkuljettajalle jatkokäsittelyluvan.