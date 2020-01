Talvea ei ole näköpiirissä: Sunnuntain pakkassää lauhtuu nopeasti – ensi viikolla etelässä ollaan taas reilusti plussalla

Sunnuntaina on hyvä ulkoilusää koko maassa.

Sunnuntaita vietetään selkeässä ja poutaisessa säässä koko maassa, mutta illalla pilvisyys lisääntyy. Yöllä lumisadealue liikkuu maamme yli itään.

– Maan eteläisimmissäkin osissa on sunnuntaina muutama aste pakkasta. Oulun korkeudella lämpötila on noin -10, Lapissa taas -10- 15 ja kylmimmillä paikoilla jopa -20 astetta, Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Forecan Twitter-tilillä sunnuntaita luonnehditaan pirteäksi pakkaspäiväksi.

Vaikka Etelä-Suomessa vasta odotellaan lunta, tilanne on aivan toinen pohjoisemmassa.

– Kittilässä on lunta 85 senttimetriä. Puolangalla on lunta 71 senttimetriä ja Kainuussa noin 50 senttimetriä, Salminen sanoo.

Lauhtuu, perutaanko talvi?

Hän kertoo, että sunnuntai-iltana pilvisyys lisääntyy. Loppiaisena eli maanantaina sää lauhtuu.

– Yöllä lumisadealue liikkuu Suomen yli itään. Maanantaina sataa maan itäosissa lunta. Maan eteläosissa lämpötilat ovat nollan tuntumassa. Länsirannikolla voi olla jopa + 3 astetta. Lapissa on sentään noin -10 astetta. Nollaraja on suunnilleen Kokkolan ja Ilomantsin välisellä linjalla. Pilvisintä on itäisissä osissa maata, vaikka taivas on muuten monin paikoin selkeää, hän kertoo.

Talvi on alkanut poikkeuksellisen lämpimänä Helsingin Töölönlahdella. Kuva on otettu 2.1.2020.

Myös tiistain sää on lauhtuvaa ja lämpötilat länsirannikolla nousevat plussan puolelle.

– Termiset vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen perusteella. Talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 0 asteen alapuolelle. Tiistaina lauhtuvaa sää nostaa lämpötiloja sen verran, että Lapissa on noin -2 astetta. Maan eteläisimmissä osissa voi olla jopa +4 astetta tiistaina, hän kertoo.

Salminen kertoo, että lämpötila jojoilee sen verran, että meteorologit tutkivat jo perutaanko talvi. Tilanne selviää vasta myöhemmin, sillä loppuviikosta on luvassa pakkasia ainakin öisin.