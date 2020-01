Sunnuntaina pakastaa, mutta loppiaisena lämpenee jälleen

Ensin pakastaa ja sitten taas lämpenee.

Sunnuntaina sää on selkeä, pakkasvoittoinen ja heikkotuulinen, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa STT:lle lauantai-iltana.

Lounaisessa saaristossa lämpötilat ovat noin kaksi astetta plussan puolella. Muulta osin maassa on pitkälti pakkasta. Myös maan eteläosassa on yhdestä viiteen pakkasastetta. Maan keskiosassa elohopea sen sijaan pyörii 5–10 pakkasasteen tienoilla, ja pohjoisessa pakkasta on 10–15 astetta.

Sunnuntaipäivä on aurinkoinen, eikä sateita ole tiedossa. Sunnuntai-iltana pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä lännestä alkaen, ja maanantain vastaisena yönä maan yli kulkee sadealue, joka alkaa lumena. Rintaman jälkipuolella voi sataa myös räntää ja vettä.

Sadealue menee maanantain vastaisen yön ja varhaisen aamun aikana Suomen yli itään. Loppiaisena on selkeämpää ja lämpötilat nousevat.