Iisalmelaisnuorten uudenvuoden juhlinta päättyi traagisesti virtaan, syy mysteeri – poliisi: ”Tekee tämän tapauksen harvinaisemmaksi”

Poliisin mukaan Iisalmen Paloisvirtaan on hukuttu aiemminkin.

Kahden 20-vuotiaan iisalmelaisnuoren uudenvuodenvietto päättyi traagisesti ravintolaillan jälkeen. Uudenvuodenyönä kadonneet mies ja nainen löydettiin perjantai-iltapäivänä hukkuneina Iisalmen Paloisvirrasta.

Tutkinnanjohtajan mukaan tapauksessa ei tässä vaiheessa epäillä rikosta. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyntutkintana.

– Odotellaan oikeuslääkärin ruumiinavaus ja katsotaan sitten. Jos siinä ei tule mitään kummempaa, niin homma on pelkästään kuolemansyyn selvittäminen, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli Pallonen Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoo.

Viimeiset havainnot 20-vuotiaista tehtiin puolen yön tienoilla Iisalmen keskustassa sijaitsevasta ravintolasta ja Iisalmen keskustan alueelta. Miehen kanssa samassa kaveriporukassa ravintola Cavessa juhlinut henkilö kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että porukka oli jutellut baaritiskillä hyvillä mielin, uudenvuoden juhlatunnelmissa.

Myöhemmin samana yönä nuori mies ja nuori nainen katosivat, eikä heihin saatu yhteyttä.

Pallonen kertoo poliisin muun muassa saaneen yleisövihjeitä, joiden perusteella kaksikko olisi kävellyt yöllä Paloisvirran suuntaan.

IS kirjoitti aiemmin, että matkaa ravintolasta onnettomuuspaikalle on noin 450 metriä.

Pallonen kertoo vainajien löytyneen Paloisvirrasta noin 100-150 metrin päästä sen ylittävästä rautatiesillasta.

– Löytämistä tukivat yleisöltä tulleet vihjeet ja meidän omat tutkintatoimenpiteet. Sillä perusteella päädyimme tuolle alueelle, Pallonen kertoo.

Löytöpaikalle oli tuotu kynttilöitä perjntai-iltana.

Sukeltajat etsivät uhreja vedestä perjantaina.

Löytöpaikasta ylävirtaan sijaitsevan rautatiesillan vieressä on kevyen liikenteen silta, jonka kautta kulkemalla kaksikko olisi päässyt 20-vuotiaan naisen asunnon suuntaan, Pallonen kuvailee.

Pallosen mukaan virrassa oli uutenavuotena vielä jonkun verran jäätä. Hän pohtii, että pimeässä on saattanut näyttää siltä, että virta olisi ollut jäässä.

– Rannasta katsottuna on jonkun matkaa näyttänyt, että siinä olisi jäätä. Yksi vaihtoehto on, että he ovat ajatelleet, että Paloisvirta olisi jäässä ja että he menisivät siitä suoraan yli jäätä pitkin. Mutta sellainenhan se jäätilanne ei ole ollut. Siinä on lähellä myös laituri, josta olisi voinut luiskahtaa sinne veteen.

– Vaihtoehtoja on monia, eikä pysty ollenkaan sanomaan, että mikä se on mahdollisesti ollut. Nämä ovat ihan arvauksia, Pallonen korostaa.

Pallonen sanoo, että alkoholi on saattanut jollakin lailla myötävaikuttaa surullisiin tapahtumiin. Virtaan on hukuttu aiemminkin.

– Montahan siihen on hukkunut. Jotkut ovat keksineet, että uinpa tuosta yli, ja sitten voimat eivät ole riittäneet. Sen tyyppisiä on esimerkiksi ollut.

– Se tekee tämän tapauksen harvinaisemmaksi, että kaksi henkilöä hukkui kerralla. Yksittäisiä hukkumisiahan aina silloin tällöin on.

Nuorukaisen isä yritti saada yhteyttä poikaansa heti uudenvuodenpäivän aamuna. Kun poika ei vastannut puhelimeen, isä kyseli havaintoja kaveripiiristä.

Kadonneista julkaistiin ensimmäiset etsintäkuulutukset sosiaalisessa mediassa 1. tammikuuta. Seuraavana päivänä poliisi julkaisi tiedotteen, jossa kertoi kaipaavansa havaintoja kadonneista.

Miehen isän mukaan ystävät ja omaiset etsivät nuoria koko torstain ja kävivät tarkistamassa heidän asuntonsa. Poliisi laajensi etsintöjä perjantaina maastoon ja vesistöalueelle. Kadonneet löytyivät vesistöstä kello kolmen jälkeen perjantaina.