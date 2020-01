Missä on Siikaisissa kadonnut Juhani, 95 – Poliisi pyytää havaintoja hätänumeroon 112

Juuri nyt

Siikaisissa kadonnutta 95-vuotiasta Juhani Korpusta etsitään poliisin, vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Porin Prikaatin voimin.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti Twitterissä kadonneen etsinnöistä.

– Satakunnan Siikaisissa yön aikana kadonnut 95- vuotias Juhani Korpunen, mahdollisesti maastoon, poliisi kertoo.

Etsintöihin hälytetty poliisin mukaan lisäksi Vapepa eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu, poliisi on pyytänyt virka-apua etsintään myös Porin Prikaati. Kadonnut on 170 senttimetriä pitkä, hänellä on harmaat hiukset ja mustat housut.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.