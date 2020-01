Pojat heittivät palavia ilotulitteita myymälöihin Lappeenrannassa – kauppias kyllästynyt joukkion kuukausia jatkuneeseen mellastukseen: ”Tämä oli jäävuoren huippu”

Poikajoukon kerrotaan häiriköineen lappeenrantalaiskaupassa viime syksystä saakka. Poliisi etsii valvontakamerakuviin tallentuneita poikia.

Lappeenrannan Ratakadulla oli eilen illalla kymmenen aikaan räjähtävä tunnelma, kun joukko poikalapsia heitti palavia ilotulitteita sisään myymälätiloihin. Räjähteitä heitettiin paikalliseen ruokakauppaan ja huoltoaseman sisätiloihin.

Pojat ottivat hatkat tekonsa jälkeen, eikä heitä ole tiettävästi vielä tavoitettu. Poliisi tiedotti, että heillä on tekijöistä valvontakamerakuvia, joista pojat voidaan tunnistaa.

Ilotulitteet aiheuttivat vahinkoa muun muassa polttamalla mattoja ja lattialaattoja.

”Palavat ilotulitteet olisivat voineet aiheuttaa erittäin paljon enemminkin vahinkoa sytyttämällä tulipalon liikerakennusten sisätiloissa”, poliisi lausuu tiedotteessaan.

”Kuumuus palavan ilotulitteen päässä voi lähennellä 900 lämpöastetta.”

Huoltoasema Neste Kauppakadulta kerrotaan, että sisätiloissa oli asiakkaita tapahtuneen aikana, mutta kukaan ei loukkaantunut. Palava ilotulite oli polttanut myymälän mattoa.

Lapset olivat silminnäkijän mukaan sytyttäneet ilotulitteet myymälätilan ulkopuolella, ovensuussa.

Poikajoukko oli käynyt myös Ratakadun K-Marketissa, jossa he ovat jo tuttu näky. Kauppias Harri Mattinen kertoo Ilta-Sanomille, että pojille on annettu porttikielto myymälään jo aikoja sitten.

– Samat lapset ovat terrorisoineet täällä jo viime syksystä saakka. Tämä rakettipäähänpisto oli nyt jäävuoren huippu, Mattinen sanoo.

– Lappeenrannan sosiaalisen median ryhmässä on ollut paljon keskustelua poikien häiriökäyttäytymisestä.

Pojat olivat ehtineet myymälän tuulikaappiin, kun K-Marketin työntekijä oli muistuttanut heitä porttikiellosta. Siitä suivaantuneena yksi pojista oli sytyttänyt ilotulitteen ja heittänyt sen tuulikaapin muovimatolle. Ilotulite oli polttanut muovia.

Kaupassa oli ollut asiakkaita tapahtumien aikaan, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Kauppiaan arvion mukaan 11-13-vuotiaat pojat ovat tehneet ilkivaltaa myymälässä ja sen ulkopuolella useita kertoja. Kauppias Mattinen kertoo tehneensä rikosilmoituksia muun muassa varastamisista.

– Rikosilmoituksilla ei ole näyttänyt tulleen muutosta ongelmiin, Mattinen harmittelee.

Hän kertoo, että samaiset pojat ovat sotkeneet myymälätiloja piirtämällä ja yrittäneet murtautua kaupan pakettiautoon, myymälän pihalla. Siinä onnistumatta, uhmakkaat pojat olivat virtsanneet pakettiauton renkaiden päälle.

– Olemme kantaneet suurta huolta tästä koko henkilökunnan kanssa, että miten tähän tilanteeseen tulisi puuttua. Huoli on myös henkilökunnan jaksamisessa.

Mattinen kertoo koko työyhteisönsä tutustuneen lapsiin kuluneiden kuukausien aikana. Hän ei tunne lasten vanhempia, mutta on yrittänyt saada lapset lopettamaan häiriköinnin keskustelemalla.

– Keskusteluyhteys on ollut häilyvää, ja pojat ovat käyttäytyneet aggressiivisesti. Nyt joulun ajan jälkeen vaikuttaa siltä, että he kokevat voivansa rellestää ihan miten vain, ilman että kukaan puuttuu asiaan.

– Pojat olivat heitelleet palavia ilotulitteita bensa-asemalla, ja meilläkin on kuiva-asema tuossa pihalla. Olisi voinut tapahtua paljon pahempaa, Mattinen sanoo.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii poikajoukon ilotulitetapauksia vaaran aiheuttamisina ja räjähderikoksina. Poliisin tiedotteen mukaan molemmista rikoksista voidaan tuomita sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Räjähderikoksesta voidaan tuomita myös henkilö, joka luovuttaa ilotulitteita alaikäiselle.

”Poliisi korostaa ilotulitteiden luovuttamisessa alaikäisille vanhempien roolia, valvontakameran kuvissa olevat pojat ovat ilmeisesti alle 15-vuotiaita koululaisia”, poliisi lausuu tiedotteessaan.

K-Market Ratakadun kauppias Harri Mattinen on kertomansa mukaan ollut yhteydessä paikalliseen kouluun ja sosiaalitoimeen, jotta tilanne saataisiin hallintaan. Mattinen korostaa, ettei arvostele kenenkään vanhemman kasvatustapoja. Hän on kuitenkin kyllästynyt kohtaamaansa ilkivaltaan ja on myös huolissaan poikien tilanteesta.

– Itsekin isänä olen usein miettinyt, että mikä johtaa siihen pisteeseen, että nuoren lapsen käyttäytyminen on suoranaista häiriökäyttäytymistä.

– Nämä 11-12-vuotiaat pyörivät meillä kaupassa arki-iltana vielä yhdentoista aikaan, vaikka seuraavana aamuna on kouluaamu, Mattinen kertoo.

– Kyllä tuon ikäisen lapsen paikka on jossain ihan muualla kuin kaupungilla iltayhdentoista aikaan.

Ilta-Sanomat ei perjantai-iltana tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta.