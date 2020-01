Matemaatikko ratkaisi 50 vuotta vanhan ”äärettömyysloton” – tällaisen neuvon hän antaa tavallisen loton pelaajille

Lottoaja voi yrittää maksimoida mahdollisen lottovoiton yksinkertaisella keinolla.

Tanskalainen matemaatikko Asger Dag Törnquist antaa Aftonbladetin haastattelussa yksinkertaisen neuvon lottoajille: Antakaa koneen valita numeronne.

Törnquist ei kertomansa mukaan lottoa säännöllisesti, mutta hän sai hiljattain nimeä ja kunniaa ratkaistuaan 50 vuotta vanhan visaisen matemaattisen ongelman, jota hän on kuvaillut eräänlaiseksi ”äärettömyyslotoksi”. Lisää siitä tuonnempana.

Tanskalaisen lottovinkissä on vissi perä, vahvistaa suomalainen kollega, matematiikan professori Tuomas Hytönen Helsingin yliopistosta Ilta-Sanomille.

– Järjestelmää tai matematiikkaa vastaan ei voi pelata, mutta toisia lottoajia vastaan voi, Hytönen sanoo.

Matematiikka ei varsinaisessa voiton tavoittelussa auta. Valitsitpa lottorivillesi mitä tahansa numeroita, on todennäköisyys jättipottiin aina tismalleen sama – ja häviävän pieni. Mitään merkitystä ei ole silläkään, pelaatko aina samoja numeroita vai vaihdatko joka viikko. Aiempien arvontojen tuloksia on myös turha tuijotella, sillä tulevasta ne eivät kerro.

Yhteen asiaan voit kuitenkin yrittää vaikuttaa. Siihen, että lottopottisi olisi mahdollisimman suuri, jos se sattuisi kohdallesi lojahtamaan.

Kaikenlaisia kaavoja kannattaa välttää, sillä ne ovat yllättävänkin suosittuja. Tällaisia ovat esimerkiksi säännölliset lukujonot, erilaisia kuvioita kupongille muodostavat rivit sekä syntymäpäivät ja muut merkkipäivät (jotka sulkevat pois numerot 32–40).

Suosittuja ovat myös aiemmin isoja voittoja tuoneet rivit. Niihin ei myöskään kannata turvautua.

Suomessa kaksi yleisintä lottoriviä on pysynyt samana kierroksesta ja vuodesta toiseen: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 (kolmas pystyrivi kupongissa) ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suosio on hieman hiipunut, mutta niitä pelaa yhä keskimäärin noin tuhat suomalaista joka kierroksella.

Kahta suosituinta lottoriviä pelattiin keskimäärin tuhat kertaa joka kierroksella viime vuonna.

Myös Eurojackpotin viime vuoden suosituimmat rivit noudattavat selkeää kaavaa. Kärkijoukossa on kuitenkin kaksi sellaista, jotka eivät avaudu niin helposti.Neljännellä sijalla oleva rivi 7, 8, 24, 34, 46, (4, 8) oli 90 miljoonan euron voittorivi helmikuussa 2018. Ykkössijalla sen sijaan on Ilta-Sanomien verkkojutussa vuonna 2015 julkaistu rivi, joka koostui niistä numeroista, jotka olivat siihen mennessä esiintyneet useimmin päävoiton tuoneissa riveissä.

Voitto suosikkirivillä on aivan yhtä todennäköinen kuin millä tahansa muullakin, mutta kannattaa varautua jakamaan mahdollinen voittopotti ison joukon kesken. Esimerkiksi Loton tämän viikonlopun 10 miljoonan euron päävoitto hupenee tuhannelle pelaajalle jaettuna noin 10 000 euroon.

Yritä siis suosia numeroita ja rivejä, joita pelataan harvemmin. Käytännössä paras keino on antaa tietokoneen arpoa numerot, vaikkei tämä toki takaa sitä, etteikö joku muu saisi tismalleen samoja numeroita.

Sattumaa ei kannata jättää sitä vierastavien ihmisaivojen varaan. Vaikka kuvittelisit valitsevasi numerot täysin satunnaisesti, voi olla, että noudatat alitajuista kaavaa.

– Silloinkin kun luulemme valitsevamme satunnaisesti, me emme ole kovin hyviä siinä, Törnquist tiivistää.

Hytönen allekirjoittaa väitteen, vaikka huomauttaakin että aihe lipsuu jo matematiikan ulkopuolelle.

– Ihmisen mielessään tuottama satunnaisuus välttää liikaakin säännönmukaisia rakenteita, joita todellinen satunnaisuus taas tuottaa, hän sanoo.

Esimerkki: Jos sinua pyydetään kirjoittamaan satunnainen numerojono, saatat alitajuisesti vältellä kirjoittamasta samoja numeroita peräkkäin.

Tänä viikonloppuna tulee kuluneeksi tasan 49 vuotta Suomen ensimmäisestä lottoarvonnasta. Ylivieskalainen myyjätär Sanni Mielonen kuittasi itselleen päävoiton 343 825 markkaa, mikä vastaa nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Pari vuotta aiemmin brittiläinen Adrian R. D. Mathias oli esittänyt matemaattisen ongelman, joka osoittautui melko visaiseksi.

Vasta viime syksynä tanskalaismatemaatikko Törnquist kumppaneineen löysi ratkaisun.

Törnquist on julkisuudessa havainnollistanut Mathiaksen ongelmaa eräänlaisena ”äärettömyyslottona”, jossa voittava rivi on äärettömän pitkä, jokaisessa kupongissa on ääretön määrä riittävän erilaisia rivejä ja niistä jokaisessa ääretön määrä numeroita.

Siinä riittää raivolottoajallekin ruksimista.

Mathias halusi tietää, voiko tällaisessa äärettömyyslotossa olla kuponkia, joka voittaa aina. Törnquist ja hänen itävaltalainen kollegansa selvittivät ongelmaa vuosia. Ei voi, kuuluu ratkaisu karkeasti yksinkertaistetussa muodossa.

”Äärettömyyslotolla” ei tietenkään ole mitään tekemistä tavallisen loton kanssa. Abstrakti matematiikka ei taivu arkiajatteluun, mutta lottovertaus on ovela tapa nostaa asia julkisuuteen.

Aftonbladetin haastattelussa Törnquist pahoittelee, ettei äärettömyyslotto tarjonnut välineitä tavallisen loton jättipottijahtiin.

– Se on harmi. Toivon, että olisimme löytäneet jotain tutkimuksessamme, mutta silloin en kertoisi siitä sinulle tai kenellekään muulle ennen kuin olisin itse napannut jättivoiton.

Tanskalainen Asger Dag Törnquist ratkaisi matemaattisen ongelman, jota hän on kuvaillut eräänlaiseksi ”äärettömyyslotoksi”.

Kotoisassa lotossamme ainoa keino lisätä voiton todennäköisyyttä on ostaa enemmän rivejä. Rahaa saa kuitenkin polttaa urakalla ennen kuin todennäköisyydet alkavat kallistua pelaajan puolelle.

Jos haluat esimerkiksi nostaa lottovoiton todennäköisyyden hulppeaan kymmeneen prosenttiin, sinun täytyy ostaa noin kaksi miljoonaa erilaista riviä.

Teoriassa voit myös laatia kupongin, joka voittaa aina. Suomalaisessa lotossa kupongilla pitäisi olla 18 643 560 erilaista riviä. Lyhyemmälläkin matematiikalla voi todeta, ettei kyseessä ole kannattava investointi.