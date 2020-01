Poliisiammattikorkeakoulun uusi pääsykoekirja avaa kiinnostavan näkymän rikostorjunnan ja vankiloiden maailmaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Matkustin kerran yöjunalla Rovaniemelle. Samaan makuuvaunuosastoon sattui kokenut poliisimies, jonka kanssa tuli puhetta rikollisista.

– Ne on kaikki ihan hyviä tyyppejä, rikostutkinnan ammattilainen sanoi.

Istuimme ravintolavaunussa oluttuopin ääressä. Keskustelu jäi mieleeni vuosikausiksi. Niin tietysti: Kun poliisi kohtaa rikollisen, hän kohtaa ihmisen, kaikkine pahoine ja hyvine puolineen. Ihminen ei ole mustavalkoisesti hyvä tai paha, eikä elämä yleensäkään. Vaan molempia.

Keskustelu yöjunassa nousi taas esille säilömuistista, kun selasin Poliisiammattikorkeakoulun kevään pääsykokeen ennakkolukemistoa – ikkunaa lainvartijoiden, rikollisten ja rangaistuslaitosten maailmaan. Parin vuoden välein ilmestyvän kirjan nimi on Kun isolla kengällä astuu, jää iso jälki – kahdeksantoista näkökulmaa poliisin työhön.

Poliisiammattikoulun uusi pääsykoelukemisto ilmestyy 10. tammikuuta.

Marko Vesterbackan toimittaman kirjan neljäs, uudistettu laitos julkaistaan 10. tammikuuta. Noin puolet sisällöstä on kokonaan uutta verrattuna vuoden 2018 painokseen. Kirja on yleiskiinnostava ja -sivistävä kokoelma asiallisia, inhimillisiä ja ajatuksia herättäviä artikkeleita poliisin työstä, rikollisuudesta ja sen taustoista sekä yhteiskunnasta, jota poliisi osaltaan pitää kasassa. Poliisi astuu isolla kengällä ja jättää ison jäljen jokaiseen ihmiseen, joka joutuu poliisin kanssa tekemisiin.

Kirjan herättämät kysymykset ovat monipuolisia.

Mitä esimerkiksi pitäisi ajatella vangista, joka astuu sisään lääkärin vastaanotolle ja repii ranteen paksuisen puhelinluettelon kahtia? Onko se uhkaus? Miksi sosiaalinen älykkyys on poliisin tärkeimpiä ominaisuuksia? Entä mitä suomalainen poliisi voi opettaa kultahampaiselle afganistanilaiselle kenraalille?

Puhelinluettelon repinyt satakiloinen vanki oli ensimmäinen potilas, jonka Mika Rautanen kohtasi nuorena vankilalääkärinä Turun Kakolassa.

”Nyt, monen vankilavuoden jälkeen, ajattelen, että mies saattoi antaa minulle tarkkaan annostellun, oikea-aikaisen lyhytterapeuttisen intervention. Hän perehdytti minut vankien maailmaan”, kirjoittaa Rautanen. Hän on oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, joka työskentelee nykyisin osastonylilääkärinä Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan-yksikössä.

Vankilamaailma on Rautasen mukaan usein julma ja väkivaltainen, täynnä uhkauksia ja ”psykopaattisesti maustettua manipulaatiota”. Silti siellä on häikäilemättömyyden, piittaamattomuuden, tunteettomuuden ja kovuuden keskellä myös herkkyyttä. Siellä on ihmisiä.

Rautanen on tavannut työssään myös kaikki antisosiaalisen persoonallisuushäiriön kriteerit täyttävän liivijengiläisen. Mies avautui vastaanotolla puhuessaan siviilimaailmasta: parisuhdeongelmasta ja lapsistaan, ja hän oli aseeton tässä elämää suuremmassa kriisissä.

” Ilman respektiä työ käy kaikille osapuolille liian raskaaksi ja – näissä ympyröissä – vaaralliseksi.

Rautaselle avautui rakonen, josta hän pääsi tirkistämään liivimiehen kunniakoodistoon. Sen olennaisena osana oli juuri se antisosiaalisuus, jota hän esitti ulospäin: lannistumattomuus ja pysäyttämättömyys kun kyseessä on kunnia, ja kumartamattomuus kaiken edessä. Rautanen hoksasi, että antisosiaalisuus onkin tässä yhteydessä erittäin sosiaalista, lojaalia, tunnepitoista ja vastavuoroista. Siihen kasvetaan elämän myötä, eikä sen omaksuminen tai siitä luopuminen ole vapaan tahdon asia. Rautanen oppi kunnioittamaan sitä. Ja kunnioitus, respekti, on elintärkeää vankilamaailmassa.

”Ilman respektiä työ käy kaikille osapuolille liian raskaaksi ja – näissä ympyröissä – vaaralliseksi”, hän kirjoittaa.

Kakolan vankilan selli Turussa.

Vanhempi rikoskonstaapeli Mia Karihtala kirjoittaa puolestaan poliisin työn monipuolisuudesta: se on paljon muutakin kuin tehtävältä tai jutusta toiseen siirtymistä. Tässäkin artikkelissa on kyse ihmisen kohtaamisesta. Kun poliisi avartaa katsettaan ja kuuntelee, tulee hän entistä tietoisemmaksi tilanteen taustoista ja asioiden todellisesta laidasta.

”Poliiseina me puutumme ihmisten perusoikeuksiin, ja erityisesti kotirauhaan puuttuminen on monelle asiakkaistamme kova paikka. Ihmisten kodeissa näemme kuitenkin usein vaietut salaisuudet ja pääsemme monesti myös avoimempaan keskusteluun asiakkaiden kanssa.”

Kotihälytyksissä, ja aina muutenkin ihmisten kanssa työskennellessä, pitää poliisilla Karihtalan mukaan olla aivan tietynlaiset tuntosarvet. ”Sosiaalisesti älykäs poliisimies aistii tilanteita ja tunnetiloja, osaa kuunnella ja on työskentelytavoissaan joustava”.

Se ravintolavaunussa muovituopista olutta maistellut poliisi osasi varmasti nämä taidot.

Tarina kultahampaisesta afgaanikenraalista on myös hyvin valaiseva. Sen kertoo rikosylikonstaapeli Sari Rautarinta, joka opetti kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä Afganistanin poliisivoimille – maassa, jossa vallitsee vahvimman valta eikä demokratia, ja jonka korruptoituneisiin viranomaisiin ei luoteta niin kuin Suomessa.

”Paras koskaan saamani palaute koulutuksesta oli, kun kultahampainen afgaanikenraali totesi kahden viikon koulutussetin jälkeen kyynel silmäkulmassa: ’You make me want to be better police and I will do that.’ Se riittää. Tämän tunteen he ehkä muistavat, kun seuraavan kerran tai vuosien päästä ovat sellaisen teon tai päätöksen edessä, jossa he päättävät joko vahingoittaa tai suojella kansalaisen ihmis- ja perusoikeuksia”, Rautarinta kirjoittaa.

Afganistanin kansallisen poliisin koulutus on ollut tärkeä osa Naton ja Euroopan unionin operaatioita. Kuva poliisin huumeiden vastaisesta operaatiosta Kotin alueella vuonna 2016.

Rautarinnan missio Afganistanissa päättyi, niin kuin kaikki missiot aikanaan. Mutta hän jätti sinne perinnöksi jotakin itsestään ja osaamisestaan, ja on siksi kuolematon.

Tämä kirja, pääsykoelukemisto, on totta kai osa poliisin viestintää ja julkisuustyötä, jonka tehtävänä on houkutella uralle hyvin motivoituneita hakijoita ja johdatella heidät poliisikoulutuksen eri teemoihin. Se on poliisin pr:ää, mutta sitä lukiessa tulee jotenkin hyvä olo. Se saa unohtamaan aarniot ja muut ammattikunnan mätämunat.

Jos kokeneet ja kaikki elämän nurjat puolet nähneet rikostorjunnan ja vankeinhoidon ammattilaiset pystyvät tällä tavalla säilyttämään inhimillisen suhteen asiakkaisiinsa, nostan heille hattua.

Kippis sinullekin, sinä yöjunan rikostutkija.