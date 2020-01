Uudenvuoden juhla muuttui tragediaksi Iisalmessa – miksi nuoret päätyivät ravintolasta jäisen virran ääreen?

Kynttilät syttyivät perjantai-iltana kahden nuoren muistoksi Paloisvirran rantaan.

Kahden nuoren kuolema heti vuodenvaihteen aluksi on saanut iisalmelaiset syvän surun valtaan. Uudenvuoden juhlinnan päättyminen hirveään tragediaan tuntuu käsittämättömältä.

Kaupungin keskustan tuntumassa olevan Paloisvirran rantaan perjantai-iltana kokoontuneet ihmiset eivät voi ymmärtää millaisen kohtalokkaan onnettomuuden uhriksi 20-vuotiaat nuoret aikuiset joutuivat uudenvuoden yönä.

Viimeisten havaintojen mukaan Salla-Mari Tuorilainen ja Markus Heikkilä poistuivat Iisalmen keskustassa sijaitsevasta ravintola Cavesta puolen yön jälkeen.

Heidän on nähty sen jälkeen kävelevän ravintolasta Savonkatua rautatieaseman suuntaan. Matkaa ravintolasta onnettomuuspaikalle on noin 450 metriä.

Heikkilän kanssa samassa kaveriporukassa juhlinut kertoi Ilta-Sanomille nähneensä Tuorilaisen ravintola Cavessa vielä vuoden vaihtumisen jälkeen. Porukka oli jutellut baaritiskillä hyvillä mielin, uuden vuoden juhlatunnelmissa.

Paloisvirran rannalla asuva Elsa Rytkönen heräsi tapahtumayönä kovaan koputukseen klo 1:n aikaan. Hän miettii, että yrittivätköhän nuoret tai jompikumpi heistä hakea apua.

– En ihan nukkunut, mutta olin jonkinlaisessa horroksessa, kun kuulin kovaa koputusta etuovelta. Vähän ajan päästä kova koputus kuului takaovelta. Ennen kuin ehdin paikalle, koputtaja oli kadonnut. Automaattivalo oli vain päällä, Rytkönen kertaa yön tapahtumia.

Hän seurasi poliisin ja pelastuslaitoksen vesistöetsintöjä pojanpoikansa Jussi Rytkösen kanssa perjantaina puolenpäivän aikaan.

– Kuulin nuorten katoamisesta vasta tänään, kun Jussi kertoi. Yhdessä pohdimme, että onko koputuksilla yhteys nuorten kohtaloon, Elsa aprikoi.

Elsa Rytkönen heräsi tapahtumayönä kovaan koputukseen klo 01:n aikaan. Taustalla pojanpoika Jussi Rytkönen.

Savonkatu on vain kivenheiton päässä paikasta, josta hukkuneet löydettiin. 87-vuotiaan Rytkösen kuulemat koputukset sopivat ajallisesti hyvin yhteen muiden havaintojen kanssa.

Markuksen isä yritti saada yhteyden poikaansa heti uudenvuoden aamuna. Kun poika ei vastannut puhelimeen, isä kyseli havaintoja kaveripiiristä.

Nuoret löytyivät Paloisvirrasta klo 15 jälkeen perjantaina. Etsintöjä suoritettiin aamusta asti.

Kainuun prikaatissa varusmiespalvelua parhaillaan suorittanut nuori mies vastasi isän mukaan viesteihin aina mahdollisimman pian. Kadonneista julkaistiin ensimmäiset etsintäkuulutukset sosiaalisessa mediassa 1. tammikuuta.

Isän mukaan ystävät ja omaiset etsivät nuoria koko torstaipäivän ajan ja kävivät tarkistamassa heidän asuntonsa. Poliisi laajensi etsintöjä perjantaina maastoon ja vesistöalueelle. Nuoret löytyivät vesistöstä klo 15 jälkeen.

– Poliisin omilla tutkintamenetelmillä tultiin siihen tulokseen, että tuosta kohtaa ruvetaan etsimään, tutkinnanjohtaja Veli Pallonen kertoi aiemmin IS:lle.

Muistokynttilöitä Paloisvirran rannalla perjantai-iltana.

Tapahtumapaikan tuntumassa koiraansa ulkoiluttava nainen ei voi uskoa tapahtumia todeksi.

– Tämä on niin surullista. Tunsin Salla-Marin ja olin varma, ettei hän voisi koskaan jättää hevosiaan hoitamatta. Ihan järkyttävää, nainen toteaa.

Perjantai-iltana Paloisvirran rannalle ilmestyi kymmeniä muistokynttilöitä ja muutama punainen ruusu.

Iisalmen Pyhän ristin kirkko on avoinna hiljentymiseen lauantaina klo 17-18. Klo 18 soivat ehtookellot ja sen jälkeen on pieni suruhartaus. Kirkossa on myös mahdollisuus keskusteluapuun.

– Otamme osaa omaisten syvään suruun ja olemme tukena läheisille parhaamme mukaan, sanoo Iisalmen seurakunnan vs. kirkkoherra Juha Antikainen.