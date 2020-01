Lasse Lehtisen kolumni: Kun rikkaatkin huolestuvat

Maailmanlaajuinen kapitalismi on nostanut suunnattoman määrän ihmisiä köyhyydestä. Samalla se on kasvattanut superrikkaiden osuutta kansantalouksissa, Lasse Lehtinen kirjoittaa.

Viime vuonna vihaiset ihmiset eri puolilla maailmaa hyökkäsivät suurin joukoin kaduille osoittamaan mieltä vallanpitäjiä vastaan. Syyksi kerrottiin hinnankorotukset, kun Intiassa nostettiin sipulin hintaa, Chilessä kallistuivat metroliput, Libanonissa ruvettiin verottamaan WhatsApin käyttöä ja Ranskassa nostettiin polttoaineveroa.

Algeriassa, Hong Kongissa, Moskovassa ja Barcelonassa on vastustettu viranomaisten harjoittamaa mielivaltaa ja yhteiskunnan rakenteellista korruptiota. Uuden ajan vallankumousliikkeillä on yhteisiäkin sytyttäjiä, esimerkiksi valtioiden tiukka talouspolitiikka ja niistä johtuva kokemus syrjäytymisestä.

Nuoret ovat aina olleet barrikadeilla ensimmäisinä, mutta nyt heitä on enemmän kuin milloinkaan. Maailman yli seitsemästä miljardista ihmisestä yli 40 prosenttia on nuorempia kuin 25 vuotta, Afrikassa melkein puolet väestä on alle 15 vuoden. He ovat aikuistumassa maailmaan, jossa taantumat ja talouskuri ovat valmiiksi vastuksina.

Jan Hurri kiinnitti Taloussanomissa huomiota kasvaneeseen eroon reaalitalouden ja finanssitalouden välillä. Talouden kriisi syttyi arvopapereiden maailmassa, mutta romahduksesta se toipui nopeasti entistä vahvempaan kukoistukseen. Elvytystoimet suunnattiin nimenomaan finanssitalouden tukemiseen.

Rahapolitiikan päättäjät perustelivat toimiaan toiveella, että markkinoille suunnattua rahaa valuu myös oikeaan talouteen. Kasvu näyttää kuitenkin vain nostaneen pörssiosakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoja. Samalla valtioiden harjoittamat säästöt ovat iskeneet erityisesti alimpiin tuloluokkiin.

Päättynyt vuosikymmen on nähnyt perinteisten työpaikkojen kadon, myös koulutetulta keskiluokalta. Eri alojen huippuosaajista sen sijaan kilpaillaan entistä korkeammilla palkoilla ja palkkioilla.

Muuan seikka pistää erityisesti silmään. Korkeakoulutettujen määrä maailman kansalaisista ei koskaan ole ollut näin korkea. Turhautuminen siitä, että edes tutkinto ei enää missään päin maailmaa takaa sosiaalista nousua, ajaa nimenomaan akateemisen nuorison kaduille.

Vallankumousvuosia on ollut ennenkin. Vuosien 1848 ja 1968 mellakoille oli ominaista, että ne olivat puolueiden tai poliittisten ryhmittymien sytyttämiä ja johdettuja. Nyt ärsyyntynyt keskiluokka ja etenkin heidän aikuistuvat lapsensa osaavat käyttää uusimpia välineitä saadakseen äänensä kuuluville. Kokoon kutsumiseen riittävät älypuhelimet ja hästägit.

Muutamat miljardöörit ovat heränneet vaatimaan oikeudenmukaisempaa tulonjakoa. Warren Buffet kannattaa edelleen kapitalismia, ”kultamunia munivaa hanhea”, mutta vaatii superrikkaita osallistumaan paremmin yhteisen taakan kantamiseen. Jos yhteiskuntarauha vaarantuu tai järkkyy, tuntuvat järistykset herkästi heidänkin kukkaroissaan.

”Eikä siihen tarvita edes kiukkuisen kansan kapinoita, että pieni- ja keskituloisen kansan suhteellinen köyhtyminen alkaa vääjäämättä heikentää koko talouden – ja lopulta finanssitaloudenkin – kasvuvoimaa,” Jan Hurri summaa.