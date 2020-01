Juha Tapion ja Kaija Koon faneilta yritettiin petkuttaa rahaa – pankkivirkailija esti 10 000 euron siirron viime hetkellä

Juuri nyt

Eräs fani meni jo pankkiin ja oli tiskillä siirtämässä 10 000 euroa ”Juha Tapion” tilille, kertoi Yle.

Helsingin poliisi tutkii huijausyrityksiä, joissa suosikkiartistien nimeä ja mainetta käytettiin hyväksi uudella tavalla. Laulajien Juha Tapion ja Kaija Koon nimissä luotiin tekaistut sosiaalisen median profiilit, jotka sitten lähestyivät laulajien faneja yksityisviestillä rahanpyyntöjen kera.

Uudenlaisesta huijaustavasta kertoi perjantaina Yle. Poliisi vahvistaa IS:lle tutkivansa kahta tapausta.

– Tutkinta on vielä aika alkuvaiheissa, rikoskomisario Hannu Kortelainen kertoo.

Molemmissa tapauksissa uhrit etsittiin artistien julkisilta Facebook-sivuilta, jonne he olivat kirjoittaneet kommentteja. Sen jälkeen huijari lähestyi heitä sydäntä särkevällä yksityisviestillä Messengerissä.

Artistin nimissä pyydettiin rahaa. Artistit itse eivät tienneet asiasta mitään, vaan heidän identiteettiään käytettiin hyväksi.

Juha Tapion fani meni jo pankkiin ja oli tiskillä siirtämässä 10 000 euroa ”Juha Tapion” tilille. Valpas pankkivirkailija haistoi palaneen käryä ja esti siirron.

Kaija Koon fanin tapauksessa pankin automaattiset ilmoitusjärjestelmät pysäyttivät tilisiirron ennen kuin rahat ehtivät kadota.

Poliisilla on tiedossaan joitakin epäiltyjä, mutta he liittyvät poliisin mukaan epäiltyyn rahanpesuun eivätkä niinkään itse huijausyrityksiin. He ovat siis toimineet Suomessa varsinaisen huijarin bulvaaneina ja epäilyjen mukaan järjestäneet pankkitilit tämän käyttöön.

Varsinainen huijari on vielä haussa.

– Tapauksen piirteet viittaavat ulkomailta toimineeseen tekijään. Saamamme viestit oli esimerkiksi kirjoitettu vähän huonolla suomella, mikä viittaisi käännösohjelman käyttöön, Kortelainen kertoo.

Miten ulkomainen huijari osasi valita näinkin kotimaiset artistit välineikseen?

– Ainakin voisi kuvitella, että suomalaiset bulvaanit ovat saattaneet siinä auttaa.