Nainen soitti aamulla 112:een ja väitti ex-kumppaninsa raiskanneen – raju valhe koitui naisen kohtaloksi

Hätäkeskustallenne oli raiskauksesta epäillyn miehen pelastus.

Hätäkeskus sai joulukuussa 2017 aamulla ilmoituksen, jossa nainen ilmoitti ex-puolison raiskanneen hänet.

Poliisit tulivat naisen asunnolle Espooseen, ja partio vei naisen sekä miehen oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin.

Ennen soittoa ja väitettyä raiskausta nainen ja mies olivat riidelleet sekä nauttineet alkoholia. Muilta osin osapuolten kertomukset yön ja aamun tapahtumista ovat ristiriitaiset.

Nainen väitti oikeudessa menneensä riitelyn päätteeksi yksin nukkumaan ja heränneensä siihen, että mies oli hänen vierellään. Naisen mukaan molemmat olivat alasti. Nainen ei kertomansa mukaan havainnut sitä, että hänet olisi nukkumisensa aikana riisuttu ja raiskattu.

Heti herättyään nainen soitti hätäkeskukseen. Kertomansa mukaan nainen kehotti myös miestä pukeutumaan, koska poliisit olivat tulossa.

Mies väitti puolestaan, ettei yön aikana tapahtunut mitään seksuaalista. Kertomansa mukaan hänkin oli kyllästynyt riitelyyn, ja mennyt nukkumaan. Mies heräsi kertomansa mukaan siihen, kun rahaa halunnut nainen tuli samaan huoneeseen. Kun mies ei suostunut antamaan rahaa, miehen mukaan nainen ilmoitti keksivänsä jotain ja soittavansa poliisille.

Oikeudessa kuultiin todisteena hätäkeskustallenne, joka oli raiskauksesta epäillyn miehen pelastus. Se todisti naisen puheet ristiriitaisiksi.

Oikeudessa nainen sanoi, että hän heräsi alastomana mies vierellään. Hätäkeskukselle nainen ilmoitti kuitenkin, että hän tajusi alastomuutensa, kun mies saapui samaan huoneeseen.

Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa ilmeni myös, ettei naisesta otetuista näytteistä löytynyt miehestä peräisin olevaa dna:ta eikä viitteitä siemennesteestä, vaikka nainen oli hätäkeskuspuhelussa ilmoittanut, että hänessä olisi siemennestettä. Käräjäoikeuden mielestä siemennesteen olisi pitänyt näkyä tutkimuksissa, jos raiskaus olisi tapahtunut.

Oikeuden mukaan nainen valehteli ja kertoi poliiseille perättömän raiskausväitteen, joka oli miehelle raskas taakka.

– (Naisen) on täytynyt ymmärtää, että hänen antamansa tieto raiskauksesta on väärä. Hän on siten tahallaan antanut väärän tiedon, käräjäoikeus totesi.

Mies piti hänelle tehtyjä oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia nöyryyttävinä. Mies oli reilut viisi tuntia kiinniotettuna. Hän oli rikoksesta epäillyn asemassa yli vuoden, kunnes poliisi totesi, ettei rikosta ollut tapahtunut.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 48-vuotiaan naisen väärästä ilmiannosta 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän joutuu maksamaan miehelle myös 2 000 euron kärsimyskorvaukset.

Oikeuden viime kuussa antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä nainen on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.