Luonto sekaisin! Lukijat ottivat tavanomaisesta poikkeavia kuvia Suomen talvesta

Suomen luonnosta löytyy vielä tammikuussa mahtavia sienisaaliita sekä elinvoimaa uhkuvia kasveja ja hyönteisiä.

Kuluvan talven sää on näyttäytynyt Suomessa varsin kaksijakoisena. Lapissa lunta on paikoin ollut ennätyksellisen paljon ja pakkanen paukkunut alimmillaan -35.4 asteessa Utsjoen Kevojärvellä joulukuun 9. päivänä. Etelä-Suomessa sen sijaan pysyvä lumipeite on loistanut toistaiseksi poissaolollaan ja korkein lämpötila on ollut Paraisilla joulukuun 4. päivänä mitattu 8,4 astetta.

Vantaalainen Tiina Kukkohovi hämmästyi, kun hän vuoden ensimmäisenä päivänä löysi kasvimaaltaan syömäkelpoisia perunoita.

Ilmatieteen laitoksen torstaina julkaisemien säätilastojen mukaan päättyneen joulukuun keskilämpötila oli Suomessa 3–6 astetta tavanomaista korkeampi, mikä toistuu keskimäärin kerran 10–30 vuodessa. Harvinaisen lämmin sää on näkynyt varsinkin lumettomilla alueilla myös luonnossa. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona vantaalaisen Tiina Kukkohovin hämmästyksestä, kun hän vuoden ensimmäisenä päivänä löysi kasvimaaltaan syömäkelpoisia perunoita. Erittäin varhaisiksi luonnehditut perunat päätyivät uudenvuoden ateriaksi nakkien ja lihapullien kyytipoikina.

Lukijoiden Ilta-Sanomille lähettämistä kuvista selviää, että monipuolisuutta suomalaisten talviseen ruokavalioon on saatu ”varhaisperunoiden” lisäksi tuoreista suppilovahveroista, joita metsissä on edelleen poimittavissa. Turun Sieniseuran puheenjohtaja Jouni Issakainen kertoo, että suppilovahverot ovat luontaisesti myöhäissyksyn sieniä, jotka eivät hätkähdä pikkupakkasia, sillä ne jatkavat kasvamistaan jopa lyhytkestoisen jäätymisen jälkeen. Näitä niitä on voinut tavata aiemminkin vielä vuodenvaihteen jälkeen, käynnissä olevan talven lumi- ja pakkasolosuhteista riippuen mahdollisesti jopa varsin runsaina esiintyminä.

– Sitten kun koittaa pitkät pakkaset, niin kyllä suppilovahverotkin lopulta kuolevat.

Lukija kertoo löytäneensä torstaina 2. tammikuuta odotuksiaan suuremman suppilovahverosaaliin nokialaisesta metsästä.

Suppilovahverot kestävät lyhytkestoisia pakkasia ja lumettomissa olosuhteissa niitä voi paikoin löytyä talvella runsaastikin.

Issakaisen mukaan muita talvella, sulan maan aikaan tavattavia ruokasieniä ovat muun muassa kuusilahokka sekä talvijuurekas. Myöskään lukijan Sastamalassa tekemää keltavahvero-, eli kantarellilöytöä Issakainen ei pidä täysin suomalaista sienimaailmaa mullistavana.

– Kantarellikin esiintyy niukkana talveen asti, mutta silloin enemmänkin yksittäisenä enää.

Suomessa tehdyillä talvisilla sienihavainnoilla voidaan nähdä yhtymäkohta globaaliin mullistukseen, runsaasti keskustelua herättäneeseen ilmastonmuutokseen.

– Kun ilmasto muuttuu lämpimämmäksi, niin sienten kasvuajat tulevat myös muuttumaan jonkin verran, Issakainen arvioi.

Sieniretken satoa Sastamalassa. Pieni pussillinen suppilovahveroita sekä yksittäinen, asiantuntijan tekemän kuva-arvion perusteella kantarelliksi luokittelema sieni.

Muihin lukijoiden ottamiin, vuodenaikaan nähden poikkeuksellisiin luontokuviin, on tallentunut muun muassa Helsingin Myllypurossa elinvoimaa uhkuva syreeni sekä Pirkanmaalla Ikaalisissa tavattu, pellonlaidassa lenkkeilijöitä kurkistellut talvea pelkäämätön leppäkerttu.

Helsingin Myllypurossa kuvattu, pudonneiden lehtien keskeltä tammikuista auringonvaloa etsiskelevä syreeni.

Leppäkerttu kävi ahon laitaa Ikaalisissa Tampereen luoteispuolella.

