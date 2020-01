Ulkomaalaiset asuntomurtojen tekijät tulevat yleensä Romaniasta ja Georgiasta, ja heillä on aiempaa rikostaustaa, rikoskomisario kertoo.

IS uutisoi aiemmin joulupyhien aikana Suomeen pesiytyneestä asuntomurtoaallosta. Murtoja on tapahtunut ainakin Seinäjoella, Salossa, Sipoossa, Mikkelissä ja Espoossa.

Näissä tapauksissa tekijät ovat olleet pääsääntöisesti ulkomaalaisia.

Osa epäillyistä tekijöistä on jo saatu kiinni. Esimerkiksi Sipoossa omakotitalomurrosta epäillyt neljä georgialaista otettiin kiinni Vantaan Ilolassa lauantai-illan ja sunnuntaiaamun aikana.

Rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo, ettei joulun asuntomurtoaalto ole poikkeuksellinen.

– Asuntomurrot vilkastuvat syksyn mittaan kelien pimentyessä. Näitä tekeviä ulkomaalaisia henkilöitä tulee myös enemmän Suomeen syksyisin.

Ulkomaalaisten tekemät asuntomurrot tapahtuvat Minkkisen mukaan yleensä nopeahkoina aaltoina.

– Se on hyvin tyypillinen ulkomaalaisten rikollisten tai rikollisryhmien toimintatapa. He ovat muutaman viikon täällä, ja tekevät sillä aikaa asuntomurtoja tai muita rikoksia, ja poistuvat sitten maasta.

– Pahimmillaan koko Suomi voi olla alueena. Syksyn aikana meillä on ollut Oulusta pääkaupunkiseudulle asti asuntomurtoja. He ovat niin sanotusti liikkuvaa sorttia, Minkkinen jatkaa.

Ulkomaalaisista murtovarkaista suurin osa on tullut Minkkisen mukaan viime aikoina Romaniasta ja Georgiasta. Useilla tekijöistä on myös aikaisempaa asuntomurto- tai omaisuusrikostaustaa muissa Euroopan maissa.

Ulkomaalaiset rikolliset toimivat usein ammattimaisesti, ja valitsevat kohteet tarkkaan harkiten.

– On tyypillistä, että ennen asuntomurtoa tehdään pohjatyötä. Tekijät etsivät tyhjiä asuntoja hiljaisilta paikoilta, ja murtautuvat niihin rikkomalla ikkunan tai oven. Sisään mennään usein takapihan kautta.

Minkkinen kertoo, että viime vuosina on ollut myös sellaisia tapauksia, joissa huolellisesti valittujen kohteiden oviin tai lähistölle on jätetty jonkinlaisia merkkejä kertomaan siitä, että talo on tyhjillään.

Rikoskomisarion ohjeistus asuntomurroilta suojautumiseen on hyvin perinteinen.

– Ensinnäkin on hyvä varmistaa, että asunnossa on riittävä lukitus, myös ikkunoissa. Se ei välttämättä estä murtautumista, mutta ainakin hankaloittaa sitä. Kameravalvonta auttaa murron selvittämisessä jälkikäteen.

– Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on se, että asunto pidetään asutun näköisenä myös poissa ollessa. Olisi hyvä olla joku, joka pystyisi käymään asunnolla välillä esimerkiksi laittamassa valoja päälle. Erityisesti syksyllä ja talvella pimeän aikaan on helppo nähdä, jos asunto on täysin pimeänä, Minkkinen toteaa.