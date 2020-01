Haamuelämää Helsingin kaduilla – Muhammad ja Farzad kertovat, millaista on laittomasti Suomessa olevien ulkomaalaisten arki

Useita tuhansia ulkomaalaisia oleskelee maassa laittomasti. Muhammad ja Farzad ovat kuuluneet niihin, joita ei paperilla tunneta. Millä ihmeellä he ovat selviytyneet?

Pelko on käsinkosketeltavissa, kun kuusikymppinen Muhammad ja pian kolmekymppinen Farzad istahtavat IS:n haastateltavaksi salaisessa paikassa Helsingissä. Pelko oman elämäntilanteen vaikeutumisesta painaa.

Vaati paljon ulkopuolisen tahon – Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n – kulisseissa tekemää suostuttelutyötä, ennen kuin nämä Suomessa laittomasti oleskelleet afgaanimiehet uskaltautuivat kaivautumaan kätköistään julkisesti esiin. Kymmenet ja taas kymmenet muut paperittomat ulkomaalaiset kieltäytyivät, pelkoon vedoten.

Pelko on ylipäätään asia, joka Muhammadin ja Farzadin mukaan pitää heidät edelleen Suomessa. Väitteensä mukaan kotimaassaan Afganistanissa he joutuisivat välittömästi hengenvaaraan, ja siksi he ovat vuodesta 2015 alkaen mieluummin piileskelleet Euroopassa. He ovat etsineet uutta toivoa – positiivista turvapaikkapäätöstä.

Muhammad ja Farzad saivat Suomesta taannoin kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta onnistuivat välttymään karkotukselta. Nyt aivan hiljattain sekä Muhammadin että Farzadin turvapaikanhakuprosessi on käynnistynyt uudelleen, ja sen turvin he elelevät vaihteeksi laillisesti Suomessa. Se olikin keskeisin syy siihen, että he rohkenevat nyt kertoa paperittomien elämästä Suomessa.

Muhammad ja Farzad eivät ole yksin. Suomessa turvapaikka-asia on yhä vireillä jopa noin 8 000 henkilöllä. Lisäksi laittomasti, toisin sanoen paperittomasti, maassa on poliisin arvion mukaan noin 3 000 ihmistä.

Maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikanhakuprosessit ruuhkautuivat vuoden 2015 pakolaisaallon takia, eikä se ole uuden lainkaan myötä ratkaisevasti helpottunut.

Tähän on vaikuttanut keskeisesti se, etteivät useat maat edes halua palautettavia kansalaisiaan takaisin. Siitä taas on seurannut oravanpyörä: vaikka maasta karkotetaan tai oma-aloitteisesti poistuu kielteisen päätöksen saaneita, uusia paperittomia tulee koko ajan tilalle ja jää etsimään mahdollisuutta valitukseen tai uuteen hakuprosessiin.

He jäävät elämään kaduille ikään kuin haamuina. Ihmisinä, joita ei paperilla ole enää olemassa.

– Turvattomuuden tunne on jatkuvasti läsnä elämässämme, Farzad sanoo.

– On hienoa, että pääsemme viimein kertomaan millaista on elää ilman oleskelulupaa. Paperittomana ei todellakaan ole helppoa löytää edes ruokaa tai majapaikkaa, Muhammad lisää.

Muhammad ja Farzad sanovat hakevansa Suomesta ”vain mahdollisuutta elää turvallisesti sekä kotoutua vapaina ihmisinä uuteen yhteiskuntaan”.

Alkujännityksen jälkeen Muhammad selvästi vapautuu. Hän kertoo nähneensä ”Afganistanin kaikki sodat” ja eläneensä ”sotalapsena”, jolle väkivallan kierre riitti 2015. Kun Suomesta ei irronnut turvapaikkaa, hän pakeni Ruotsiin, jossa eli pitkään ystäviensä tuella ja avustamana.

– Tämän vuoden alkupuolella tulin uudestaan Suomeen, koska kuulin eräästä tuttavasta, joka voisi auttaa minua eteenpäin ja saamaan turvapaikkaprosessini uudelleen käyntiin. Niin onneksi lopulta tapahtuikin, Muhammad iloitsee.

Afganistanissa miesten eliniän ennuste on 57 vuotta. Muhammad kärsii parhaillaan sairauksista.

– Paperittoman ei kannata sairastua Suomessakaan. Se mutkistaa asioita entisestään, hän sanoo.

Ihmisoikeuksien puolesta hanakasti taistellut Farzad vaikuttaa keskittyneeltä. Nuorekas afgaanimies kertoo joutuneensa Afganistanissa jo lapsena jatkuvan fyysisen ja henkisen väkivallan uhriksi – oman väittämänsä mukaan uskonnollisista syistä. Lopullinen niitti oli hänen naisystävänsä raaka kohtelu. Tämä oli Farzadin mukaan vaarassa joutua kunniamurhan uhriksi, ja siksi pari pakeni Suomeen 2015.

– Pelkäsin elää kotimaassani, se ei tuntunut lapsenakaan kodilta. Pelkäsin varsinkin öisin, jolloin en juuri nukkunut. Elämäni oli hyvin rajoitettua, Farzad selvittää.

– Uni oli tiukassa myös Iranissa, jonne ennen Suomeen saapumista pakenin. Yritin välissä hakea turvapaikkaa Luxemburgistakin, mutta koska se ei onnistunut, matkustin jälleen Suomeen.

Vuonna 2017 Farzadille(kin) tarjottiin Suomessa pientä rahallista korvausta, jos hän palaisi vapaaehtoisesti kotimaahansa. Kun Farzad kieltäytyi, sen jälkeen hänen oli käytävä viikoittain ilmoittautumassa poliisilaitoksella.

– Kun mitään edistystä ei tapahtunut, lopetin käynnit poliisilla ja matkustin Ruotsiin. Siellä elin muutoin kadulla, mutta yöt sain viettää ystäväni asunnossa, jonne tämä aina iltaisin kiikutti myös hieman ruokaa. Suomeen palasin kuluvan vuoden alussa.

Kaksikon ja tulkin vieressä istuu Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen, joka on urakoinut päivittäin paitsi näiden afgaanien myös satojen ja taas satojen muiden paperittomien eteen. Politiikan ja journalismin tutkijana tunnettu Valtonen on monelle apua kaipaavalle kuin Äiti Teresa.

– Kun vastaanottopalvelut kielteisen päätöksen jälkeen katkeavat, paperittomaksi jäävän turvapaikanhakijan mahdollisuudet inhimillisen elämän viettämiseen ovat marginaaliset. Sen jälkeen ei ole periaatteessa mahdollisuutta tehdä töitä, ja kun ei saa rahaa mistään, ei ole mahdollisuutta asuntoon eikä omaa rahaa ruokaankaan, Valtonen tietää.

– Autamme näitä hätää kärsiviä ja usein kielitaidottomia ihmisiä turvapaikkahakemuksissa sekä neuvomme heitä jonkinlaisen hätämajoituksen ja ruoan etsinnässä. Perustuslain nimissä kunnat eivät voi jättää paperittomiakaan täysin heitteille.

Miten Muhammad ja Farzad sitten selviytyivät haamuelämästään Suomessa?

Muhammad löysi aluksi majapaikan maanmiehensä luota. Sittemmin hän vietti viikon verran Helsingin diakonialaitoksen hätämajoituksessa, jossa esimerkiksi paperittomien on oikeus oleskella iltayhdeksästä aamuseitsemään.

– En käytä alkoholia, ja siellä hätämajoituksessa useat ihmiset olivat juovuksissa. En pystynyt nukkumaan, koska koko ajan joku yritti varastaa jotain. Jos nukahdin, kengätkin saatettiin viedä jaloista, Muhammad väittää.

– Myöhemmin sairauteni auttoi siinä mielessä, että pääsin Sannan vetämän yhdistyksen tarjoamaan hätämajoitukseen, joka on yleensä tarkoitettu lähinnä lapsiperheille. Rahaa en ole saanut mistään, mutta Helsingin kaupunki on tarjonnut 20 euron ruokalipukkeen aina viikoksi kerrallaan. Lisäksi olen saanut lipukkeita bussilippuihin ja lääkehankintoihin.

Muhammad kertoo taannoin sattuneesta akuutista tilanteesta, jolloin voimakkaat rintakivut olivat iskeneet ystävän luona yllättäen.

– Minun oli vaikea hengittää, mutta mietimme silti pitkään ambulanssin tilaamista. Pelkäsimme, ettei paperittomilla ole oikeutta siihen, ja että muutenkin siitä voisi aiheutua ongelmia.

Pelko pitää Farzadin (vas.) ja Muhammadin Suomessa. Omien puheidensa mukaan he joutuisivat kotimaassaan Afganistanissa hengenvaaraan, ja siksi he ovat vuodesta 2015 alkaen mieluummin piileskelleet Euroopassa.

Erilaiset hätämajoitukset tarjoavat paperittomille punkan tai patjan yöksi, mutta aina aamuisin on yleensä lähdettävä jälleen kadulle. Siellä Farzad tunsi itsensä erittäin turvattomaksi kuluvan vuoden aikana. Hän väijyi pitkälti kätköissä.

– Kun kävin 2017 usein poliisin luona, arvelin olleeni sen vuoksi merkitty mies. Varoin koko ajan kohtaamasta poliisia, koska olisin saattanut joutua nopeasti karkotetuksi Afganistaniin. Koko ajan piti vilkuilla ympärillensä, ja se oli äärimmäisen raskasta, Farzad sanoo.

– Olen asunut milloin laillisesti, milloin laittomasti maassa olevien tuttujeni asunnoissa. Paperittomana en itsekään saanut rahaa mistään, vaan juuri niitä yleensä 20 euron arvoisia ruokalipukkeita. Paperittomilla ei ole mitään laillista mahdollisuutta hankkia itselleen rahaa, nälkälakossakin tovin ollut afgaani sanoo.

Kaksikon mielestä vain pakolaisena olleet voivat ymmärtää pakolaisena elämisen vaikeuksia.

– Jos olet laittomasti maassa, et pysty hankkimaan vaatteita etkä ruokaa. Sinulla on päivittäin pulaa lämmöstä, ja kun koko ajan pitää olla valmis pakenemaan, uni ei tule öisin silmään. Ja kun ei nuku kunnolla, terveysriskit kasvavat. Oma ihmisyyden arvo hälvenee, Muhammad näkee.

– Ihmisoikeudet kuuluvat periaatteessa paperittomillekin, mutta käytännössä politiikka ei salli niiden toteutua, Farzad puolestaan linjaa.

Sanna Valtonen myöntää saman, minkä poliisikin: osa paperittomista on sortunut erilaisiin rikoksiin Suomessa. Monet miehet ovat esimerkiksi hankkineet rahaa ns. pimeitä töitä tekemällä, naiset puolestaan harrastamalla prostituutiota. Hätä ei ole kaikkien kohdalla lukenut lakia.

– Useimmat paperittomista ovat kuitenkin tehneet kaikkensa pysyäkseen kaidalla tiellä, kuten Muhammad ja Farzad, koska rötöstely voisi myöhemmin koitua heidän kohtalokseen turvapaikkaprosesseissa. Ja positiivisen hakemuksen saaminen on valtaosalle paperittomista elämääkin suurempi asia, hän korostaa.

Muhammad ja Farzad sanovat hakevansa Suomesta ”vain mahdollisuutta elää turvallisesti sekä kotoutua vapaina ihmisinä uuteen yhteiskuntaan”.

– Olen nyt ollut täällä yli neljä vuotta, eikä minulla ole Afganistanissa enää mitään. Jäljellä on vain sotamuistoja, Muhammad ruotii.

– Ne suomalaiset, joihin olen tutustunut, ovat olleet mukavia ja hyväntahtoisia. Haluaisin saada Suomesta turvapaikan, koska se tarjoaisi minulle mahdollisuuden uuteen elämään.

Turvapaikkaprosessin käynnistyttyä uudelleen Farzadin oikeudet paranivat. Hän esimerkiksi sai mahdollisuuden etsiä itselleen verokortillisia töitä, ja noin viikko ennen haastattelua häntä oli onnistanut.

– Uusi työ tuo minulle iloa. Se tuo ennen kaikkea toivoa päästä pois kaduilta ja eroon peloista.