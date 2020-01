Silakkaliike on uuden vuosikymmenen merkittävä joukkoliike. Se on Liike Nyt Vittu Bloggaan Sut, jossa yksilöllisen ajattelun korvaa reaktiivinen samanmielisyys, ja jossa muutos alkaa pienillä teoilla, kirjoittaa Jyrki Lehtola kolumnissaan.

”Tylsää! Mulla ei oo mitään tekemistä!” kaikui pitkin Suomea joulupyhien aikaan.

Äidin ruoat oli käyty syömässä; Tinderissä maleksittu; Jessikka Aron kirjan kannesta otettu ja julkaistu kuva; katsottu 40 tuntia tv-sarjoja; Tinderin profiilikuvaa vaihdettu ja taisteltu vaaroja vastaan kutsumalla toimittaja Timo Haapalaa ”setämieheksi”.

Voimathan tuollainen vie, ja silti jotain puuttuu.

Siksi aikuiset alkoivat kutsua itseään joulunpyhinä Varsinais-Suomen maakuntakaloiksi, silakoiksi, merkkinä sille, että makoilevat historian oikealla puolen (plus rasismi on ikävä asia!).

Silakkaliike on uuden vuosikymmenen merkittävä joukkoliike. Se on Liike Nyt Vittu Bloggaan Sut, jossa yksilöllisen ajattelun korvaa reaktiivinen samanmielisyys, ja jossa muutos alkaa pienillä teoilla. Silakkaliikkeelle tuo pieni teko on se, kun silakaksi itseään kutsuva ihminen etsii globaalin viihdetuottajan valikoimasta kuvan kalasta, joka ei ole silakka ja osallistuu rasismin vastaiseen taisteluun klikkaamalla kalaa, joka ei ole silakka.

Silakkaliikkeellä on jo yli 20 000 Facebook-jäsentä, eikä Silakkaliikettä kannata mitätöidä sillä, että joskus ihmiselämä on niin surullista, että sitä piristää vain silakaksi muuttuminen, sillä silakat aikovat tehdä muutakin kuin vain näprätä puhelimiaan.

” Silakkaliike on uuden ajan sohvajoukko-osasto sotimassa vääränlaisia ihmisiä vastaan.

Helmikuun ensimmäinen päivä ne kokoontuvat tapaamaan toisiaan (plus vastustamaan rasismia!) Senaatintorille. Päivä on lauantai, mikä on merkittävä päänavaus sille, että myös talvisin voi Suomessa yhdistää yhteiskunnallisen osallistumisen rakkauden ja nousuhumalan etsimiseen (plus rasismin vastustamiseen!).

Ennen rasismin vastustamista on kuitenkin paljon tehtävää.

Silakat ovat pieniä kaloja, joilla on suuret ongelmat. Näitä ovat Silakkaryhmän FB-sivuilla mm. seuraavat:

”Nauruhymiö”, joka ei kerro hyvästä mielestä, vaan on ”vakiintunut äärioikeistolaisten pilkkamuoto”, ja siksi naureskelijat ovatkin ”hapansilakoita”, eikä ole ”mitään syytä miks näitä tarvis pitää jäsenenä”.

Ihmiset, jotka eivät haluakaan olla silakoita, ja siksi sellaiset saisivat poistua Silakkaliikkeestä suu supussa, kritisoimatta, ettei syntyisi vääränlaista kuvaa Silakkaliikkeestä.

Facebookin Yrittäjälinja -sivusto, joka on niin ”oikeistolaista kuraa”, että silakoiden olisi syytä ”vähän kalanhajua sinne levittää”.

Oma ”myötätuntouupumus”, koska jos silakka ei nosta omaa häntäänsä, ei sitä nosta kukaan muukaan.

Silakkaliike on uuden ajan sohvajoukko-osasto sotimassa vääränlaisia ihmisiä vastaan; niitä, jotka ”ei täytä silakan kriteereitä”, ja merkittävä piste evoluutiossa saavutettiinkin, kun meni nukkumaan ihmisenä, heräsi silakkana ja alkoi arvottaa muita ihmisiä sen mukaan, että tosi paskoja silakoiksi.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.