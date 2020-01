Putinin lähipiiriin kuuluva ja Yhdysvaltain mustalle listalle joutunut Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin vieraili Helsingissä ja tapasi poliisiylijohtajan

Venäjän viranomaisen mukaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kutsuttiin luennoimaan Venäjälle. Kolehmainen kiistää luentokutsun.

Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin tapasi 30. joulukuuta Helsingissä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen. Tapaamisesta kerrotaan tutkintakomitean virallisilla sivuilla.

Uutisen mukaan tapaamisessa oli puhetta tutkintakomitean ja Suomen poliisikoulutuksen yhteistyöstä. Myös erilaisia muita yhteistyökuvioita olisi ehdotettu tai sovittu.

Pöydällä oli uutisen mukaan myös lainvalvontasopimusluonnos.

IS tavoitti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kommentoimaan kokousta. Hänen mukaansa kyseessä oli vuosittainen normaali tapaaminen.

– Venäjän tutkintakomitea tutkii Venäjällä kaikki vakavimmat rikokset ja on sen tiimoilta luonteva yhteistyökumppani Suomen poliisille. Ei ollut mitään erityistä listalla, vaan vuosittain ollaan tavattu ja katsottu yhteistyökysymyksiä.

Mitä yhteistyö konkreettisesti tarkoittaa?

– Sisäministeriöiden välillä on tehty yhteistyösopimus. Rikokset tutkii Venäjällä tutkintakomitea ja Suomessa Suomen poliisi. Ihan oikeiden rikosjuttujen puolesta olemme tehneet tilannekatsauksen. Jos on jotain koulutuksellista yhteistyömahdollisuutta, sellaista voidaan tehdä.

Tapaamisessa puhuitte viime vuoden (2019) yhteistyön tuloksista. Millaisia nämä tulokset olivat?

– Molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä siihen yhteistyön tapaan ja tasoon. Näitä asioita en pysty tämän enempää avaamaan.

Pöydällä oli tutkintakomitean verkkosivujen mukaan myös lainvalvontasopimusluonnos. Mitä se pitää sisällään?

– Sitä ei kyllä ollut pöydällä. Yleisemmässä keskustelussa tämä vilahteli, mutta se on vasta myöhäisempiä asioita. Emme käyneet esimerkiksi luonnosta läpi.

Verkkosivuilla kerrotaan myös, että Kolehmainen kutsuttiin kokouksessa luennoimaan Moskovaan tutkintakomitealle. Uutisen mukaan luennointipyyntö otettiin ilolla vastaan.

Kolehmaisen mukaan tapaamisessa ei pyydetty häntä pitämään luentoja. Kyseessä olivat hänen mukaansa perinteiset kohteliaisuudet, ja ensi vuonna vuositapaaminen tulisi pitää vastavuoroisesti Venäjällä.

– Kokouksessa käytiin tulevia tapaamisia läpi, minulle ei tullut mitään luentopyyntöä sinne, hän kertoo.

Putinin liittolainen joutui Yhdysvaltojen mustalle listalle 2017

Venäjän federaation tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksandr Bastrykin tunnetaan ristiriitaisena henkilönä Venäjällä. Hän on toiminut tutkintakomitean johtajana vuodesta 2011 asti. Tutkintakomitea ei toimi pääsyyttäjänviraston alaisuudessa vaan kuuluu suoraan presidentti Vladimir Putinin alaisuuteen. The New York Timesin mukaan hän kuuluukin Putinin lähipiiriin.

BBC:n mukaan Bastrykinin johtama tutkintakomitea on muun muassa keskeyttänyt tutkinnan, jossa tarkastettiin Sergei Magnitskin kuolemaan vankilassa johtaneista olosuhteista. Väitettiin, että Magnitskia kidutettiin vankilassa ja hänen sairauksiaan jätettiin hoitamatta.

Lue lisää: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Magnitskin kohtelusta 2019

STT uutisoi 2017, että Yhdysvallat laittoi Putinin liittolaisena tunnetun Bastrykinin mustalle listalleen. Tämä tarkoittaa, että hän on maan maahantulokieltolistalla.

Yhdysvallat ei kertonut tarkemmin, miksi Bastrykin päätettiin lisätä mustalle listalle. Lisäksi hän on Ukrainan, Ison-Britannian ja Liettuan maahantulokieltolistalla.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ei halua kommentoida IS:lle Bastrykinia henkilönä.

– En käy häntä henkilönä arvioimaan tai ota kantaa häneen persoonaansa. Hän edustaa sitä yhteistyötahoa Venäjällä, jonka kanssa on järkevää tehdä yhteistyötä, hän sanoo.