Poliisi etsii: Henna, 20, katosi Himoksella uudenvuodenyönä

Henna-niminen nainen katosi seurueestaan Himoksen lomakeskuksessa kello 4–5 välillä aamuyöllä.

20-vuotias Henna-niminen nainen katosi seurueestaan myöhään aamuyöllä Himoksen lomakeskuksen alueella Jämsässä, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa Twitterissä.

Poliisin mukaan Hennalla on vaaleat pitkät hiukset, hän on hoikka ja noin 170 cm pitkä. Hänellä on yllään musta paita ja vaalea hame. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnosta hätänumeroon 112.