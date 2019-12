IS ampui 21 kilon megajytkyraketin: 2 minuutin räiske jätti jälkeensä käsittämättömän roskavuoren – sitten tapahtui jotain odottamatonta

Padat ovat paisuneet viime vuosina poskettomiin mittoihin. IS hankki 21 kiloa painavan jätti-ilotulitteen ja laukaisi sen. 2 minuutin räiskeen jälkien siivoaminen kesti 1,5 tuntia.

Aikamoinen pötkäle.

Se on ensimmäinen ajatus, joka Pyronale Grand -yhdistelmäpadasta tulee ensimmäisenä mieleen. Lähes metrin pituiseen pahvilaatikkoon pakattu 21-kiloinen kuluttajailotulite ampuu kahden minuutin ajan väriloistoa ilmoihin.

Yllä olevasta videosta näet, millainen jytky Pyronale Grand on. Voit katsoa videosta koko alle kahden minuutin ilotulituksen.

Pyromassaa, eli pyroteknisiä aineita, on yhteensä lain sallima maksimimäärä, kaksi kiloa. Kyseessä on kokonainen vajaan kahden minuutin ilotulitusnäytös, ei yksittäinen jättipaukku.

IS kertoi suuresta ilotulitepadasta jo viime viikolla. Uudenvuoden kunniaksi hankimme Rakettikeiun tavallisille tallaajille kauppaaman megajytkyn ja laitoimme sytytyslangan palamaan.

Laajuudeltaan ilotulitusnäytös on sen verran suuri, että kymmenen vuotta sitten pieni kunta olisi voinut hoitaa koko uudenvuoden ilotulituksensa vastaavalla padalla.

Suurten patojen esiinmarssi on kestänyt ilotulitteissa jo vuosia, ja nykyään padat ovat selkeästi suurempia kuin keppiraketit. Suurin yksittäinen selitys löytyy lainsäädännöstä. Keppiraketeissa ruutia saa olla korkeintaan 75 grammaa. Suurimmissa yhdistelmäpadoissa voi olla jopa kaksi kiloa pyromassaa.

Katso alta video, jossa Pyronale Grande esitellään.

Näin megajytky tärähti – ”En ole nähnyt noin upeita ilotulituksia!”

Ajamme Pajamäen pellolle Pohjois-Helsinkiin, jossa on riittävästi tilaa komeudelle jytkähtää. Maasto on kivistä ja multaista, siellä täällä kasvaa heinää. Sää tipahtaa lähelle pakkasrajaa.

Peltoa ympäröivät autoteiden valoketjut. Valaistut lentokoneet laskeutuvat Helsinki-Vantaan lentokentälle. Silloin tällöin jossain lähistöllä kuuluu pienempi pamaus.

Mutta ei mitään verrattuna Pyronale Grandeen.

Tämä ilotulitteiden jättiläinen tarvitsee turvaväliä 15–20 metriä joka suuntaan. Paketti opastaa, mikä puoli tulee suunnata yleisöön päin, sillä pata ampuu muihin suuntiin räjähdysjätettä. Paikka on rakettipadalle otollinen, sillä lähimmät ihmiset ovat riittävän kaukana.

On jännittävä hetki. Sytytyslanka palaa, ja padan ääreltä on poistuttava turvallisen välimatkan päähän paketin neuvoman 4–12 sekunnin aikana.

Juostaan!

PAM, PAM, PAM, PAM.

Neljäjakoisesta patakokonaisuudesta kimpoaa valopatsaita sinne ja tänne, viuhkamaisessa muodostelmassa, eri väreissä. Pelto täyttyy valosta, kun uusi neljän pamauksen erä syöksyy kohti taivasta.

Ruuti haisee.

Lasten porukka seisahtaa lähitiellä hyvän matkan päästä seuraamaan. Yksi heistä kommentoi juttuun rakettipataa vanhempiensa luvalla.

– Tykkäsin todella paljon teidän raketeista! Ne oli tosi hienoja, kertoo naapurustossa asuva Sofia, 7.

– En ole nähnyt noin upeita ilotulituksia.

On kulunut kymmenisen minuuttia rakettien paukahduksesta. Tapahtuu jotain odottamatonta: paketti alkaa palaa.

Sammutus kestää kauan ja vaatii 6 litraa vettä

Pian keskellä peltoa on ilotulitteen raunioille syntynyt nuotio, jonka kipinät ja liekit leviävät navakassa tuulessa ripeästi. Palo ei onneksi leviä ympäristöön. Palavaa ainesta on pelkästään rakettipadan hylky sekä padan ympärille jätetty pahvilaatikko.

Emmimme tässä vaiheessa lähestyä palavaa padanraatoa, sillä epäilemme, että joitakin räjähteitä saattaa olla vielä pamahtamatta.

Hetken kuluttua uskaltaudumme paikalle tallaamaan kytevää maata.

Pommia ei kehotettu ohjeissa poistamaan pahvilaatikosta.

Ampumisen jälkeen ilotulitteen roskat roihahtivat liekkeihin pellolla.

Hajotamme palavaa ainesta omiksi pikkunuotioikseen, jolloin palo olisi mahdollisimman rajattu. Estämme tuulta lietsomasta liekkejä. Silti palo ei ota laantuakseen, vaan uusia palopesäkkeitä syttyy tasaiseen tahtiin siinä, missä niitä sammuukin.

Soitamme hätäkeskukseen varmuuden vuoksi. Hätäkeskuksen vastaaja kertoo rauhallisesti, ettei tapaus vaadi pelastusviranomaisen väliintuloa. Riittää, että vahdimme tulen sammumisen, pinoamme maa-ainesta palon päälle ja poljemme kipinät sammuksiin.

Kaadamme palavien rakenteiden päälle vettä. Kaikkiaan sammutukseen tarvitaan kuusi litraa vettä.

Kestää hetken, ennen kun pellolla ei näy kipinän kipinää. Varmistumme, että ilotulitteen jäännökset ovat kauttaaltaan märkiä ja keräämme jätteet 15 metrin säteellä yhteen jätesäkkiin.

Lopulta sammumaan saaneet ilotulitteen jäännökset mahtuivat vaivoin yhteen jätesäkkiin.

Ilotulitus kesti kaksi minuuttia, jälkien sammuttaminen ja korjaaminen lähes 1,5 tuntia.

– Tarvitsetteko apua? huutavat lenkillä olevat ihmiset pellolle.

– Kiitos, kyllä tämä tästä! vastaamme.

Silti huolehtimisesta tulee hyvä mieli. Emme olisi jääneet tämän tulipadan kanssa yksin.

Palomestari: ”Ilotulitteen sammuttamisessa toimittiin esimerkillisesti”

IS kysyi Helsingin pelastuslaitoksen päivystävältä palomestarilta Joonatan Suosalolta, kuuluuko suurten ilotulitteiden sammuttamiseen varautua esimerkiksi alkusammutusvälinein.

– Lähtökohtaisesti ei tarvitse. Tässä on toimittu aivan oikein ja esimerkillisesti, on pidetty tarvittava turvaväli ja varmistettu, ettei mikään jää kytemään. Koska kyseessä on ollut hyvin järeä ilotulite, turvaetäisyys on varmasti perusteltu pakkauksen ohjeissa sillä.

– Jos on olemassa pienikin epäilys siitä, että jotain jää kytemään, turvavälistä pitää huolehtia, ja on jäätävä paikalle odottamaan, että palo sammuu kokonaan.

Suosalon mukaan Suomessa myytävien ilotulitteiden turvallisuus on testattu.

– Toki yksittäisissä ilotulitteissa saattaa olla joitakin poikkeamia. Tärkeintä on, ettei tässä tapauksessa käynyt kenellekään mitään.

Helsingin pelastuslaitoksen aattoilta on sujunut Suosalon mukaan rauhallisesti, eikä tehtävien määrä ole eronnut tavanomaisesta viikonloppuillasta.