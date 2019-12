Koiranomistajat maksoivat satoja euroja päästäkseen ilotulitteita pakoon lentokenttähotelliin – raketit räiskyivät pihalla viranomaiskiellosta huolimatta: ”Ihmiset ja koirat ovat säikähtäneet”

Clarion Hotel Helsinki Airport järjesti neljättä kertaa koirille ja niiden omistajille räätälöidyn uudenvuodenvieton. Alueella olevaa ilotulituskieltoa rikottiin illan aikana.

Helsinki-Vantaan lentokentän kupeessa sijaitseva Clarion Hotel Helsinki Airport -hotelli järjesti tänä uutenavuonna jo neljännen kerran koirille ja niiden omistajille ilotulituksettoman yön. Tapahtumaan osallistui 280 koiraa omistajineen.

Aattoilta sai ikävän käänteen, kun ilotulitteita ammuttiin kielloista huolimatta hotellin ulkopuolella.

Clarion Hotel Helsinki Airportin operatiivinen johtaja Päivi Roiko kertoi IS:lle saaneensa tiedon asiasta hotellin vastaanoton henkilökunnalta.

– Hotellin lähistöllä oli käyty ampumassa paukkuja illalla puoli seitsemän aikaan tai hieman sen jälkeen. Henkilökuntamme raportoi asiasta eteenpäin viranomaisille, jotka hoitavat asiaa, Roiko sanoi.

Hotellin alueella on lentoturvallisuuden takaamisen vuoksi ilotulituskielto, jonka valvonta kuuluu viranomaisille. Roiko korosti, että hotelli vastaa vain sen seinien sisäpuolella järjestettävistä tapahtumista.

– Olemme olleet erittäin iloisia siitä, että alueella on ilotulitekielto. Juuri sen vuoksi ihmiset ovat päässeet meille viettämään turvallista aattoiltaa paukkuarkojen koirien kanssa. On todella valitettavaa, että tällaista on tapahtunut. En tiedä, onko joku halunnut tulla tahallaan tekemään kiusaa. Sen tiedän, että meille oli hotellin vastaanottoon kuulunut ilotulitteiden räjähdyksen ääniä.

Hotellin vastaanoton henkilökunta oli Roikon mukaan lähtenyt heti ilmoituksen saatuaan katsomaan, olisiko tekijä mahdollisesti vielä paikalla. Ketään ei kuitenkaan tavoitettu.

– Olemme keskittyneet nyt siihen, että hotellin sisällä järjestettävä tapahtuma sujuu mukavasti, ja asiakkailla vuosi vaihtuu turvallisin mielin. Se on koko tapahtuman tarkoitus. Ihmiset ja koirat ovat säikähtäneet tapahtunutta. Vieraat ovat kuitenkin ymmärtäneet, että hotellin ulkopuolella tapahtuva toiminta on viranomaisten valvonnassa, ei meidän.

Clarion Hotel Helsinki Airportin koirien uudenvuoden hotellivaraukset myytiin loppuun alle 15 minuutissa tammikuun alussa. Huoneiden hinta yhdelle yölle on noin 225–245 euroa. Sviitissä majoittuminen maksaa noin 300-400 euroa. Hintaan vaikuttaa huoneluokan lisäksi se, kuinka monta henkilöä huoneeseen majoittuu.