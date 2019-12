Poliisihallitus on aiemmin linjannut, että ilmastopäästöjen hyvityspalveluita tarjoava säätiö tarvitsee rahankeräysluvan.

Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön Antero Vartian johtamasta Compensate-yhdistyksestä, Yle kertoo. Voittoa tavoittelematon säätiö tarjoaa ilmastopäästöjen hyvityspalveluita.

Tutkintapyynnön sisältö ei ole tiedossa. Poliisihallituksen arpajaishallinto on aiemmin tehnyt tulkinnan, jonka mukaan Compensaten toiminta vaatisi rahankeräysluvan. Linjauksen jälkeen säätiön oikeudellinen asema on ollut epäselvä.

– Poliisihallitus on sitä mieltä, että säätiön toiminta on rahankeräyslaissa tarkoitettua rahankeräystä, jota ei voitaisi täten toimeenpanna, koska on vaara rahankeräyksen ja kaupankäynnin sekoittumisesta myös kielletyllä tavalla keskenään. Tällaisissa malleissa on hyvin vaikea ymmärtää osallistuuko lahjoittajana vastikkeettomaan rahankeräykseen vai ollaanko ostamassa tuotetta tai palvelua itselleen aidosti, ylitarkastaja Jouni Kitunen sanoo Ylelle.

Vartia sanoo Ylelle, että säätiö on jättänyt rahankeräyslupahakemuksen joulukuun alussa.

Compansate-säätiö on saanut viime aikoina paljon näkyvyyttä. Yhtiö kertoi kertoi äskettäin sen saaneen poistettua ilmakehästä 100 000 tonnia hiiltä. Säätiön palvelun avulla voi hyvittää ilmastopäästöjään ostosten yhteydessä tai kuukausimaksuna.

Vartia on tunnettu yrittäjä, näyttelijä ja entinen kansanedustaja.