Epäily: Mies surmasi puolisonsa Pyhäjärvellä

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi epäilee henkirikosta.

Poliisin piirittämästä omakotitalosta on löytynyt kuollut nainen Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo poliisi tiedotteessa. Lisäksi asunnossa ollut mies on loukkaantunut, ja hänet on toimitettu hoidettavaksi.

Poliisi epäilee, että 1970-luvun alussa syntynyt mies surmasi samanikäisen avopuolisonsa pariskunnan kotona.

Poliisi piiritti omakotitaloa Jokikyläntiellä usean tunnin ajan. Operaatioon osallistui useita partioita ja ambulansseja.

Piiritystilanne päättyi hieman ennen kahta yöllä. Poliisi eristi alueen, eikä tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Simo Alanko kertoi aamuyhdeksältä STT:lle, että poliisi epäilee tapauksessa henkirikosta. Alanko ei kertonut tässä vaiheessa tarkempia tietoja tutkinnasta tai tapahtumien kulusta.

Miehen vammat vaativat sairaalahoitoa

Hieman ennen puoltayötä Oulun poliisi kertoi Twitterissä piirittävänsä mahdollisesta väkivaltarikoksesta epäiltyä henkilöä.

Vanhempi konstaapeli Tommi Tikka Oulun johtokeskuksesta kertoi puoli kolmen aikaan yöllä STT:lle, että tapahtumien kulku vaatii selvittämistä.

– Tutkinta saa sitten aikanaan ottaa kantaa nimikkeisiin ja siihen, mitä on tapahtunut, Tikka sanoi.

Tikka ei kommentoinut kysymystä siitä, onko asunnosta löytyneen miehen vammat aiheutettu jonkinlaisella aseella.

– Voin sanoa, että hänellä on sellaisia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Poliisi pääsi sisälle taloon

Tikan mukaan hätäkeskus sai ensimmäisen soiton hieman ennen kello 20:tä maanantai-iltana. Poliisi ei vielä kommentoinut, kuka hälytyksen teki.

– Poliisi onnistui pääsemään taloon sisälle, ja sitä kautta tilanne ratkesi, Tikka kommentoi operaation päättymistä.

Hän luonnehtii Jokikyläntien seutua harvaan asutuksi alueeksi.

Iltalehden lukijan mukaan paikalla oli kymmenkunta poliisiautoa sekä useita ambulansseja ja paikalla olleet poliisit olivat varustautuneet luotiliivein. Lisäksi paikalla oli mahdollisesti myös poliisin panssaroituja ajoneuvoja.