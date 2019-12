Pääministeri Marin ensimmäisessä uudenvuoden tervehdyksessään: Suomi pärjää uutta oppimalla

Sanna Marin on antanut ensimmäisen uudenvuoden tervehdyksensä.

Hidastuva talouskasvu perustelee elvyttävää budjettia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) valaa ensimmäisessä uudenvuoden tervehdyksessä uskoa tulevaisuuteen. Marinin mukaan Suomen menestyksen salaisuus on ollut halu ja kyky oppia uutta.

– Olemme nousseet vaatimattomista oloista yhdeksi maailman kouluttautuneimmista ja osaavimmista kansakunnista, Marin kehui.

Taloudellista kestävyyttä tavoitellaan ennen kaikkea työllisyyden vahvistamisella. Aktiivinen työllisyyspolitiikka on tärkeää, mutta paljon on kiinni maailmantalouden kehityksestä, sillä Suomen talous on vahvasti viennin varassa.

– Hallitus ei pysty kaikkeen, mutta se voi tehdä osansa, Marin lupaa.

Taloudellista kestävyyttä tavoitellaan myös investoinneilla koulutukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä uudistamalla elinkeinorakennetta ilmastollisesti kestäväksi.

– On vältettävä poukkoilevaa politiikkaa ja samalla reagoitava suhdanteisiin. Näin olemme myös tehneet ensi vuoden talousarviossa, joka on hidastuvan kasvun oloissa lievästi elvyttävä, Marin linjaa.

Sosiaalista kestävyyttä hallitus tavoittelee vahvistamalla perusturvaa ja palveluja, Marin sanoo.

– Yhteiskunnan vahvuutta ei mitata sen vauraimpien vahvuudella vaan sillä, kuinka sen heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset elämässään pärjäävät.

Marin nostaa tervehdyksessään esille myös ilmastonmuutoksen ja muistuttaa tavoitteesta tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035.

– Edessämme on ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta ratkaisujen vuosikymmen. Tämä edellyttää päätöksiä, joilla päästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan, Marin sanoo.

Hän lupaa hallituksen nojaavan ilmastotoimensa tutkittuun tietoon ja huomioivan ratkaisuissaan niiden sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset.

Kotimaisten toimien lisäksi tarvitaan kansainvälisiä toimia, joilla ilmaston lämpenemistä jarrutetaan. Suomi ja Eurooppa voivat johtaa kehitystä ja samalla parantaa yritystensä kilpailukykyä.

– Uudelle ilmastoteknologialle on valtava kysyntä ja markkinat. Onko maallamme kykyä olla rohkea edelläkävijä ja vaurastua, Marin kysyi.

Koiviston sanoin kohti uutta vuosikymmentä

Marin päättää tervehdyksensä lainaamalla ajatelman presidentti Mauno Koivistolta, jonka elämää ja uraa käsittelevää televisiosarjaa on Marinin mukaan katsottu heillä tänä jouluna. Pääministerin mukaan Yleisradion tuottama ja kirjailija Jari Tervon tekemä sarja on hyvä muistutus Suomen historian ja politiikan värikkäistä vaiheista. Historian kontekstissa myös nykyinen poliittinen kuohunta asettuu oikeisiin mittasuhteisiin.

– Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin, Marin siteeraa presidentti Koivistoa.