Isis-”Helin” isä haluaa tyttärensä takaisin Suomeen – isän tietojen mukaan kaksi suomalaisnaisista ei halua palata kotimaahan

al-Holin leirillä Syyriassa olevan naisen isän kritisoi Suomen hallitusta siitä, ettei uskalleta tehdä päätöksiä naisten kohtalosta.

Iso mies pyörittelee kahvimukia kourissaan. Isän ja isoisän huoli tyttärestään ja kolmesta lapsenlapsesta paistaa läpi, kun mies alkaa puhumaan al-Holin leirillä olevista sukulaisistaan.

Syyriaan al-Holin leirille jumiin jääneiden naisten sukulaiset Suomessa ovat pitäneet aktiivisesti yhteyttä hallitukseen ja ministeriöihin. Toistaiseksi on palautettu kaksi orpolasta.

– Hallituksesta ei ole mitään hyvää sanottavaa, se päätöksenteko sujuu samalla tavalla, kuin laittaisi moottorisahaan ketjun väärin päin. Veivataan asiaa eestaas, eikä uskalleta tehdä päätöksiä. Ainoa selvä asia on, että tilanne on epäselvä, mies sanoo.

Ikänsä töitä tehnyt ja veronsa maksanut mies ei tahdo ymmärtää, kuinka syntyperäisen suomalaisen paluu lapsineen Suomeen on tehty niin vaikeaksi. ”Heli”-nimellä mediassa esiintynyt Isis-nainen on kaikesta huolimatta hänen oma tyttärensä.

– Onhan tämä tilanne aivan älytön. Ex-vaimo on ollut paljonkin tytön asioissa ministeriön suuntaan yhteydessä ja ovat ne omaiset käyneetkin siellä. Minä en lähtenyt Helsinkiin, kun ei siitä mitään hyötyä olisi kuitenkaan ollut, mies toteaa.

Vahva uskossaan

Pienellä paikkakunnalla syntynyt, mutta pitkään pääkaupunkiseudulla asunut Heli lähti rakentamaan Isisin kalifaattia loppuvuodesta 2012. Suomeen jäivät hänen edellisestä avioliitosta syntyneet lapset, joista Helin entinen aviomies huolehtii.

– Hän oli jo aiemmin kääntynyt muslimiksi. Hän oli melko tiukan linjan muslimi ja yritti meitä vanhempiaankin käännyttää, mutta ei siinä kyllä onnistunut.

– Vaikka hän oli uskossaan vahva, niin kyllä se kalifaattiin lähtö meidät yllätti täysin. Ex-miehelleen hän oli siitä puhunut, mutta meille ei mitään. Oli kyllä pohtinut meille soittamista. Sitä ei sitten tiedä, olisimmeko saaneet hänet muuttamaan tai lykkäämään päätöstään, harvakseltaan kahvia maisteleva isä pohtii.

Lapset sairastelevat

Isisin kalifaattiin päästyään Heli avioitui tunnetun Isis-taistelijan kanssa. Vuonna 1985 syntyneellä naisella on Syyrian leirillä kolme alle kouluikäistä lasta. Nämä ovat kahvipöydän ääressä istuvan miehen lapsenlapsia.

– Kolme pientä lastahan siellä on. He ovat iältään viisi, kolme ja nuorin ei taida olla vielä kahtakaan vuotta. Sairaana tuntuvat nytkin kaikki olevan. Kuumetta on jokaisella ja vatsan kanssa ongelmia, kun leirillä ei ole puhdasta vettä. Tilanne vielä vain pahenee, sillä talvihan se on sinnekin tulossa. Silloin tulee vielä kylmyys vaivaamaan, mies huokaa.

Heli huolehti omien lastensa lisäksi pitkään niistä kahdesta orpolapsesta, jotka ulkoministeriö toi Suomeen joulun alla.

– Hän taisi huolehtia orpolapsista heti siitä saakka, kun heidän äiti kuoli pommituksessa. Taitavat pitää häntä äitinään, tyttärensä tekemisistä kertova isä toteaa.

Yhteydenpitoa säännöllisesti

Nykytekniikka on mahdollistanut yhteydenpidon tyttäreen ja häneen perheensä.

– Pari kertaa on yritetty soittaa, mutta kentät ovat niin huonot, ettei siitä tule mitään. Whatsappin kautta on sitten yhteyttä pidetty lähes päivittäin. Viimeisin viesti tuli pari tuntia sitten, mies kertoo.

Tiedonjano leirille jumiin jääneiden suomalaisäitien keskuudessa on suuri. Miehen tietojen mukaan leirillä olevista suomalaisnaisista vain kaksi ei haluaisi palata kotimaahan.

– Kyllähän hän kovasti kyselee jatkuvasti, että onko mitään uutisia. Mutta eihän niitä ole. Eikä voi oikein uskotellakaan mitään tapahtuvaksi, etteivät vain pety entistä enemmän. Epätoivo alkaa siellä jo vallata mieliä, kun talvi on tulossa.

Tämän haastattelun Helin isä suostui antamaan nimettömänä. Vaikka lähipiirissä tyttären tilanne tiedetään, niin miksikään valtakunnan sylkikupiksi hän ei halua. Tytär al-Holin leirillä ei ole mikään helppo pala nieltäväksi.

– Lopettaisivat päättäjät sen jauhamisen ja hakisivat ne äidit ja lapset pois sieltä. Omaiset alkavat olla melko täissä tämän homman kanssa, isä arvioi.

Orpolasten äiti houkutteli Syyriaan

Suomessa Heli-nimellä tunnettu nainen matkusti Syyriaan Isisin ”kalifaattiin” toisen suomalaisnaisen houkuttelemana. Noin 30-vuotias kantasuomalainen nainen kääntyi muslimiksi mentyään naimisiin islaminuskoisen maahanmuuttajan kanssa. Mies yritti estää vaimoaan lähtemästä.

Helin on kerrottu saaneen Syyriassa kolme lasta portugalilaisen Isis-taistelijan Nero Saraivan kanssa. Kurdijoukot ottivat Saraivan kiinni maaliskuussa. Häntä pidetään yhtenä korkeimman tason kiinnisaatuna Isis-taistelijana. Hän on myös värvännyt taistelijoita, tehnyt propagandaa ja järjestänyt rahoitusta. Sunday Timesin haastattelema Britannian tiedustelupalvelun edustaja kutsui häntä ”informaation kultakaivokseksi”.

Heli myös otti hoitaakseen toisen suomalaisnaisen kaksi lasta äidin kuoltua.

Heli ja viisi lasta pysyvät Isisin kalifaatissa sen sortumiseen saakka. Lopulta alueen vallanneet kurdijoukot sulkivat heidät al-Holin leirille 70 000 muun naisen ja lapsen kanssa.

Elokuussa Helsingin Sanomat haastatteli Heliä, joka ei tuolloin osoittanut katumusta Syyriaan lähdöstä tai tuntenut syyllisyyttä Isisin hirmuteoista.

– Siskoni ja veljeni, lapsesta vaariin, paloivat, haavoittuivat, kärsivät ja kituivat mitä järkyttävimmillä tavoilla. Joten tällä erää islamin viholliset saivat meidät, mutta Allah on luvannut muslimeille lopulta voiton, Heli viestitti tuolloin lehdelle.

Joulukuun alussa HS vieraili al-Holin leirillä ja haastatteli Heliä uudelleen, jolloin tämä kertoi haluavansa Suomeen. Hän kuitenkin sanoi aikovansa jatkaa islamilaista elämään kotimaassa.

Pian haastattelun jälkeen viranomaiset kävivät hakemassa hänen hoidossaan olleet orpolapset.

Joulupäivänä Heli kommentoi omaa mahdollista paluutaan leirillä vierailleelle toimittajaryhmälle. Häntä askarrutti, pääsevätkö hän tai muut suomalaiset naiset ja heidän lapsensa Suomeen.

– Me kuulimme, että vain lapsia otetaan vastaan. Mutta otetaanko myös naisia? Tietääkö kukaan tästä, Heli kyseli.

Leirin ruokakauppaan jonottanut nainen vaikutti olevan hyvin huolissaan tulevaisuudestaan.

– Mitä meille tapahtuu? Välittääkö hallitus meistä? Minä hoidin orpolapsia ennen kuin heidät lähetettiin Suomeen. Meitä on täällä yhä 11 – emmekä tiedä mitä meidän aviomiehillemme on tapahtunut. Emme tiedä mitään, hän sanoi.