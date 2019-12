Tiellä hortoillut villisika aiheutti kolmen auton ketjukolarin Turun moottoritiellä Lohjalla

Villisika kuoli, autot romuttuivat hinauskuntoon, ihmiset selvisivät vammoitta.

Joulusta sika selvisi, mutta heti juhlan jälkeen tuli noutaja, kiteyttää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jukka Ekholm tapahtumien kulun Lohjalla.

Villisika aiheutti kolmen auton ketjukolarin Turun moottoritiellä, lähellä Muijalan liittymää.

Villisika hortoili Ekholmin mukaan moottoritiellä Turusta Helsinkiin menevällä väylällä ja sen vasemmalla kaistalla. Samalla kaistalla ajanut henkilöauto osui siihen.

Auton perässä tullut toinen auto ajoi sen perään ja seuraavana tullut edellisen perään.

– Oli kolme autoa ja viisi ihmistä autoissa. Ihmisille ei käynyt mitenkään, autoille kävi ja sika kuoli, Ekholm summaa.

Ekholm sanoo, että villisika oli tullut yllättäen moottoritielle. Koiran kokoista villisikaa oli vaikea havaita autosta.

– Tie on tumma, pimeä ja märkä. Kun sivusta juoksee tumma sika, ei sitä mitenkään näe. Se on sen verran matalakin vielä.

Autot romuttuivat hinauskuntoon.

Ekholm sanoo, että kyseessä on ensimmäinen hänen uransa varrelle sattunut ketjukolari, jonka aiheuttajana on villisika. Ekholm on ollut alalla 26 vuotta.

– On ollut peuraa, hirveä, koiraa ja hevosta, mutta villisikaa ei ole ennen ollut.