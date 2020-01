Suomalaismies rakensi unelmaelämää Thaimaahan uuden rakkaan kanssa – totuus valkeni liian myöhään

Aurinko, halvat hinnat ja rento elämä houkuttelevat suomalaisia muuttamaan Pattayalle. Joillakin elämä sujuu siellä hyvin, mutta moni ajautuu rankasti väärälle raiteelle.

Oheinen artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 10.2.2019. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden luetuimpia juttuja.

Suomalainen Peter aloitti päihteiden käytön 13-vuotiaana. Liima, lääkkeet ja alkoholi johtivat lopulta heroiinin käyttöön, mielenterveyden pettämiseen ja asunnottomuuteen.

Nyt Peter on ollut pitkään raitis. Hän on viettänyt kahdeksan vuotta mukavaa, rauhallista elämää 15 kilometrin päässä Thaimaan Pattayasta thaivaimonsa kanssa. Peter käy säännöllisesti Nimettömien narkomaanien kokouksissa ja auttaa päihdeongelmaisia. Hän on huomannut, että vaikka hän itse elää nyt Thaimaassa onnellisena, monella alueella asuvalla suomalaisella on ongelmia.

– Aika harva tuntemani ihminen täällä voi hyvin, Peter kertoo.

Monet suomalaiset muuttavat Pattayalle ja muualle Thaimaahan pitkäksi aikaa tai pysyvästi lämpimän ilmaston, edullisten hintojen ja mukavan elämän houkuttelemina.

Suurin suomalaiskeskittymä on Pattayalla, jossa asuu pysyvästi 500–800 suomalaista, puolipysyvästi huomattavasti enemmän.

” Kaupallisesta seksistä ja seksiriippuvuudesta on tullut joillekin iso ongelma.

Monille unelmat toteutuvat, mutta toisille todellisuus on toisenlainen. Monet Thaimaassa asuvat suomalaiset kärsivät päihdeongelmista. Jotkut myös joutuvat onnettomuuksiin, rikkovat lakia ja menettävät huijauksissa jopa koko omaisuutensa. Pahimmillaan lähtee henki. Näin kertovat Thaimaassa asuvat ja työskentelevät suomalaiset.

– Olemme tavanneet paljon suomalaisia turisteja ja täällä asuvia, joiden elämä on kaikin puolin tasapainoista ja oikeilla raiteilla. Ongelmista kärsivien määrä on kuitenkin ehkä keskimäärin suurempi kuin esimerkiksi Suomessa asuvilla, Pattayan suomalaisen Kotikirkon pastori Esa Hietanen sanoo.

Suurin yksittäinen ongelma on päihteet. Pattayan suomenkielisissä Anonyymien alkoholistien kokouksissa aktiivisesti toimivan Tapion mukaan osa Suomen jättäneistä on kuvitellut paikanvaihdon ratkaisevan kaikki elämän ongelmat.

Näin ei ole. Elämä Thaimaassa voi pahentaa esimerkiksi päihdeongelmaa, sillä alkoholi on halpaa, sitä on aina saatavilla ja se voi auttaa turruttamaan yksinäisyyden ja toimettomuuden tunteita.

” Mies kertoi, että hänellä ei ole enää pääsyä omaan taloonsa, vaan taloa hallitsee entinen naisystävä sukulaisineen.

Moni alkaa alkoholin lisäksi käyttää huumeita. Amfetamiinia saa helposti ja oopiumi on yleistymässä.

Thaimaan aurinkoisilla rannoilla on myös pimeä puolensa.

– AA:han tulijat ovat enää harvoin pelkkiä alkoholisteja, vaan sekakäyttäjiä, 29 vuotta raittiina pysynyt, 12 vuotta Pattayalla asunut Tapio sanoo.

Suomenkielinen AA-kerho kokoontuu Pattayalla joka päivä. Avun saaminen on tärkeää, sillä päihteiden käyttö voi entisestään pahentaa muita ongelmia, joita suomalaisilla Thaimaassa on.

Konsuli Raimo Pahkasalon mukaan niin turistien kuin maassa asuvien suomalaisten vaikeudet ovat yleensä hyvin monitahoisia ja niihin nivoutuu päihteiden käytön lisäksi vakavia terveyden, talouden ja lain noudattamisen ongelmia.

Sellaisesta seuraa kaikenlaista. Suurlähetystö selvittää joka vuosi useita tapauksia, joissa suomalaisen viisumi on umpeutunut, hän on joutunut onnettomuuteen tai rahat ovat loppuneet. Vuosittain suurlähetystö selvittää myös useampaa suomalaisen katoamista.

” Pattaya on muuttunut 16 vuodessa paljon, parempaan suuntaan.

Vuosittain muutama suomalainen jää kiinni huumeiden käytöstä tai hallussapidosta, mistä voi saada kymmenien vuosien vankeusrangaistuksen. Viime vuonna suurlähetystöön ilmoitettiin alle 10:stä omaisuusrikoksesta, mutta suurin osa jää kertomatta.

HIV-tartunnan saa vuosittain Thaimaassa 10–20 suomalaista. Noin 50 suomalaista kuolee.

– Valitettavasti myös liikenneonnettomuuksissa ja itsemurhan seurauksena, sanoo Pahkasalo.

Ongelmia aiheuttaa myös prostituution käyttö.

– Kaupallisesta seksistä ja seksiriippuvuudesta on tullut joillekin iso ongelma, josta pääsemiseksi he tarvitsevat toisten apua, Esa Hietanen kertoo.

Suomalaisten on mahdollista saada Pattayalla apua suomeksi. Pulaan joutuneilla on kuitenkin edelleen vääriä käsityksiä esimerkiksi siitä, mitä suurlähetystö voi heidän hyväkseen tehdä. Konsulipalvelulain mukaan edustusto neuvoo ja auttaa hädänalaisessa asemassa olevaa tarpeen mukaan, mutta ilmaista, niin sanottua ”konsulikyytiä” ei ole olemassa.

Jos rahoitus ei muuten järjesty, suurlähetystö voi järjestää suomalaisen paluumatkan kotiin takaisinmaksusitoumusta vastaan. Lasku on ulosottokelpoinen.

– Kyseessä on äärimmäinen avustustapa, jota käytetään 1–2 kertaa vuodessa, Raimo Pahkasalo sanoo.

Thaimaahan muuttaneiden elämää vaikeuttavat usein myös oma korkea ikä, kielitaidottomuus, puutteellinen sairausvakuutus, kulttuurierot ja pieni eläke. Moni thainaisen kanssa yhteen muuttava ei ymmärrä, että mukana voi tulla isokin elätettävä sukulaisten joukko. Myös kuumuus voi olla ikääntyneelle raskasta.

Toisaalta, jos elämänhallinta on ollut Suomessa kohdallaan ja talous kunnossa, aika Thaimaassa voi osoittautua juuri sellaiseksi kuin unelmissa.

Tämän tietää hämeenlinnalainen Aini Alkku, joka asuu joka vuosi muutaman kuukauden Pattayalla miehensä kanssa. Pariskunta nauttii lämmöstä, golfaa ja viettää aikaa tuttujen suomalaisten kanssa. He eivät itse yllä kuvattuja ongelmia tunnista.

– Mielikuvaa viinasta ja naisista pitävät siellä yllä vain ne jotkut reppanat peräkammarin pojat. Muuten Pattaya on muuttunut 16 vuodessa paljon, parempaan suuntaan, Alkku summaa.

Myös konsuli Raimo Pahkasalo korostaa, ettei suinkaan kaikilla suomalaisilla ole Thaimaassa ongelmia ja että juuri Pattaya on yleisesti ottaen vanhaa mainettaan parempi paikka.

Peter ja Tapio eivät esiinny jutussa koko nimillään, sillä Nimettömien narkomaanien ja Anonyymien alkoholistien toiminta perustuu nimettömyyteen.

IS keräsi kertomuksia siitä, miten suomalaisille voi käydä Thaimaassa:

Hyväuskoiselta vietiin talo

”Omaisuuden menettämisessä on pohjimmiltaan kyse suomalaisten hyväuskoisuudesta. Muutama vuosi sitten eräs suomalainen mies kertoi tulleensa taloudellisesti täysin ”kynityksi”. Hän oli tutustunut thaimaalaiseen naiseen, ja pari muutti yhteen asumaan. Mies rakennutti omilla varoillaan heille omakotitalon. Pian rahaa tarvittiinkin lisää muun muassa ”anopin” sairauskuluihin ja koko suvun tarpeisiin. Mies sanoi maksaneensa kaiken mahdollisen omista varoistaan.

Mies kertoi, että tänään hänellä ei ole enää pääsyä omaan taloonsa ollenkaan, vaan taloa hallitsevat hänen entinen naisystävänsä sukulaisineen. Tämä ei ole ainut tapaus, jossa suomalainen on hyväuskoisuuttaan menettänyt rahansa ja omaisuutensa.”

Taas karkotuskeskuksessa

”Thaimaan viranomaiset ilmoittivat suurlähetystölle suomalaisesta kuusikymppisestä miehestä, joka oli ajautunut kolmatta kertaa Bangkokissa sijaitsevaan karkotuskeskukseen. Syynä oli laiton oleskelu maassa. Edustusto otti yhteyttä miehen sukulaisiin ja ystäviin, jotka eivät halunneet jälleen avustaa häntä lentolipun saamiseksi. Vaikka keskuksessa oli ”täysihoito”, olot olivat karut ja aktiviteetit vähissä. Karkotuskeskus ei takuulla ole miellyttävä paikka päättää lomaa tai Thaimaassa oleskelua.

Miten miehelle kävi? Eiköhän hän kohta tule takaisin Thaimaahan.”

Lasku jäi maksamatta

”Suomalaismies oli viidettä kertaa Thaimaassa ja joutui jälleen ongelmiin. Syynä oli tällä kertaa maksamaton ravintolalasku. Rahaa ei ollut ja hän joutui pidätetyksi. Viime matkalla katosivat passi, puhelin ja rahat. Sitä ennen ei ollut paluulippua takaisin Suomeen. Vakuutustakaan ei ollut. Hän halusi suurlähetystön auttavan häntä jälleen.”

Onnettomuuteen joutunut ei osannut englantia

”Suurlähetystö sai sairaalasta tiedon siitä, että suomalainen keski-ikäinen mies oli tippunut Bangkokissa sijaitsevan hotellin 30. kerroksen hotellihuoneensa parvekkeelta. Sairaalasta kerrottiin, että heillä on ongelma miehen kanssa. Ihmettelimme edustustossa, että mikähän ongelma mahtaa olla tällaisen tapaturman jälkeen.

Ongelma oli se, että mieshenkilö ei puhunut englantia. Hänen onnekseen hän horjahti ainoastaan 28. kerrokseen ja selvisi tapaturmasta suhteellisen pienillä vammoilla ja ruhjeilla. Hänellä oli vakuutus, joka kattoi sairaalahoidon ja saattamisen Suomeen.”

Ongelmia ei pääse pakoon

”Jotkut lähtevät pakoon ongelmiaan Suomessa. Thaimaassa he retkahtavat alkoholiin tai jo olemassa ollut päihdeongelma pahenee. Kun juominen on päällä, suomalainen ”unohtaa itsensä” Thaimaahan. Viisumi menee ja rahat loppuvat. ”

Lähde: Artikkelin haastateltavat.

Pattayan vilkas yöelämä houkuttaa monia.