Poliisilla uusia tietoja kokaiinilastia Espoossa jahdanneista hyökkääjistä

Naamioituneet miehet käyttivät hyökkäyksessä aidon näköistä kuula-asetta.

Poliisilla on uusia tietoja koskien Espoossa sijaitsevaan kemikaalivarastoon kohdistunutta hyökkäystä. Maanantaina 16. joulukuuta Karapellontiellä sijaitsevaan kemikaalivarastoon tunkeutui naamioituneita hyökkääjiä, joita kiinnosti poliisin mukaan teräshiekkakonttiin piilotettu kokaiinilasti.

Tapahtumapaikalta on poliisin mukaan löydetty Airsoft-aseeseen kuuluva lipas. Kyseessä on erittäin aidon näköinen muovikuula-ase.

– Epäillään, että muovikuula-asetta on käytetty vahvistamaan teon uhkauksia, mutta oikeasta ampuma-aseesta ei ole kyse. Lisäksi paikalla on kohdistettu väkivaltaa kuorma-auton kuljettajaan, rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Hakkalan mukaan kuljettajaa oli tilanteessa lyöty kasvoihin. Teon yhteydessä on aiheutettu mahdollisesti aseen perällä kasvoihin vamma, joka on jäänyt lieväksi.

Poliisi epäilee, että tekoon liittyy kiinniotettujen viiden henkilön lisäksi muitakin tekijöitä. Tutkinnassa ei Hakkalan mukaan ole kuitenkaan ilmennyt uusia epäiltyjä.

Kuorma-auton merikontti Algol-teollisuusyhtiö kemikaalivarastolla Espoossa 17. joulukuuta. Varastolle tunkeutui joulukuussa naamioituneita ihmisiä, jotka olivat olleet kiinnostuneita kuorma-auton merikonttiin piilotetust

Epäillyt henkilöt ovat poliisin mukaan saapuneet Suomeen eri reittejä pitkin.

Teosta epäillyt henkilöt ovat pari- ja kolmekymppisiä. Heistä vanhin on syntynyt vuonna 1987 ja nuorin vuonna 2000. Yksi epäillyistä asuu vakituisesti Ruotsissa ja neljä Tanskassa. Kaikilla henkilöillä on Hakkalan mukaan joko asuinmaansa kansalaisuus tai voimassaoleva oleskelulupa.

– On päivänselvää, että kyse on ammattimaisesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ovatko asiat menneet sitten jollain tavalla pieleen – se on toinen kysymys.

Poliisi on aiemmin arvioinut, että hyökkäys liittyisi albanialaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä arvio osoittautui Hakkalan mukaan kuitenkin hätiköidyksi tai puutteellisin tiedon tehdyksi.

– Se ei ole poissuljettua, mutta tämänhetkisillä tiedoilla mikään ei viittaa siihen suuntaan.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä on Suomen historian suurin takavarikoitu kokaiinilasti.

– Suurin aiemmin takavarikoitu määrä on 20 kilon tietämillä. En voi vahvistaa tarkkaa määrää, mutta tämä on merkittävästi enemmän, Hakkala kertoo.

On vielä epäselvää, oliko Suomi vain läpikulkumaa huumausaine-erälle, vai oliko se tarkoitettu Suomen markkinoille.

Kontti oli lähtenyt liikkeelle Brasilian Sao Paulosta ja saapunut Suomeen Vuosaaren satamaan useampia päiviä ennen hyökkäystä. Toistaiseksi ei ole tietoa, missä ja kenen toimesta huume-erä oli rekkaan lastattu ja kätketty.

Viisi kiinniotettua miestä vangittiin joulun alla Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyinä. Kaksi heistä vangittiin lisäksi törkeästä ryöstön yrityksestä epäiltyinä.

Hakkalan mukaan poliisi epäilee kuitenkin kaikkia viittä miestä törkeän huumausainerikoksen lisäksi myös törkeästä ryöstön yrityksestä.

Tutkinnan alkuvaiheessa otettiin kiinni yhteensä kuusi henkilöä, ja yksi Suomessa asuva albanialaislähtöinen epäilty on vapautettu.

Syytteet jutussa on nostettava viimeistään toukokuun lopussa.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille sekä omien että yleisöltä tulleiden havaintojen perusteella. Viisi vangittua epäiltyä otettiin kiinni Helsingin Eteläsataman Olympiaterminaalissa vain tunteja tapahtuneen jälkeen. He olivat poistumassa maasta.

Tapauksen tutkintaa jatketaan yhdessä Länsi-Uudenmaan poliisin, keskusrikospoliisin, tullin sekä muiden viranomaisten kanssa.