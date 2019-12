Juuri nyt

Suomalaisten suosituin pizza on edelleen Fantasia.

Pizza-online.fi on julkaissut listan suomalaisten suosikkitäytteistä vuonna 2019.

Suomalaisilla on yksi selvä suosikkitäyte pizzan päälle. Se on ananas. Näin kertoo ruoantilauspalvelu Pizza-online.fi, joka on listannut suomalaisten suosikkitäytteet kaupungeittain.

Ananas on suosikkitäyte kaikissa isoissa kaupungeissa, paitsi yhdessä. Turussa. Siellä ykköspaikkaa pitää aurajuusto.

Listan kärkeä pitävät ananaksen ja aurajuuston lisäksi kinkku, pepperoni ja salami. Pizza-online.fi kertoo tiedotteessaan, että kasvispizzojen suosion noususta huolimatta vegevaihtoehdot eivät ananasta lukuun ottamatta ole vallanneet suosituimpien täytteiden listaa.

– Ananaksen ja aurajuuston suosio ei sinällään ole yllättävää, sillä ananaksen kiistanalaisuudesta huolimatta suolaisen ja makean yhdistelmä on pitkään tunnustettu herkulliseksi yhtälöksi. Ananaksen lisäksi pizzojen päällä on nähty viime vuosina myös esimerkiksi mansikoita ja päärynää, Pizza-online.fi:n markkinointijohtaja Nora Särkkä kertoo yhtiön tiedotteessa.

Aurajuuston suosio on kasvanut tänä vuonna selvästi. Se on noussut neljänneltä sijalta toiseksi suomalaisten lempitäytteissä. Samaan aikaan kebabliha on vaihtunut salamiin.

Suomalaisten top 5 pizzatäytteet Pizza-onlinen mukaan

Helsinki: 1. ananas 2. aurajuusto 3. pepperoni 4. kinkku 5. salami

Tampere: 1. ananas 2. aurajuusto 3. pepperoni 4. kinkku 5. katkarapu

Vantaa: 1. ananas 2. pepperoni 3. aurajuusto 4. kinkku 5. smetana

Turku: 1. aurajuusto 2. ananas 3. kebabliha 4. jauheliha 5. salami

Espoo: 1. ananas 2. aurajuusto 3. pepperoni 4. kinkku 5. salami

Koko maa: 1. ananas 2. aurajuusto 3. kinkku 4. pepperoni 5. salami