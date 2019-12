Meteorologi riehaantui, kun ”luonnon oma hiustenkuivaaja puhaltaa älyttömän lämmintä ilmaa Suomen ylle”

Föhnilmiö hellii Suomea ensi viikolla peräti kahdesti. Talvelle se tietää vaikeuksia erityisesti etelässä.

Suomeen virtaa alkavalla viikolla ”jopa älyttömän lämmintä ilmaa”, ennustaa meteorologi Markus Mäntykangas Forecan sääblogissa.

Puhalluksen ensimmäiset henkäykset voi aistia iholla jo sunnuntaina.

Syynä on föhn-tuuli, josta Mäntykangas käyttää havainnollista lempinimeä ”tuo luonnon oma hiustenkuivaaja”.

Suomea odottaa ainakin kaksi hiustenkuivaajakäsittelyä, ensimmäinen ja pienempi hiustenkuivaaja puhaltaa maanantaina, toinen ja tehokkaampi fööni loppuviikosta.

Ensimmäinen hellii Pohjanmaata sekä Etelä- ja Keski-Suomea, jälkimmäinen osuu hiukan pohjoisemmaksi ja ulottuu Tornionjokilaaksoon asti.

Länsirannikolla ja Ahvenanmaalla päivän ylin lämpötila voi olla maanantaina kuusi tai jopa seitsemän astetta, ja lahden takana Tukholmassa se on jopa kymmenen astetta, mikä on siellä harvinaista tähän aikaan vuodesta.

Vuoden vaihtuessa ilma kylmenee hetkellisesti, mutta uusi föhn-tilanne syntyy jo torstain tai perjantain vaiheilla, ja näin Mäntykangas sitä hehkuttaa:

”Meille virtaa ylempänä ilmakehässä vuodenaikaan nähden suorastaan älyttömän lämmintä ilmaa: 1,5 kilometrin korkeudessa lämpötila voi käväistä 12 asteessa... Ilma Suomen yllä saattaa tammikuun alkupäivinä olla Euroopan lämpimintä – absurdia. ”

Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta lauantaina Joensuussa. Vuodenvaihteen jälkeen lämmin föhn-tuulahdus tuo plusasteita myös pohjoiseen.

Maan kamaralla ei ole aivan niin lämmintä, mutta Lapissa asti voi olla viiden asteen lämpötiloja, kiitos lämpöpulssin ja föhn-tuulahduksen.

– Länsirannikon tuntumassa voisi olla silloin viidestä seitsemään lämpöastetta, ja Lapissa mennään plussalle ja hetkellisesti voi olla se viisikin astetta, ennustaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

– Jos olisi kesä, oltaisiin lähellä hellelukemia, Latvala vertaa.

Koska ei ole kesä, aurinko ei jaksa lämmittää ilmaa maanpinnalla yhtä tehokkaasti kuin kesällä.

Latvala jakaa kollegansa Mäntykankaan föhn-uskon, mitä tulee alkavan viikon säähän. Fööniin liittyy kuitenkin yksi seikka, joka tulee ottaa huomioon. Se on ikään kuin Forecan föhn-tuuletuksen pienellä kirjasimella painettu vähän tylsä lisäys.

– Pitää muistaa, että kun tuulet ovat voimakkaita, ilma ei tunnu samalta kuin tyynenä keväisenä päivänä. Latvala sanoo.

Hän muistuttaa yhdyssanan föhn-tuuli sisältävän sanan tuuli.

Ilman tuulta Suomeen ei tule fööniä. Ei tule, koska ei tuule. Föhn on virtaus. Siksi puhutaan föhn-tuulesta – ja hiustenkuivaajasta. Ilman puhallusta ei ole hiustenkuivaajaa, tai on, mutta se ei toimi kuten on tarkoitettu.

Hiustenkuivaajan idea on puhaltaa kuivaa ilmaa, koska hiustenkuivaajaa käytettäessä tukka on lähtökohtaisesti. Siitä osaltaan tulee hiustenkuivaajan rinnastus föhn-ilmiöön.

Mäntykangas yrittää blogissa selittää föhnin ”lyhyesti ja ytimekkäästi” näin: Norjan vuoristo saa sateet, jonka jälkeen vesihöyryn menettänyt ilma laskeutuu vuorten itärinteitä pitkin alkuperäistä lämpimämpänä ja kuivempana. Vesihöyryn tiivistymisen yhteydessä vapautuva lämpö liittyy föhntuulen syntyyn ja sen lämmittävään vaikutukseen.

– Kosteus tiivistyy Norjan vuoristoon ja kun se kuiva ilma laskeutuu alas, se lämpenee, Latvala tiivistää vielä kollegansa ytimekkyyden.

– Teoriassa se voi tapahtua kesälläkin, mutta kun talvella auringon teho on pieni, tällainen lämmitys tuntuu selvästi enemmän. Kesällä auringon vaikutus voittaisi (peittäisi) föhntuulen eikä föhn käytännössä tunnu.

Föhnin tekotarpeet ovat oikeasta suunnasta tuleva tarpeeksi voimakas tuuli, ja se, etteivät sateet yllä Suomeen asti. Parhaillaan olosuhteet föhnin synnylle ovat Latvalan mukaan ihanteelliset.

– Eteläisessä Euroopassa, lännessä, on korkeapaine ja matalapaineita tulee yksi toisensa jälkeen Pohjois-Atlantille ja Skandinavian ja Suomen ylle ja niiden väliin muodostuu voimakas virtaus, joka on suurin tekijä tässä, Latvala selittää.

Lämmin virtaus föönaa Suomea.

Blogissaan Mäntykangas uskoo usean alkavan viikon päivän tuntuvan keväiseltä.

”Sää on nyt kaikkea muuta kuin mitä sen tilastollisesti pitäisi olla”, Mäntykangas tunnustaa meteorologeille harvinaisella ehdottomuudella.

Suomen talvisäähän on vaikuttanut jo hyvän aikaa yläilmakehän polaaripyörre. Mikäli pyörre on Suomen leveysasteiden yllä tiivis ja länsituulet eli suihkuvirtaukset voimistuvat, pysyy kylmä talvisää pesässään arktisilla alueilla. Siitä on seurauksena nopeaa vaihtelua Suomen säässä: pakkaspiipahduksia, mutta enimmäkseen keskimääräistä lämpimämpää ilmaa.

Talven on nyt hyvin vaikea vallata eteläisintä Suomea.

Yksi vähän kylmempi jakso osuu vuodenvaihteeseen, ja koska silloin on selkeä taivas, ilotulitus näkyy kauas. Luoteisviima kuitenkin puree ja erityisesti länsirannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla tuulenpuuskat ovat navakoita.