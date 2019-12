Suomessa on tehty jo tuhansia hi-viruksen kotitestejä

Hivin saamisen ehkäisevä lääkitys on tullut markkinoille. Suomessa on satoja käyttäjiä.

Runsaan vuoden markkinoilla olleet hi-viruksen kotitestit ovat löytäneet odotetusti käyttäjiä. Silti tietoa siitä, kuinka paljon mahdollisia uusia tartuntoja niiden avulla on löydetty, ei vielä ole.

– Meidän tietojemme mukaan testejä on myyty noin 300 kappaletta kuukaudessa, eli vuositasolla 3 000–4 000 kappaletta. Tämä oli aika lailla siinä haarukassa, mitä ennakoitiinkin, kertoo tukikeskus Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen STT:lle.

Tarkempaa tietoa kotitestien avulla löydetyistä hi-viruksista on luvassa ensi vuonna, kun lääkäreiden tartuntatauti-ilmoitus päivitetään niin, että tämäkin vaihtoehto voidaan sieltä valita.

Hi-viruksen kotitesti maksaa ostopaikasta riippuen 30–40 euroa. Esimerkiksi Hivpointin omassa kaupassa testi maksoi marraskuussa 35 euroa.

Testi tehdään ottamalla sormenpäästä verinäyte. Tulos saadaan 15 minuutissa. Positiivisen testituloksen saajan tulee hakeutua antamaan varmistusnäyte terveydenhuollossa.

Kerosen mukaan hiv-testiä menee Hivpointin myymälästä tasaisesti eri puolille Suomea ja suurin osa ostajista on miehiä.

Hiv-säätiön ylläpitämä Hivpoint muun muassa tarjoaa hiv-tietoutta ja tukee hiv-tartunnan saaneita.

Hiv-viruksen torjunnassa uutuutena on tämän vuoden aikana Suomessa tullut käyttöön prep-lääkitys. Lääkettä otetaan ennakkoon, ja se ehkäisee hivin saamisen.

– Lääke ei ole yleisesti saatavilla, eikä sitä ole sellaiseen käyttöön tarkoitettukaan. Lääke on suunnattu henkilöille, joilla on erityisen suuri riski saada hiv. Tietojeni mukaan Suomessa on muutamia satoja tällaisen lääkityksen aloittaneita henkilöitä. Pääasiassa käyttäjät ovat miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, Keronen selvittää.

– Aikaisemmin hinta oli esteenä lääkkeen käytölle. Lääke maksoi lähes tuhat euroa kuukaudessa, mutta nyt hinta on pudonnut alle sataan euroon.

Hiv ei lääkittynä tartu. Mitä aikaisemmin tauti todetaan, sitä parempi hoitotulos on.

Hiviä hoidetaan päivittäin otettavalla lääkkeellä. Kehitteillä on pitkävaikutteisia lääkkeitä ja rokote, mutta niiden markkinoille tuloon voi vielä kulua aikaa. Ne tulevat markkinoille luultavasti vasta vuosien päästä.

Lääkityksen ansioista aidsiin kuoleminen on Suomessa erittäin harvinaista ja viruksen saaneet voivat elää normaalia elämää.