Öljykauppias, ex-kiekkoilija ja ”poliittinen eläin” – tällaisia ovat miehet eturivin ministereiden takana

Tällaisia ovat Maria Ohisalon, Katri Kulmunin, Li Anderssonin ja Anna-Maja Henrikssonin puolisot.

IS esitteli pari viikkoa sitten pääministeri Sanna Marinin puolison Markus Räikkösen.

Nyt on aika esitellä muut miehet eturivin ministereiden takana.

Öljytraderi kohtasi uuden maailman

Miika Johansson saapui Linnan juhliin yhdessä avopuolisonsa, sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon kanssa, mutta on muuten päättänyt pysyä poissa julkisuudesta ministerin miehen roolissa. Työstään Johansson on kuitenkin kertonut julkisesti sosiaalisen median LinkedIn-palvelussa.

Kahdeksan viime vuotta Johansson on työskennellyt North European Oil Trade Oy:ssä (NEOT), joka toimittaa polttoaineita Pohjoismaiden suurimmille huoltamoketjuille. Työssään Johansson on vastannut muun muassa uusiutuvien polttoaineiden kaupankäynnistä ja hankinnasta maailmanmarkkinoilla ja siitä, että yhtiö täyttää lakisääteisen biojakeluvelvoitteensa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Maria Ohisalo ja Miika Johansson ovat seurustelleet jo pitkään.

Puolitoista kuukautta sitten Johansson paljasti LinkedIn-palvelussa aloittavansa toukokuussa suomalaisen energiayhtiön ST1:n uusiutuvan energian liiketoimintayksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

– En voisi olla enemmän innoissani, ministerin puoliso kuvailee uutta työtään.

Johansson on valmistunut ylioppilaaksi Tampereen kupeessa sijaitsevan Vammalan lukiosta vuonna 2006. Kauppatieteiden maisteritutkinnon hän suoritti Tampereen yliopistossa vuonna 2015. Johansson on opiskellut markkinointia myös arvostetussa Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa.

Ennen siirtymistään NEOT:lle hän työskenteli vuoden ajan Jari Sarasvuon perustaman Trainer’s Housen myynnissä ja markkinoinnissa. Hän on kärkiministeriviisikon puolisoista ainoa, joka tienasi vuonna 2018 yli 100 000 euroa. Julkisten verotietojen mukaan Johanssonin ansiotulot olivat viime vuonna noin 165 000 euroa.

Johansson ja Ohisalo ovat seurustelleet jo useita vuosia. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Johansson kehui kumppaniaan julkisessa Facebook-statuksessaan.

– Hyödyketraderin ja köyhyystutkijan sananvaihto maailmanmenosta saattaa välillä johtaa konfliktiin. Nimenomaan sen seurauksena olen oppinut Marialta valtavasti eriarvoistumisesta ja tasa-arvosta sekä siitä, miten hyvinvointivaltion notkelmiin hautautuvat ihmiset maksavat yhteiskunnalle valtavasti suorina sosiaalimenoina, mutta myös hukattuna potentiaalina. Kaupallisen koulutuksen lähtökohdista rakentuva maailmankuvani on laajentunut merkittävästi, Miika Johansson kirjoitti.

Mies vallanpitäjien lähipiiristä

Valtiovarainministerin ja keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin avopuoliso Jyrki Peisa, 40, on ollut vuosia lähellä vallanpitäjiä, mutta pysynyt itse poissa julkisuudesta.

Peisa on työskennellyt kolmen keskustalaisen ministerin erityisavustajana. Hän on avustanut eri hallituksissa elinkeinoministeri Mauri Pekkarista, pääministeri Mari Kiviniemeä sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeriä Kimmo Tiilikaista.

Katri Kulmunin avopuoliso Jyrki Peisa työskentelee Metsäteollisuus ry:ssä.

Vuodesta 2017 Peisa on työskennellyt metsäteollisuusalan edunvalvontajärjestössä Metsäteollisuus ry:ssä. Hän toimii johtajana logistiikan, ympäristön ja kauppapolitiikan yksikössä sekä järjestön johtoryhmässä.

Helsingissä asuva ja Helsingin yliopistossa oikeustieteiden kandidaatiksi valmistunut Peisa on kotoisin Rovaniemen eteläpuolelta Ranualta. Hän on ollut pitkään yhdessä Kulmunin kanssa. Pari ei ole avannut yksityiselämäänsä, eikä Peisa ei antanut nytkään Ilta-Sanomille haastattelua.

Vihreän Langan tekemässä laajassa henkilökuvassa vuonna 2016 arvioitiin, että Peisa on ahkera, suora ja vilpitön, hän haluaa pysyä ”vallan liepeillä” ja on ”poliittinen eläin henkeen ja vereen”. Silloin eräs haastateltava arvioi, ettei Peisaa haittaa se, että juuri puoliso on ”se vahva poliitikko”.

Jääkiekko vaihtui kulttuuriin

Myös opetusministerin ja vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin avopuoliso Juha Pursiainen saapui yhdessä kumppaninsa kanssa Linnan juhliin, mutta haluaa pysyä muuten poissa julkisuudesta.

Pursiainen on kuitenkin tehnyt työtä tarkassa mediaseurannassa, sillä hän pelasi kauteen 2003–2004 jääkiekon SM-liigaa Lappeenrannan SaiPassa. Puolustajana pelannut Pursiainen lopetti jääkiekkouransa vain 22-vuotiaana. Hän teki 171 liigapelissä kaksi maalia ja antoi viisi syöttöä. Eliteprospects.com-jääkiekkosivuston mukaan Pursiainen on syntynyt Helsingissä.

Pursiaisen jääkiekkoajoista asti tuntenut tuttava kuvailee häntä mukavaksi ja sydämelliseksi kaveriksi, joka on ”taiteellinen persoona ja luonnonlapsi hyvässä merkityksessä”.

Pursiainen on jääkiekkouransa jälkeen tehnyt erinäisiä projekteja teatterin parissa. Hän ja Andersson asuvat yhdessä Turussa. Li Andersson on kertonut Me Naiset -lehden haastattelussa parin urheilevan yhdessä paljon.

Li Anderssonin avopuolisolla Juha Pursiaisella on vankka kiekkotausta.

Ruoka valmiiksi ministerille

Kun Suomen oikeusministeri ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson saapuu Helsingistä kotiinsa Pietarsaareen, päivällinen odottaa. Sen valmistaa hänen aviomiehensä Janne Henriksson.

Perhe on asunut Pietarsaaressa aina, vaikka ministerin ja kansanedustajan työt ovat pitäneet Anna-Maija Henrikssonia arkisin Helsingissä.

– Järjestely on toiminut mielestäni erittäin hyvin. Tiedän koska Anna-Maja lähtee ja tulee. Kun hän tulee kotiin, niin huolehdin että minulla on ruoka valmiina, Janne Henriksson kertoo Ilta-Sanomille.

Henriksson on 55-vuotias ja kotoisin Nurmijärven Lepsämästä. Hän aloitti opintonsa Vantaalla ja Helsingissä, mutta jatkoi Vaasassa.

Anna-Maja ja Janne Henriksson menivät naimisiin 1991.

– Hain sinne, jotta opin ruotsin kielen. Tiesin muuttavani Pietarsaareen.

Pietarsaari on Anna-Maja Henrikssonin kotipaikka. Pari tapasi 1980-luvun lopussa Helsingissä ja avioitui vuonna 1991. Tyttäristä ensimmäinen syntyi vuonna 1992 ja toinen vuonna 1995. Perheessä äiti puhui tyttärille ruotsia ja isä suomea.

Janne Henriksson työskenteli uransa alussa ATK-päällikkönä pietarsaarelaisessa yrityksessä. Jo 27 vuotta sitten hän siirtyi nykyiseen työhönsä it-alan tuotteita ja palveluita tarjoavaan Creative PC Systems Oy:hyn. Henriksson toimii järjestelmäasiantuntijana sekä turvallisuuspuolen vastaavana hoitajana.

Anna-Maja Henriksson on oikeusministeri jo toista kertaa urallaan, joten puolison arkeen ei ole tänä vuonna tullut uusia yllätyksiä.

– Ehkä Anna-Majalla on enemmän asioita hoidettava myös viikonloppuisin. Minä ja koiramme Romeo yritämme huolehtia arjesta Pietarsaaressa, Janne Henriksson kertoo.