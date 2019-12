Kuvat: Järvi Kytäjän kartanon edustalla alkoi jouluna käyttäytyä erikoisella tavalla

Kuin lampaanvillaa, tai laskostettua harsoa.

Se oli kuin lampaanvillaa.

Toisin paikoin se oli kuin harsoa, kuin huolellisesti laskostettua harsoa.

Mutta kun sitä kosketti kädellä, se ei ollutkaan pehmeää eikä silkkistä, vaan kylmää ja märkää, kuin loskaa, laskostettua loskaa, tai koska se kellui vedessä, pikemminkin sohjoa, paksuudeltaan kymmensenttistä, ehkä jopa viisitoista.

Hiljaista ja herkkää alkutalven kauneutta.

Kytäjärvi Hyvinkäällä alkoi joulupäivänä käyttäytyä erikoisella tavalla. Syy ei ollut näkyvissä, mutta fysikaalisesti se oli läsnä ilmassa ja vedessä, tuulena ja lämpötilana ja näiden kaikkien keskinäisessä kisailussa järven kustannuksella.

Kytäjärven hetkellisenä oikkuiluna.

– Se kesti vain lyhyen aikaa, ehkä puoli tuntia tai tunnin, kertoo Raila Tanninen, 51, joka otti oheiset valokuvat.

Raila oli kokemassa verkkoja.

– Kuhan sain, Raila naurahtaa. Yhden kuhan. Saalis jäi sillä kertaa sivuosaan lampaanvillaiselle sohjolautalle ja laskostetulle harsolle.

Verkkolipun varsi oli viiltänyt liikkeessä olleen sohjolautan kahtia. Osa oli kiinnittyneenä lipun varressa. Muuten lautta kellui vapaasti, olkoonkin, että geometristen kuvioiden kahlehtimana.

– Kokeilin kädellä. Se oli aivan pehmoista ja näytti kauniilta. Ihan ihmeelliseltä. Istuin vain veneessä ja ihmettelin, Raila kertoo.

Verkkolippu halkaisi harsoisen lautan tai se kiertyi sen ympäri.

Verkot olivat 200 metrin päässä rannasta. Raila asuu vastapäätä Kytäjän kartanoa, jonka synkkä historia on tuttu monille suomalaisille. Raila kalastaa ympärivuotisesti, myös talvisin, jään päältä. Eniten tulee kuhaa, joskus joku hauki ja ahventa tuskin ikinä.

Ilman lämpötila oli joulupäivänä nollan vaiheilla, hiukan yli. Koko Kytäjärvi oli jäätön. Raila jätti verkot vielä yhdeksi yöksi järeen, ja niistä nousi seuraavana aamuna viisi kuhaa. Koska viikonlopulle oli luvassa napakkaa pakkasta, Raili otti perjantaina verkot ylös.

Jos pohjoiskoillinen tuuli olisi tyyntynyt, järvi olisi jäätynyt kokonaan.

– Nyt on riitettä kartanon päässä, mutta Kytäjän Golfin ja kyläkoulun puoli on vielä sula, Raila kertoi lauantaina alkuiltapäivästä, jolloin tuuli oli tyyntymässä.

Kytäjärven jäätymistä hidastaa ylempää Pikku-Suolijärvestä tuleva virtaus.

Raila on liikkunut paljon vesillä ja kalastanut yli viisikymmentä vuotta niin Kytäjärvellä, Päijänteellä kuin merelläkin. Vastaavaa ilmiötä hän ei ole kohdannut ikinä ennen.

Kuin lampaanvillaa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta arvelee laskosmaisten kuvioiden syntyneen sohjoon tasaisen aaltoilun seurauksena.

Joulupäivänä Hyvinkäällä satoi aamuyöllä hiukan lunta, mikä on saattanut edistää sohjon muodostumista.

Kytäjärvi on matala. Syvin kohta on 14,5 metriä, keskisyvyys 4,5 metriä. Veden lämpötila on ollut hyvin lähellä nollaa joulupäivänä, joten sohjo on voinut syntyä ilman lumisadettakin.

Tuuli teki loput taideteoksesta, veti viimeiset viivat märälle kankaalle.