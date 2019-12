Rauman sairaalan huoltokäytävään on tulvinut vettä.

Varsinaisen sairaalan puolelle vesi ei vielä ole päässyt.

Raumalla ilmeisesti maan alla rikkoutuneesta vesijohtoputkesta on tulvinut runsaasti vettä kadulle ja viereiseen sairaalaan huoltokäytävään, kerrotaan Satakunnan pelastuslaitokselta. Yhdyskäytävä kulkee vuotopaikan vieressä sijaitsevan kerrostalon ja sairaalan välillä. Nurmikon alta ”pulputtava” vesi havaittiin Kaunisjärvenkadulla aamulla puoli kahdeksan aikaan, eikä vuotoa ole vielä saatu paikannettua eikä tukittua.

– Yhdyskäytävässä on onneksi viemäri, mutta siellä käytävällä on jo sääreen saakka vettä, kertoo päivystävä palomestari Harri Salonen Satakunnan pelastuslaitokselta STT:lle.

Salonen ei osaa arvioida vuotaneen veden määrää, hän sanoo vain, että sitä on tullut paljon. Varsinaisen sairaalan puolelle vesi ei vielä ole päässyt.

– Toinen on se, että kun täällä on sellaiset 10–11 astetta pakkasta, niin kun tuo vesi tuohon kadulle jäätyy, tulee seuraava ongelma. Tässä on vielä aika iso mäki, Salonen sanoo.