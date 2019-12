VR:n mukaan vastaavat tapaukset kirjataan aina ilkivaltana.

Sosiaalisessa mediassa leviää vauhdilla kuva, jossa näkyy junaraiteilla henkilöauto – aivan kiinni junan keulassa.

Myös IS on saanut vinkkejä kuvasta, ja somessa leviävien väitteiden mukaan joku olisi ollut myöhästymässä junasta ja sen vuoksi pysäyttänyt junan ajamalla sen eteen. Tapausta väitetysti esittävä kuva on julkaistu muun muassa suositun Reddit-sivuston suomalaisella alasivulla.

Tapauksen kerrotaan sattuneen Kokkolassa torstaina iltapäivällä. VR:n viestintäasiantuntija Katariina Tuominen kertoo, että Kokkolan rautatieasemalla tosiaan tapahtui siihen aikaan onnettomuus, mutta ei niin kuin verkossa kerrotaan.

Ensimmäisenä asiasta uutisoi Keskipohjanmaa.

Hänen mukaansa asemalle pysäköity henkilöauto valui yllättäen raiteille Rovaniemeltä Helsinkiin matkalla olleen, raiteilla seisoneen junan eteen. Tuominen ei vahvista, että verkossa leviävä kuva olisi juuri kyseisestä tapauksesta.

– En voi varmuudella tietää mistä kuva on otettu, hän sanoo.

VR:n Tuominen kuitenkin kertoo, että raiteille valuneessa autossa ei ollut kuljettajaa sen osuessa junaan. Paikalle saapunut kuljettaja peruutti auton pois, mutta junan matka viivästyi noin kymmenisen minuuttia.

– Henkilövahinkoja ei sattunut, eikä junakaan vaurioitunut, Tuominen lisää.

Tapaus ja myöhästymisen syy kirjattiin VR:n järjestelmään ilkivaltana. Verkossa tätä tietoa on käytetty perusteluna sille, miksi tapaus olisi tahallinen.

Tuomisen mukaan vastaavat tapaukset kuitenkin kirjataan aina ilkivaltana siten riippumatta siitä, onko tapaus ollut tahallinen vai ei. Hän kuitenkin toistaa, että autossa ei ollut kuljettajaa sen valuessa raiteille.

Tuominen ei osaa tällä hetkellä sanoa, aikooko VR tehdä tapauksesta rikosilmoitusta poliisille.