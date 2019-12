Padat paisuivat poskettomiksi: Asko kaivoi takahuoneesta kaikkien aikojen megajytkyn! 21-kiloinen ilotulitushirviö riittäisi jopa pienelle kunnalle uutenavuotena

Keppirakettien myynti on ollut laskussa jo vuosia. Padat paisuvat poskettomiin mittoihin.

Ilotulitteiden myynti alkoi tänään, ja kauppa käy monessa paikassa aina uudenvuodenaattoon saakka. Vilkkaimmat myyntipäivät ovat vielä edessä, mutta alan trendit ovat jo selviä.

Yllä olevasta videosta näet, miltä Rakettikeiun suurin, 21 kiloa painava Pyronale Grand -yhdistelmäpata näyttää myyntipisteessä. Kuulet myös ilotulitemyynnin trendeistä ja uutuustuotteista.

Myyjien ja maahantuojien mukaan ilotulitteiden kuluttajakaupassa suuret, tai oikeastaan jättimäiset, padat jatkavat voittokulkuaan. Patojen vahvuutena on muun muassa se, että ne saa tuettua suhteellisen helposti, vaikka uusivuosi olisi täysin lumeton.

Toinen trendi on hiljaisuus. Melukeskustelu on jättänyt jälkensä, ja moni toivoo mahdollisimman vähäistä pauketta.

Suomen Ilotulitus Oy valmistaa ja tuo maahan ilotulitteita. Markkinointijohtaja Harri Carlson listaa tämän vuoden ilotulitesesongin päävirtaukset tiiviisti.

– Suuret padat ovat tosiaan varmasti edelleen suosittuja. Ne ovat helppoja ja näyttäviä. Yhä enemmän on tarjolla myös äänettömämpiä ilotulitteita. Sitä seurataan mielenkiinnolla, että miten ne otetaan vastaan. Lapsiperheille suunnattuja tuotteita on yhä enemmän.

Suurten patojen esiinmarssi on kestänyt jo vuosia, ja nykyään padat ovat selkeästi suurempia kuin keppiraketit. Suurin yksittäinen selitys löytyy lainsäädännöstä. Keppiraketeissa ruutia saa olla korkeintaan 75 grammaa. Suurimmissa yhdistelmäpadoissa voi olla sen sijaan jopa kaksi kiloa pyromassaa.

Myyjä Asko Tulonen esitteli jättimäistä Pyronale Grand -yhdistelmäpataa Rakettikeiun myyntipisteellä Helsingin kauppakeskus Redissä.

Suurimmissa myytävissä padoissa on käytännössä yhdistetty useita eri patoja ilotulituskokonaisuudeksi. Kyseessä on oikeastaan valmis minuutista kahteen kestävä ilotulitusnäytös, ei yksittäinen jättipamaus.

Rakettikeiun toimitusjohtaja Jori Lahtonen vahvistaa, että suuret padat ovat hyvin todennäköisiä hittituotteita tämän uudenvuoden ilotulitemyynnissä. Suurin Rakettikeiun myymä yhdistelmäpata on 195 euron hintaan myytävä Pyronale Grand.

Myyntipisteen pöydällä Helsingin kauppakeskus Redissä tuote näyttää massiiviselta. Laatikko on ulkonäöltään hyvin yksinkertainen. Padat on aseteltu rinnakkain 95,5 senttiä pitkään pahvilaatikkoon. Painoa koko pakkauksella on peräti 21 kiloa.

– Siinä on neljä 500 gramman (pyroteknisiä aineita) pataa kytkettynä yhteen. Se on se lain sallima maksimi, eli kaksi kiloa pyromassaa. Kymmenen vuotta sitten pieni kunta olisi voinut ampua kaiken ilotulituksensa tällä.

Pyronale Grandissa on yhdistettynä neljä pataa. Pakkauksella on pituutta 95,5 senttiä, leveyttä 32 senttiä ja korkeutta 24 senttiä. Paino on 21 kiloa. Pyromassaa on lain sallimat kaksi kiloa. Hintalapussa lukee 195 euroa.

Myös pienet padat käyvät uudenvuoden alla kaupaksi. Kuvassa on Rakettikeiun tuotteita.

Lahtonen alleviivaa lisäksi, että ilotulitekaupassa seurataan kuluttajien toiveita muiltakin osin. Hiljaisia ilotulitteita on tarjolla yhä enemmän ja myös ympäristökysymyksiin etsitään uusia ratkaisuja.

Rakettikeiun ylpeydenaihe on tänä vuonna mikromuovittomien ilotulitteiden saaminen hyllyille, ensimmäisenä ilotulitetoimijana maailmassa. Rakettien kärjet on tehty suomalaisen startup-yhtiön Sulapacin biohajoavasta puukomposiitista. Raskasmetalleja ilotulitteissa ei ole ollut enää pitkään aikaan, Lahtonen lisää.

– Olemme tehneet kaksi vuotta töitä sen eteen, että olemme saaneet vähennettyä roskaa raketeista. Tämä projekti on ollut todella haastava. Saimme aivan viime hetkellä tämän tehtyä. Olisimme varmasti tehneet enemmänkin, mutta materiaalia ei saatu tarpeeksi nopeasti valmistajalle Kiinaan.

Maailmanlaajuisesti mikromuovien vähentämistä hidastaa vielä se, että biohajoavat komponentit ovat vielä selvästi muovikomponentteja kalliimpia.

Niin ikään ilotulitteita myyvä Rakettitukku arvioi tämän vuoden trendit samansuuntaisesti kuin kilpailijansa. Toimitusjohtaja Antti Aitto-oja kertoo, että erikokoisia patoja on hyllyillä useita, ja niitä odotetaan menevän myös kaupaksi.

– Yhdellä suurella padalla saa nykyään jo hienon näytöksen aikaan.

Rakettitukun kauppakeskus Redin myyntipisteellä työskentelevät Veikko Milton ja Eero Survo odottavat, että etenkin padat ja hiljaiset tuotteet menevät kaupaksi.

Ilotulitealan toimijat ovat tuoneet markkinoille uusia entistä hiljaisempia tuotteita. Rakettitukun Silencio-pata on yksi tällaisista vaihtoehdoista.

Aitto-oja arvioi, että ihmiset ovat vuosien mittaan oppineet käyttämään patoja ja alkaneet tottua niihin.

– Pitkään kun puhuttiin ilotulitteista, niin puhuttiin yleensä raketeista. Se ohjasi jossakin määrin myös kauppaa rakettien suuntaan. Lisäksi lumettomat talvet vaikuttavat siihen, että patoja suositaan. Suurten patojen myynti on lisääntynyt jo vuosia.

Hiljaisten tuotteiden osalta Rakettitukku käyttää Hiljaisempi vaihtoehto -merkkiä.

– Ilotulitteiden melusta on puhuttu paljon. Siksi oikeastaan kaikki toimijat, ja myös me, ovat tuoneet markkinoille sellaisia tuotteita, joissa on hiljaisen tuotteen merkki. Hiljaisempia vaihtoehtoja on nyt tarjolla aiempia vuosia enemmän. Uskon, että meillä esimerkiksi hiljaisempi Silencio-pata tulee myymään tänä vuonna hyvin.

Rakettitukun suurin V.I.P.-pata tarjoaa puolestaan 102 laukausta, ja pyroteknisten aineiden kokonaispaino on 992 grammaa.

V.I.P.-pata on Rakettitukun suurin ilotulite. Yhdellä sytytyksellä saa 102 laukaisua ja 75 sekunnin ilotulituksen.