Viattoman oloinen merikontti lähti Sao Paulosta kohti Suomea – jossain matkan varrella sinne sullottiin ennätysmäärä kokaiinia, Espoossa odottivat naamiomiehet

Tutkinnanjohtajan mukaan naamiomiehiä kiinnostanut kontti oli lähtenyt liikkeelle Brasilian Sao Paulosta ja pysähtynyt matkalla Hollannissa. Kontti saapui Vuosaaren satamaan päiviä ennen Espoon hyökkäystä.

Tutkinnanjohtaja valottaa Ilta-Sanomille viime viikon maanantaina Espoossa kemikaalivaraston tiloissa tapahtunutta hyökkäystä.

Puolilta päivin 16. joulukuuta Karapellontiellä sijaitsevan kemikaalivaraston lastauslaiturille tunkeutui noin viisi naamiomiestä, jotka hyökkäsivät alueelle ajaneeseen kuorma-autoon. Tunkeutumisen yhteydessä loukkaantui lievästi yksi henkilö.

Poliisi on kertonut tutkivansa tunkeutumiseen liittyen epäiltyä törkeää huumausainerikosta. Poliisin epäilyksen mukaan naamiomiehiä kiinnosti laillisen rahdin sekaan kätketty suuri huumelasti. Aine tunnistettiin pikatestituloksin kokaiiniksi.

Epäillyt eivät kuitenkaan onnistuneet saamaan ainetta mukaansa ja pakenivat paikalta. Tutkinnanjohtaja kertoo, että huumausaine oli kätketty kontin sisällä olleen laillisen kuorman sekaan.

– Sen haltuun saaminen ei ole onnistunut näiltä rikoksesta epäillyiltä. Se on ollut huolellisesti piilotettuna, mutta menetelmää en halua nyt paljastaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Sinetöidyssä merikontissa kuljetettiin Hakkalan mukaan metallista puhallusraetta. Sitä kuljettanut kuorma-auto oli ennen hyökkäystä saapunut Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin. Poliisin mukaan yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.

Hakkala sanoo, että kontti oli lähtenyt liikkeelle Brasilian Sao Paulosta ja saapunut Suomeen Vuosaaren satamaan useampia päiviä ennen hyökkäystä. Toistaiseksi ei ole tietoa, missä ja kenen toimesta huume-erä oli rekkaan lastattu ja kätketty.

– Merikontin liikkeet ovat tiedossa. Se on lähtenyt laillisen kuormansa kanssa matkaan Brasiliasta ja saapunut Hollantiin satamaan. Siellä se on ollut jonkun aikaa odottamassa jatkokuljetusta Suomeen. Tämä on tietysti aivan keskeinen kysymys, että missä se huumausaine on sinne laitettu ja onko mahdollista, että matkalla tapahtunut jotakin. Tätä selvitetään.

”Käsitykseni mukaan suurin Suomessa tehty kokaiiniin liittyvä takavarikko”

Hakkala ei tutkinnan tässä vaiheessa avaa kontista löytyneen huumelastin kilomäärää, mutta se on hänen mukaansa ”erittäin huomattava”.

– Tämä takavarikko on suuruusluokassa niin suuri, että minun käsitykseni mukaan se on suurin Suomessa ikinä tehty kokaiiniin liittyvä takavarikko.

Hakkala ei lähde arvioimaan myöskään poliisin takavarikoiman huumausaineen arvoa, sillä selvittämättä ovat muun muassa aineen vahvuus sekä se, minne aine oli matkalla ja myytäväksi.

– Kyllä tässä joka tapauksessa puhutaan tämän huumausaine-erän arvossa katukauppaindeksillä miljoonista euroista, Hakkala sanoo.

– Selvitettävänä on sekin, että Suomi vain läpikulkumaa tälle huumausaine-erälle, vai oliko tarkoitettu Suomen markkinoille.

Viisi epäiltyä vangittua – yrittivät paeta Tukholmaan

Tekopäivän iltana poliisi otti tapauksen liittyen kiinni kuusi miestä. Yksi, Suomessa asuva, albanialaislähtöinen epäilty on jo vapautettu.

Epäiltyinä tapauksessa on tällä hetkellä viisi miestä, jotka ovat Albanian, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia. Iältään he ovat kaksissa ja- kolmissakymmenissä.

Hakkalan mukaan on mahdollista, että tapaukseen liittyy muitakin epäiltyjä, joiden henkilöllisyys ei ole toistaiseksi poliisin tiedossa.

– Tämän kokoluokan rikokseen liittyy erilaisia järjestelyjä ja valmistelua, esimerkiksi liikkumiseen, majoittumiseen ja maahantuloon liittyen. Tällä hetkellä viisi epäiltyä on tavoitettuna, mutta tutkinta jatkuu erittäin kiivaana, jotta saataisiin selvyyttä siihen, että keitä kaikkia tähän liittyy.

– Tähän kokonaisuuteen liittyy paljon asioita, jotka ovat tapahtuneet muissa valtioissa kuin Suomessa. Tässä rikosepäilyssä on erittäin voimakas kansainvälinen elementti.

Poliisi tiedotti torstaina, että se ei voi tutkinnan tässä vaiheessa vahvistaa aiempaa arviotaan, jonka mukaan rikosepäily olisi liitettävissä albanialaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Viisi kiinniotettua miestä vangittiin joulun alla Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyinä. Kaksi heistä vangittiin lisäksi törkeästä ryöstön yrityksestä epäiltyinä.

Hakkalan mukaan poliisi epäilee kuitenkin kaikkia viittä miestä törkeän huumausainerikoksen lisäksi myös törkeästä ryöstön yrityksestä.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille sekä omien että yleisöltä tulleiden havaintojen perusteella. Viisi vangittua epäiltyä otettiin kiinni Helsingin Eteläsataman Olympiaterminaalissa vain tunteja tapahtuneen jälkeen. He olivat poistumassa maasta.

– Oli pystytty tunnistamaan tietyllä tarkkuudella kaksi autoa, joilla epäiltyjen epäiltiin liikkuneen. Näistä autoista tehtiin satamassa havainto, kun ne olivat ryhmittymässä alueelle, josta autot ajavat laivaan sisälle. Kiinniotetuilla oli matkaliput tähän laivaan, määränpäänä Tukholma.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa siitä, mihin epäillyt olivat aikeissa suunnata Ruotsin päässä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos jatkaa tapauksen esitutkintaa yhteistyössä krp:n ja Tullin, sekä muiden maiden viranomaisten kanssa.