MT: Lähes puolet suomalaisista kieltäisi yksityiset ilotulitteet

Lehden kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä.

Suomalaisista 47 prosenttia kieltäisi ilotulitteiden kuluttajakäytön, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden tuore kysely.

Lehden mukaan naisista ilotulitteiden myynnin kuluttajakaupassa kieltäisi 57 prosenttia ja miehistä 38 prosenttia. Eläkeläisistä 57 prosenttia vastustaa ilotulitteiden kuluttajakäyttöä.

TNS Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi tämän kuun alussa 1 089 suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että Bauhaus ei tänä vuonna myy ilotulitteita Suomessa. Bauhaus Suomen toimitusjohtajan Rami Antilan mukaan ratkaisu tehtiin jo viime keväänä.

– Ensimmäinen syy on, että olemme tosi monta vuotta myyneet niitä ja siinä on todella vaikeaa kasvattaa bisnestä. Ilmeisesti myyjiä on yhä enemmän ja enemmän tai ilotulitteita ostetaan joka vuosi vähän vähemmän. Lisäksi se sitoo paljon henkilöstöä ja siihen on omat turvamääräykset ja -ohjeet eli se vaatii poikkeusjärjestelyjä, hän kommentoi.

Antilan mukaan vuosien varrella myös asiakkailta on tullut palautetta ilotulitteiden myymisestä. Osa on pyytänyt jatkamaan, mutta monet ovat myös ihmetelleet, miksi raketteja myydään.

– Me halusimme vastata myös palautteisiin, vaikka ensimmäinen syy on, ettei se bisnesalueena ole kovin menestyvä. Keräämme kokemusta ja katsotaan sitten ensi vuonna, myymmekö silloin.

Ilotulitteiden kuluttajakieltoon tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin viime kuussa eduskunnalle. Aloite keräsi yli 65 000 allekirjoitusta.