Bauhaus ei tänä vuonna myy ilotulitteita: ”Joillekin tämä sopii ja jotkut voivat ärsyyntyä”

Bauhausin toimitusjohtajan mukaan päätös koskee tätä vuotta.

Bauhaus ei Suomessa enää myy ilotulitteita. Bauhaus Suomen toimitusjohtajan Rami Antilan mukaan ratkaisu tehtiin viime keväänä, kun piti päättää, lähdetäänkö raketteja tilaamaan ja ostamaan sisään vai ei.

– Ensimmäinen syy on, että olemme tosi monta vuotta myyneet niitä ja siinä on todella vaikeaa kasvattaa bisnestä. Ilmeisesti myyjiä on yhä enemmän ja enemmän tai ilotulitteita ostetaan joka vuosi vähän vähemmän. Lisäksi se sitoo paljon henkilöstöä ja siihen on omat turvamääräykset ja -ohjeet eli se vaatii poikkeusjärjestelyjä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Antilan mukaan vuosien varrella myös asiakkailta on tullut palautetta ilotulitteiden myymisestä. Osa on pyytänyt jatkamaan, mutta monet ovat myös ihmetelleet, miksi raketteja myydään.

– Me halusimme vastata myös palautteisiin, vaikka ensimmäinen syy on, ettei se bisnesalueena ole kovin menestyvä. Keräämme kokemusta ja katsotaan sitten ensi vuonna, myymmekö silloin.

Antila on tietoinen siitä, että ilotulitteet ja niiden myyminen tavallisille kuluttajille puhuttavat.

Viime marraskuussa kansalaisaloite ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämiseksi luovutettiin eduskuntaan. Aloitteen puolesta olivat kampanjoineet useat terveys- ja eläinjärjestöt.

Ruotsissa Bauhaus on jo aiemmin lopettanut ilotulitteiden myynnin. Antilan mukaan tällä ei ole kuitenkaan ollut päätöstä Suomessa tehtyyn ratkaisuun.

– Jokainen Bauhaus-maa tekee päätökset itse. Ei ole olemassa mitään konsernin ohjeistusta tässä asiassa.

– Me kokeilemme näin ja ymmärrämme hyvin sen, että joillekin tämä sopii ja jotkut voivat ärsyyntyä. Emme luule pelastavamme tässä maailmaa. Uskon, että vaikka me emme myisi, moni muu myy.