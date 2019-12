Sää viilenee tapaninpäivänä ja ajokeli paranee

Sää kylmenee tapaninpäivänä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sää alkaa kylmetä koko maassa huomisaamusta alkaen, ja pakkaslukemia mitataan huomenna illalla Etelä-Suomea myöden.

Tänään sää on ollut pilvistä ja lauhaa on ollut lähes koko maassa. Maan keskivaiheilla on satanut ajoittain lunta.

Ajokeli on osassa maata huono, mutta keli paranee huomenna. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi arvioi, että huomenna ajokeli voi olla sivuteillä liukas mutta päätiet ovat luultavasti jo hyvässä kunnossa.